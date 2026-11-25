Guvernul polonez a afirmat miercuri că încă aşteaptă o reacţie publică din partea Washingtonului după ce trei rachete de croazieră ruseşti s-au prăbuşit în sud-estul ţării, relatează dpa, preluată de Agerpres. Însărcinatul cu afaceri al Poloniei în Statele Unite, Bogdan Klich, a purtat marți discuții la Departamentul de Stat al SUA, în urma noii încălcări a spațiului aerian polonez de către Rusia, în contextul atacurilor asupra Ucrainei vecine, relatează TVPWorld.

Centrul de Securitate al Guvernului polonez a emis luni seara o alertă de raid aerian în anumite zone din regiunea Lublin, din estul țării, după ce o dronă rusă de supraveghere a pătruns în spațiul aerian polonez în apropierea orașului de frontieră Dorohusk. Armata poloneză a urmărit drona, dar a decis să nu o doboare din motive de siguranță a civililor. Incidentul a avut loc la doar trei zile după ce trei rachete de croazieră rusești au pătruns în spațiul aerian polonez și au lovit teritoriul Poloniei. Klich le scrisese anterior celor 14 membri ai Congresului SUA, inclusiv președinților comisiilor din Camera Reprezentanților și din Senat, prezentând circumstanțele și consecințele incidentului cu rachetele. Niciun înalt oficial american nu a comentat public vreunul dintre aceste incidente până în prezent.

„Se pare că nu a existat un răspuns de genul celui pe care l-am fi aşteptat”, a declarat ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz pentru postul polonez de radio RMF FM.



Ministrul a precizat că este neclar dacă Washingtonul rămâne tăcut în cadrul unei strategii de a încerca să obţină pacea sau dacă oficialii americani au nevoie de mai multe informaţii.

SUA ajută la examinarea fragmentelor recuperate în Polonia

El a spus că Polonia a ţinut Pentagonul la curent şi că SUA ajută la examinarea fragmentelor recuperate în Polonia.



Kosiniak-Kamysz a spus că speră că secretarul general al NATO, Mark Rutte, va folosi întâlnirea sa cu preşedintele american Donald Trump de miercuri pentru a explica modul în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei afectează membrii NATO de pe flancul estic.



Cele trei rachete au pătruns în spaţiul aerian polonez şi s-au prăbuşit vineri, în timpul unui atac de amploare al Rusiei împotriva Ucrainei. Nimeni nu a fost rănit în urma acestui incident.



Procurorii polonezi au identificat toate cele trei rachete de croazieră Kh-101. Rusia a negat orice implicare în incident.



Prăbuşirea rachetelor ruseşti pe teritoriul Poloniei a amplificat temerile că războiul Rusiei împotriva Ucrainei, declanşat în urmă cu aproape cinci ani, s-ar putea extinde dincolo de frontierele celor două ţări şi ar putea trage NATO într-o confruntare directă cu Rusia, comentează dpa.

Editor : M.C