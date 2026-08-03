Polonia intenționează să-i bage în închisoare pe șoferii în stare de ebrietate

Ministerul Justiției din Polonia pregătește un proiect de lege menit să înăsprească sancțiunile pentru șoferii în stare de ebrietate și pentru cei care comit repetat infracțiuni rutiere, inclusiv pedepse obligatorii cu închisoarea pentru șoferii prinși conducând sub influența alcoolului, în ciuda interdicțiilor de conducere impuse de instanță, a relatat ziarul Rzeczpospolita, preluat de TVPWorld.

Conform proiectului de lege, instanțele ar fi obligate să pronunțe pedepse privative de libertate cu executare imediată împotriva șoferilor care încalcă o interdicție de conducere în timp ce se află în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor. Pedepsele cu închisoarea cu suspendare ar fi permise doar în circumstanțe „excepționale”.

Propunerea ar interzice, de asemenea, instanțelor să suspende condiționat procedurile în cazurile care implică șoferi cu o alcoolemie mai mare de 0,5 sau șoferi prinși încălcând interdicțiile de conducere impuse de instanță, eliminând astfel un mecanism juridic care a permis unor contravenienți să evite condamnările.

Ministerul Justiției a declarat că aceste modificări sunt necesare pentru a combate conducerea sub influența alcoolului persistentă și încălcările repetate ale interdicțiilor de conducere.

Peste 7.100 de șoferi au fost prinși ignorând interdicțiile de conducere impuse de instanță în prima jumătate a acestui an, a relatat Rzeczpospolita.

Reformele propuse vin în urma unei serii de accidente rutiere cu impact mediatic, inclusiv cazul recidivistului Łukasz Żak, care luna trecută a primit o pedeapsă record de 20 de ani de închisoare pentru că a provocat un accident mortal la Varșovia, în timp ce conducea cu o viteză de peste 220 km/h, în condițiile în care se afla sub interdicție de conducere impusă de instanță și sub influența alcoolului.

Cazul a stârnit indignare la nivel național și i-a determinat pe parlamentari să ia în considerare, separat, crearea unei noi infracțiuni de „omucidere rutieră” pentru cele mai grave accidente mortale.

Polonia a înăsprit constant normele de siguranță rutieră în ultimii ani, introducând sancțiuni financiare mai severe pentru depășirea vitezei și alte infracțiuni rutiere grave, extinzând totodată aplicarea confiscării vehiculelor în cazul șoferilor aflați sub influența alcoolului.

Editor : M.C