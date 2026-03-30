Polonia plafonează prețul combustibililor, în contextul bulversărilor de pe piața mondială de petrol

Polonia va impune primul plafon al prețurilor la combustibili începând de marți, a declarat ministrul energiei, în contextul în care guvernul ia măsuri pentru a proteja consumatorii de creșterea prețurilor mondiale la petrol, relatează TVPWorld.

Conform unui comunicat publicat luni, prețul maxim pentru benzina fără plumb de 95 de octani va fi de 6,16 zloți (1,55 €) pe litru, iar cel pentru motorină va fi plafonat la 7,60 zloți (1,91 €).

Benzina de calitate superioară, de 98 de octani, va fi limitată la 6,76 zloți (1,70 euro) pe litru.

Varșovia a introdus plafonul de preț de urgență la nivel național, stabilit zilnic de ministrul Energiei, ca răspuns la creșterea rapidă a prețurilor la combustibili, declanșată de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Plafonarea artificială a prețurilor va costa bugetul aproximativ 700 de milioane de zloți (162 de milioane de euro) pe lună, a estimat Ministerul Finanțelor.

Plafonul este calculat folosind o formulă bazată pe prețurile medii cu ridicata ale combustibilului în Polonia, plus acciza, o suprataxă pentru combustibil, o marjă fixă de vânzare cu amănuntul de 0,30 zloți (0,08 euro) pe litru și taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Comercianții cu amănuntul care vând peste limita stabilită riscă amenzi de până la 1 milion de zloți (250.000 de euro).

„Să nu uităm că momentul în care prețurile la benzinării se vor modifica efectiv depinde de factori administrativi, legislativi și tehnici, precum adaptarea sistemelor și a caselor de marcat”, a declarat ministrul Energiei, Miłosz Motyka.

Ca parte a unui pachet legislativ mai amplu, conceput pentru a atenua o parte din presiunea economică cauzată de turbulențele globale de pe piețele energetice, guvernul a redus, de asemenea, TVA-ul la combustibili de la 23% la 8% începând cu 31 martie și a redus accizele la nivelurile minime permise de normele Uniunii Europene.

Reducerea TVA-ului va costa statul aproximativ 900 de milioane de zloți (209 milioane de euro) lunar.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că pachetul a fost conceput pentru a reduce prețurile la pompă și a atenua presiunea inflaționistă.

El a adăugat că guvernul ar putea lua în considerare o taxă pe profiturile excepționale aplicată companiilor petroliere, în cazul în care se identifică profituri excesive.

