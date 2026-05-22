Polonia interzice accesul unui ministru israelian de extremă dreapta din cauza unui videoclip cu flotila pentru Gaza

Itamar Ben Gvir, ministrul israelian al Securității Naționale. Foto: Profimedia Images
„Absolut inadecvat” Condamnare europeană Oficialii israelieni îl mustră pe Ben-Gvir

Polonia a impus o interdicție de intrare pe teritoriul său, valabilă cinci ani, asupra ministrului israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, după ce acesta a publicat un videoclip în care se vedeau deținuți de pe o flotilă de ajutor umanitar cu destinația Gaza, printre care și cetățeni polonezi, tratați cu brutalitate de forțele israeliene. Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a anunțat interdicția într-un videoclip postat joi pe X, scrie TVPWorld.

„Așa cum am asigurat, nu există nicio aprobare pentru abuzul asupra cetățenilor polonezi”, a spus el.

Măsura a urmat indignării internaționale provocate de videoclipul publicat miercuri de Ben-Gvir. Imaginile arătau deținuți, printre care cetățeni polonezi și alți cetățeni europeni, îngenuncheați cu fața la podea, fiind împinși, bruscați și încătușați de forțele israeliene.

Se poate auzi ministrul de extremă dreapta spunându-le deținuților în ebraică: „Bine ați venit în Israel. Noi suntem stăpânii.”

„Absolut inadecvat”

Polonia l-a convocat joi pe însărcinatul cu afaceri al Israelului la Varșovia, la instrucțiunile ministrului de Externe Radosław Sikorski, care a cerut scuze oficiale pentru ceea ce a descris drept „comportamentul absolut inadecvat” al unui membru al guvernului israelian.

Sikorski a cerut, de asemenea, „eliberarea imediată a cetățenilor polonezi și tratarea acestora într-o manieră conformă cu standardele internaționale”.

Incidentul a avut loc în timpul interceptării flotei Global Sumud, o misiune internațională de activiști care transporta ajutoare către Gaza și care a plecat din sudul Turciei săptămâna trecută. Forțele israeliene au interceptat navele în apele internaționale luni.

Cel puțin doi cetățeni polonezi, Łukasz Kozak și Agata Wisłocka, se aflau printre cei reținuți, potrivit organizatorilor.

Maciej Wewiór, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, a declarat joi seara agenției de știri de stat PAP că cei doi polonezi au fost transportați cu avionul din Israel la Istanbul.

El a făcut această declarație după ce Israelul a început să-i expulzeze pe toți activiștii din flotilă, care era formată din 50 de nave care transportau 428 de participanți din peste 40 de țări.

Condamnare europeană

Imaginile cu tratamentul brutal au stârnit indignare în toată Europa. Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a descris imaginile ca fiind „inacceptabile” și a anunțat că Madridul va face presiuni pentru sancțiuni ale UE împotriva lui Ben-Gvir.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a condamnat tratamentul aplicat activiștilor, inclusiv cetățenilor italieni, ca fiind o încălcare a demnității umane și l-a convocat pe ambasadorul israelian.

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că este „consternat” de imaginile difuzate și a cerut eliberarea imediată a tuturor membrilor flotei.

Oficialii israelieni îl mustră pe Ben-Gvir

Conducerea israeliană a luat, de asemenea, măsuri pentru a se distanța de acțiunile lui Ben-Gvir. Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, a declarat că acesta „a cauzat în mod conștient prejudicii statului prin această manifestare rușinoasă”.

Biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a declarat că tratamentul aplicat activiștilor „nu este în conformitate cu valorile și normele Israelului”, apărând totuși dreptul Israelului de a împiedica flotilele să ajungă în Gaza.

