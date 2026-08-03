Live TV

Polonia intenționează să-i bage în închisoare pe șoferii în stare de ebrietate

Data publicării:
volan mașină
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul Justiției din Polonia pregătește un proiect de lege menit să înăsprească sancțiunile pentru șoferii în stare de ebrietate și pentru cei care comit repetat infracțiuni rutiere, inclusiv pedepse obligatorii cu închisoarea pentru șoferii prinși conducând sub influența alcoolului, în ciuda interdicțiilor de conducere impuse de instanță, a relatat ziarul Rzeczpospolita, preluat de TVPWorld.

Conform proiectului de lege, instanțele ar fi obligate să pronunțe pedepse privative de libertate cu executare imediată împotriva șoferilor care încalcă o interdicție de conducere în timp ce se află în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor. Pedepsele cu închisoarea cu suspendare ar fi permise doar în circumstanțe „excepționale”.

Propunerea ar interzice, de asemenea, instanțelor să suspende condiționat procedurile în cazurile care implică șoferi cu o alcoolemie mai mare de 0,5 sau șoferi prinși încălcând interdicțiile de conducere impuse de instanță, eliminând astfel un mecanism juridic care a permis unor contravenienți să evite condamnările.

Ministerul Justiției a declarat că aceste modificări sunt necesare pentru a combate conducerea sub influența alcoolului persistentă și încălcările repetate ale interdicțiilor de conducere.

Peste 7.100 de șoferi au fost prinși ignorând interdicțiile de conducere impuse de instanță în prima jumătate a acestui an, a relatat Rzeczpospolita.

Reformele propuse vin în urma unei serii de accidente rutiere cu impact mediatic, inclusiv cazul recidivistului Łukasz Żak, care luna trecută a primit o pedeapsă record de 20 de ani de închisoare pentru că a provocat un accident mortal la Varșovia, în timp ce conducea cu o viteză de peste 220 km/h, în condițiile în care se afla sub interdicție de conducere impusă de instanță și sub influența alcoolului.

Cazul a stârnit indignare la nivel național și i-a determinat pe parlamentari să ia în considerare, separat, crearea unei noi infracțiuni de „omucidere rutieră” pentru cele mai grave accidente mortale.

Polonia a înăsprit constant normele de siguranță rutieră în ultimii ani, introducând sancțiuni financiare mai severe pentru depășirea vitezei și alte infracțiuni rutiere grave, extinzând totodată aplicarea confiscării vehiculelor în cazul șoferilor aflați sub influența alcoolului.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Kim Jong Un
1
Coreea de Nord acuză NATO că își extinde pregătirile de război prin planul privind...
Jean-Luc Mélenchon
2
Candidatul la președinția Franței care vrea să arunce în aer motorul franco-german al...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
3
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
vladimir putin in birou
4
Reprimirea Rusiei la Jocurile Olimpice vine cu un preț pentru Putin: Bloggerii pro-război...
Bucharest, Romania. 22nd July, 2024: People walk through the fine spray of a fountain on a very hot day. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
5
NASA identifică locuri de pe Pământ care vor fi prea calde pentru a putea fi locuite...
A întrebat-o direct pe Corinna despre starea lui Michael Schumacher și răspunsul l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
A întrebat-o direct pe Corinna despre starea lui Michael Schumacher și răspunsul l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1119741571
De la Radușne la Lublin: cum expun rachetele folosite de Rusia vulnerabilitatea apărării aeriene europene
Semnalizare sens giratoriu. Foto Getty Images
Semnalizarea în sensul giratoriu: greșeala pe care o fac mulți șoferi fără să știe. Explicațiile Poliției Române
image
Varşovia l-a convocat pe ambasadorul rus după prăbuşirea unei rachete în Polonia. Anunțul lui Donald Tusk
avion f-16 al poloniei
Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de spionaj rus la o zi după încălcarea spațiului aerian cu o rachetă de croazieră
Donald Tusk, Marcin Kierwinski
Polonia îşi schimbă radical protocoalele de urgență și alertare a populaţiei după recenta incursiune a unei rachete ruseşti
Recomandările redacţiei
detonare dunare stanca parjoaia
Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre...
2026-07-28-4675
Noua lege a salarizării: Ce au negociat sindicatele din Sănătate...
Moodys investors service
Consilier al premierului Bolojan: Există în continuare un risc mare...
un bec aprins si patru stinse
Expert în energie: Reducerea voluntară a consumului nu poate acoperi...
Ultimele știri
Doi tineri dați dispăruți la barajul Călimănești au fost găsiți morți în râul Siret, în județul Galați
Iranul neagă reluarea negocierilor cu SUA și spune cu cine poartă discuții de fapt
„Îi voi împușca”. Putin ar putea ordona mobilizarea generală după alegerile legislative din septembrie (WSJ)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care atrag succes financiar pe 3 august 2026. Luna în Berbec le aduce oportunități și câștiguri...
Cancan
Concediu de coșmar pentru un cuplu în hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord. Ce au găsit Andrei și soția lui...
Fanatik.ro
Ruptură jucători – Baciu la FCSB?! „Au pierdut bonusuri de Europa cu un antrenor de la Păușești Otasău!”...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Marius Șumudică, la biserică cu Gigi Becali: „De unde aveți imaginile astea?”. Au vorbit 15 minute! Video...
Adevărul
Misterioasa epidemie de dans din Franța. Săptămâni întregi oamenii nu s-au putut opri din dansat
Playtech
Cât primește un deputat sau senator de la stat în fiecare lună. Salariu, diurnă, cazare și transport
Digi FM
Hunter Biden, atac fără precedent la adresa lui Donald Trump. Fiul fostului președinte, Joe Biden, l-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rezultat neverosimil, în România! Spaniolii exclamă: ”Rușinea e completă! Ireal”
Pro FM
Shania Twain, despre copilăria marcată de sărăcie și tragediile care i-au schimbat viața: "A trebuit să învăț...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Să promit puțin și să ofer mult!” Robert Pattinson, pe marile ecrane, cu personaje negative, în cele mai...
Adevarul
KAAN, avionul alternativă al Turciei la F-35 american, a mai trecut un test și se apropie de primul zbor
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile dacă Bolojan rămâne premier până la finalul anului. Mai pot crește? Veste rea
Digi FM
Operația care i-a salvat cariera lui Jon Bon Jovi. Ce l-a avertizat Shania Twain, artista care trecuse...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Noile descoperiri ale cercetătorilor despre tulburările de somn. Ce se întâmplă la nivelul creierului când nu...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
"Nu are nimic convingător de spus despre timp, istorie, război. Scrierea e dezastruoasă". "Odiseea" lui...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...