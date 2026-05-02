Polonia lansează un apel către țările NATO, după decizia lui Trump privind Germania: „E dezastruos”

Premierul polonez Donald Tusk a declarat sâmbătă, după anunţul Pentagonului privind retragerea a circa 5.000 de militari americani din Germania, că principalul pericol pentru comunitatea transatlantică vine nu de la duşmani externi, ci din dezintegrarea Alianţei, relatează Reuters.

„Cea mai mare ameninţare pentru comunitatea transatlantică nu sunt duşmanii săi externi, ci dezintegrarea în curs a Alianţei noastre. Trebuie să facem cu toţii tot ce este necesar pentru a inversa acest trend dezastruos”, a postat Tusk sâmbătă pe platforma X.

Planurile anunţate de Pentagon sunt a doua lovitură dată de SUA Germaniei în acest weekend, după ce Trump a anunţat că va creşte taxele vamale asupra importurilor autor din UE cu 25%, acuzând UE că nu respectă acordul lor comercial, o decizie care ameninţă coste economia Germaniei miliarde de euro, comentează Reuters.

Secretarul apărării din SUA, Pete Hegseth, a ordonat retragerea a circa 5.000 de militari americani din Germania, a relatat sâmbătă dpa, în timp ce un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat pentru agenţia de presă germană că este de aşteptat ca retragerea să se încheie în următoarele şase până la 12 luni.

Germania găzduieşte aproximativ 35.000 de militari americani în serviciu activ, mai mulţi decât oriunde altundeva în Europa.

Oficialul a declarat că reducerea va aduce numărul de militari americani din Europa la nivelurile de dinainte de 2022, înainte ca invazia Rusiei în Ucraina să declanşeze o creştere a numărului de trupe, decisă de preşedintele de atunci, Joe Biden.

Citește și: Purtătoare de cuvânt NATO: Lucrăm cu SUA pentru a înţelege decizia lor de a retrage trupe din Germania

 

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
sorin grindeanu psd
2
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
barbat cu catuse la maini
3
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
4
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
5
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Digi Sport
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Comisia Europeana steaguri
Prima reacție a Comisiei Europene după ce Trump a anunțat taxe mai mari pentru autoturismele din UE
profimedia-1086404085
Majoritatea americanilor consideră războiul din Iran o greşeală. Ce cred că ar trebui să facă Trump în continuare (Sondaj)
profimedia-1068811333
Iranul avertizează că este pregătit pentru „o nouă aventură a americanilor”: Reluarea războiului este „probabilă”
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
SUA aprobă un nou pachet de armament pentru Israel, în timp ce avertizează aliații europeni că vor fi întârzieri la livrări
nava amercana in apele iranului
Trump descrie cum acționează armata SUA în blocada Strâmtorii Ormuz: „Suntem ca nişte piraţi”
Recomandările redacţiei
Ministrul fondurilor europene.
Pîslaru răspunde acuzațiilor PSD privind banii din PNRR cu un atac...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la...
insigna cu sigla pot
Avertisment lansat de o deputată ex-POT înainte de votul moțiunii...
fico putin
Singurul premier din UE care merge la parada lui Putin ar putea zbura...
Ultimele știri
Sute de echipamente militare vor traversa teritoriul României. MApN anunță un exercițiu militar de amploare
Zeci de proiectile explozive au fost descoperite din întâmplare într-o comună din judeţul Iaşi
Depășiri periculoase, filmate din elicopter. Titi Aur: Prin Europa, pentru astfel de manevre se confiscă mașina și se anulează permisul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Filmare rară cu prințesa Charlotte, la împlinirea a 11 ani. Frumoasele imagini publicate de William și Kate...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Fanatik.ro
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cei mai bogați patroni din fotbalul românesc dau lovitura într-un mare oraș al României. Investiție...
Adevărul
Semănătoarea își reia activitatea după 10 ani de suspendare, dar nu va mai produce combine
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tragedie după Oțelul - Metaloglobus: tatăl lui Dragoș Huiban a murit în parcarea stadionului. ”E șocant!”
Pro FM
Detalii despre viața lui Prince, la 10 ani de la moartea lui. Cine e femeia care l-a făcut tată și drama...
Film Now
Goldie Hawn a dat Hollywoodul pe munții din Colorado. Motivul pentru care refuză majoritatea scenariilor
Adevarul
Până unde poate merge răzbunarea unei femei înşelate: şi-a drogat soţul şi l-a castrat cu un cuţit după ce a...
Newsweek
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Rolul pe care Scarlett Johansson nu l-a obținut niciodată: „Am încercat 20 de ani și nimeni nu m-a vrut”
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte