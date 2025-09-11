Polonia, în alertă: au fost impuse restricţii de trafic aerian de-a lungul frontierei estice a țării, după doborârea dronelor rusești

Polonia a introdus restricţii privind traficul aerian de-a lungul graniţelor sale estice cu Belarus şi Ucraina, a anunţat joi Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate, pe fondul creşterii tensiunilor la o zi după incursiuni multiple ale unor drone în spaţiul aerian al acestui stat membru al NATO, informează Reuters.

Polonia a doborât miercuri dimineaţă drone presupus ruse în spaţiul său aerian, cu sprijinul unor aeronave aparţinând unor aliaţi ai săi din NATO, fiind pentru prima dată când un membru al alianţei militare occidentale a folosit puterea de foc în timpul războiului Rusiei din Ucraina.

„La cererea Comandamentului Operaţional al Ramurilor Forţelor Armate ... restricţiile de trafic aerian vor fi introduse în partea de est a Poloniei sub forma zonei restricţionate EP R129", a declarat Agenţia Poloneză de Navigaţie Aeriană într-un comunicat publicat miercuri seară.

Restricţiile au intrat în vigoare miercuri, la ora 22:00 GMT (01.00, ora României - n.r.), şi se aplică până pe 9 decembrie, a precizat agenţia.

De la răsărit până la apus, zborurile în zona restricţionată sunt interzise, cu excepţia aeronavelor cu echipaj uman care operează în conformitate cu un plan de zbor cu transpondere adecvate şi care menţin comunicarea bidirecţională cu autorităţile aviatice, a precizat agenţia.

Restricţiile nu se aplică nici pentru zborurile militare şi pentru unele zboruri şi indicative de apel suplimentare cu scop special.

„De la apus până la răsărit există o interdicţie totală a zborurilor, cu excepţia aeronavelor militare... În zona EP R129, există o interdicţie de zbor de 24 de ore pentru aparate civile fără pilot", a declarat agenţia.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat miercuri că dronele sale au efectuat un atac major asupra instalaţiilor militare din vestul Ucrainei, dar nu aveau în plan să lovească ţinte din Polonia.

