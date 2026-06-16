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Polonia iniţiază demersuri pentru a înfiinţa o bază militară permanentă a SUA pe teritoriul său

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donald tusk face declaratii
Donald Tusk. Foto: Profimedia
Din articol
În prezent, în Polonia se află dislocaţi aproximativ 10.000 de soldaţi americani

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat marţi că guvernul său a iniţiat în mod formal procedurile legale şi logistice necesare pentru a înfiinţa o bază militară permanentă a SUA pe teritoriul Poloniei deoarece, în opinia sa, nu se poate conta pe respectarea angajamentului Washingtonului de a desfăşura 5.000 de soldaţi suplimentari, informează EFE.

În declaraţii făcute înaintea unei şedinţe de guvern la Varşovia, premierul Tusk a explicat că această iniţiativă „vizează crearea cadrului financiar şi de infrastructură necesar” pentru a primi un contingent mai mare de trupe americane care să se stabilească permanent în Polonia.

După ce a subliniat că „este vorba, contrar a ceea ce ar putea părea, de un proiect foarte serios”, premierul polonez a explicat că „dacă vrem cu adevărat să avem o bază permanentă, trebuie să începem deja să ne pregătim pentru asta”.

În opinia sa, nu se poate aştepta ca angajamentul SUA de a creşte numărul trupelor să fie respectat şi, din acest motiv, „cea mai bună garanţie este înfiinţarea unei baze permanente”.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat pe 22 mai că va disloca 5.000 de militari pe teritoriul Poloniei „în cinstea” prieteniei care îl leagă de omologul său polonez Karol Nawrocki, notează EFE, citată de Agerpres.

În prezent, în Polonia se află dislocaţi aproximativ 10.000 de soldaţi americani

Pe 3 iunie, ministrul polonez al apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a trimis o propunere secretarului american al apărării Pete Hegseth privind înfiinţarea unei baze permanente şi a asigurat că ţara sa este dispusă să ofere condiţii „foarte atractive” pentru a garanta permanenţa şi creşterea numărului trupelor americane, inclusiv un „angajament financiar”.

În prezent, în Polonia se află dislocaţi aproximativ 10.000 de soldaţi americani, majoritatea în sistem rotativ, iar guvernul polonez contribuie anual la menţinerea acestui contingent cu aproximativ 140 de milioane de euro.

La o săptămână după anularea desfăşurării a 4.000 de militari pe 13 mai, preşedintele Donald Trump a anunţat trimiterea a 5.000 de militari suplimentari.

Editor : Liviu Cojan

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