Polonia menține încă trei luni zona de excludere de-a lungul frontierei pentru a opri trecerile ilegale din Belarus

Polonia intenționează să mențină în vigoare o zonă de excludere de-a lungul frontierei sale cu Belarus pentru încă trei luni, pentru a împiedica Minsk-ul să canalizeze migranții în ceea ce Varșovia a descris ca fiind un „atac hibrid”, scrie TVPWorld.

Zona, care restricționează accesul pe o porțiune de 56 de kilometri de-a lungul frontierei din regiunea Podlaskie din estul Poloniei, a fost introdusă pentru prima dată în iunie 2024 pentru o perioadă de 90 de zile, cu scopul de a combate trecerile ilegale ale frontierei și traficul de persoane.

De atunci, ea a fost prelungită la fiecare trei luni, regulamentul actual expirând pe 4 martie.

Proiectul de lege pregătit de Ministerul de Interne al Poloniei propune o prelungire suplimentară de trei luni, în contextul a ceea ce descrie ca „presiune migratorie constantă” în zonă, a relatat miercuri agenția de știri poloneză PAP.

Polonia se confruntă cu o criză a migranților la frontierele sale estice de la sfârșitul anului 2021, când mii de migranți, în majoritate din Orientul Mijlociu și Africa, au început să încerce să treacă în țară din Belarus, într-o acțiune pe care Varșovia o consideră un atac hibrid orchestrat de Minsk, aliat al Kremlinului, pentru a destabiliza țările UE.

Noi amenințări

Pe lângă presiunea migrației, Ministerul de Interne din Varșovia a evidențiat și incidentele legate de baloanele meteorologice care trec din Belarus în Polonia ca o amenințare suplimentară la frontieră.

„Recent, s-a înregistrat o creștere semnificativă a incidentelor care implică baloane meteorologice din Belarus care transportă pachete cu produse din tutun de contrabandă”, a declarat ministerul.

„Aceste activități necesită implicarea serviciilor de frontieră, ceea ce, având în vedere amenințarea migrației actuale, justifică și mai mult menținerea zonei tampon”, a adăugat acesta.

În 2025, polițiștii de frontieră polonezi au înregistrat aproximativ 135 de incidente legate de contrabanda cu țigări folosind baloane peste granița cu Belarus. Au fost confiscate mărfuri în valoare de aproximativ 3,5 milioane de zloți (800.000 de euro).

Controverse

Zona de excludere de-a lungul frontierei cu Belarus a fost criticată de mai multe grupuri pentru drepturile omului, care susțin că aceasta le împiedică să ajute persoanele vulnerabile blocate în pădurea de frontieră și limitează controlul asupra comportamentului polițiștilor de frontieră și al poliției.

Organizațiile societății civile au declarat că zeci de migranți au murit în regiunile de frontieră din 2021, în contextul a ceea ce ele numesc tactici ilegale de respingere din partea poloneză.

Potrivit polițiștilor de frontieră polonezi, în 2025 au existat aproximativ 30.000 de tentative de intrare ilegală în Polonia peste granița cu Belarus.

Editor : M.C