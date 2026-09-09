Polonia intenționează să realizeze rachete la preț redus, pentru apărarea împotriva dronelor

Firma multinațională de apărare și specializată în sisteme de rachete MBDA colaborează cu Institutul Militar de Tehnologie a Armamentului din Polonia (WITU) pentru a dezvolta o capacitate de apărare aeriană la preț redus, menită să contracareze amenințările pe scară largă reprezentate de drone. Proiectul prevede ca WITU să furnizeze sisteme de rachete care să transporte focosul Counter-Mass Interceptor (CMI) al MBDA, care a fost prezentat de filiala britanică a companiei de apărare în luna iulie, scrie TVPWorld.

Se preconizează ca sistemul să devină operațional până anul viitor, când sunt așteptate primele lansări de test.

Părțile, care și-au anunțat colaborarea marți, în cadrul celui mai mare târg anual de armament din Polonia, au declarat că au demarat deja testele inițiale în luna august.

Capacitate suverană poloneză

CMI este un focos cu ghidare automată, cu cost redus, conceput pentru a neutraliza atât dronele de recunoaștere, cât și cele de atac, la distanțe de până la șase kilometri, a declarat MBDA pentru agenția de presă de stat din Polonia, PAP.

Racheta care urmează să fie dezvoltată de WITU este concepută să fie supersonică, pentru a face față dronelor de ultimă generație de mare viteză, precum și rachetelor de croazieră, au precizat sursele PAP.

Un reprezentant al MBDA a declarat că obiectivul proiectului este de a dezvolta o rachetă al cărei cost să fie aproximativ egal cu cel al țintelor împotriva cărora va fi utilizată, precum și de a oferi Poloniei o capacitate suverană proprie, produsă în serie, de apărare împotriva dronelor, care să poată fi folosită și de alți aliați europeni.

MBDA intenționează să producă racheta CMI în Polonia, sub rezerva aprobării din partea Varșoviei, a raportat PAP.

Planurile au fost dezvăluite în cadrul Expoziției Internaționale a Industriei de Apărare (MSPO), considerată pe scară largă drept cea mai importantă expoziție de apărare din Europa Centrală și de Est. Evenimentul are loc anual în orașul Kielce, din sudul Poloniei.

Acesta reunește producători din domeniul apărării, oficiali militari și guvernamentali, precum și actori din industrie din zeci de țări, pentru a prezenta sisteme și tehnologii militare, precum și pentru a găzdui discuții privind politica de securitate internațională și programele de achiziții în domeniul apărării.

Editor : M.C