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Polonia, mesaj de solidaritate cu România. Oana Ţoiu: Omologul meu mi-a transmis condamnarea fermă față de incursiunea dronelor rusești

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oana toiu da mana cu radek sikorski
Radek Sikorski, ministrul de externe al Poloniei, și-a exprimat solidaritatea cu România în fața incursiunilor ilegale ale dronelor rusești. Sursă foto: X
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Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat luni că şeful diplomaţiei poloneze, Radek Sikorski, i-a transmis condamnarea fermă a Poloniei faţă de recentele incursiuni ilegale în spaţiul aerian al României.

Omologul meu polonez mi-a transmis condamnarea fermă a Poloniei față de recentele incursiuni ilegale în spațiul aerian al României. Am discutat despre performanţa piloţilor Armatei Române şi despre fragmentele dronei ruseşti recuperate de pe teritoriul nostru, despre răspunsul diplomatic al ţărilor noastre faţă de Federaţia Rusă, consolidarea pachetelor de sancţiuni europene, coordonarea strânsă în cadrul NATO şi intensificarea colaborării între statele de pe Flancul estic - o prioritate diplomatică şi militară comună”, a scris Oana Ţoiu luni seară, într-un mesaj pe platforma X.

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Ea a amintit că, la nivelul Uniunii Europene, a fost agreată în cea mai recentă reuniune a Consiliului Miniştrilor de Externe o coordonare intensificată pentru securitatea maritimă între ţările baltice şi cele riverane Mării Negre, domeniu în care Polonia joacă un rol esenţial.

„România şi Polonia au o tradiţie de peste un secol de sprijin reciproc, inaugurată prin alianţa defensivă interbelică din 1921. Înţelegerea şi asumarea istoriei comune ne oferă o viziune clară pentru viitor”, a subliniat Oana Ţoiu.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, după ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat de către ministrul Oana Țoiu, că un membru al misiunii diplomatice a Moscovei la București va fi declarat persona non grata pe teritoriul nostru național, iar trimisul țării noastre la Moscova va fi chemat în țară pentru consultări. Măsurile vin după ce Armata a doborât trei drone care ar fi fost de proveniență rusească. 

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Editor : B.P.

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