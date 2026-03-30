Live TV

Polonia plafonează prețul combustibililor, în contextul bulversărilor de pe piața mondială de petrol

Data publicării:
Gas fueling in station
Mașină în benzinărie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Polonia va impune primul plafon al prețurilor la combustibili începând de marți, a declarat ministrul energiei, în contextul în care guvernul ia măsuri pentru a proteja consumatorii de creșterea prețurilor mondiale la petrol, relatează TVPWorld.

Conform unui comunicat publicat luni, prețul maxim pentru benzina fără plumb de 95 de octani va fi de 6,16 zloți (1,55 €) pe litru, iar cel pentru motorină va fi plafonat la 7,60 zloți (1,91 €).

Benzina de calitate superioară, de 98 de octani, va fi limitată la 6,76 zloți (1,70 euro) pe litru.

Varșovia a introdus plafonul de preț de urgență la nivel național, stabilit zilnic de ministrul Energiei, ca răspuns la creșterea rapidă a prețurilor la combustibili, declanșată de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Plafonarea artificială a prețurilor va costa bugetul aproximativ 700 de milioane de zloți (162 de milioane de euro) pe lună, a estimat Ministerul Finanțelor.

Plafonul este calculat folosind o formulă bazată pe prețurile medii cu ridicata ale combustibilului în Polonia, plus acciza, o suprataxă pentru combustibil, o marjă fixă de vânzare cu amănuntul de 0,30 zloți (0,08 euro) pe litru și taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Comercianții cu amănuntul care vând peste limita stabilită riscă amenzi de până la 1 milion de zloți (250.000 de euro).

„Să nu uităm că momentul în care prețurile la benzinării se vor modifica efectiv depinde de factori administrativi, legislativi și tehnici, precum adaptarea sistemelor și a caselor de marcat”, a declarat ministrul Energiei, Miłosz Motyka.

Ca parte a unui pachet legislativ mai amplu, conceput pentru a atenua o parte din presiunea economică cauzată de turbulențele globale de pe piețele energetice, guvernul a redus, de asemenea, TVA-ul la combustibili de la 23% la 8% începând cu 31 martie și a redus accizele la nivelurile minime permise de normele Uniunii Europene.

Reducerea TVA-ului va costa statul aproximativ 900 de milioane de zloți (209 milioane de euro) lunar.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că pachetul a fost conceput pentru a reduce prețurile la pompă și a atenua presiunea inflaționistă.

El a adăugat că guvernul ar putea lua în considerare o taxă pe profiturile excepționale aplicată companiilor petroliere, în cazul în care se identifică profituri excesive.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
parlament
2
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
No Kings protest in New York
3
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald Trump. Manifestații...
Drone operators perform combat tasks in Zaporizhzhia direction
4
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii...
seismograf care inregistreaza un cutremur
5
Cutremur în România, duminică după-amiază
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Digi Sport
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Război în Orientul Mijlociu.
Război în Orientul Mijlociu, ziua 31. Trump amenință că va distruge instalațiile energetice din Iran și Insula Kharg
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Cum ar putea Trump să redeschidă forțat Strâmtoarea Ormuz printr-o intervenție militară și cât de mari sunt riscurile pentru SUA
drone folosite de ucraineni și ruși în război
Rușii au început să simtă consecințele războiului. Ucraina a atacat, din nou, mai multe orașe importante cu drone
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și refuză utilizarea bazelor militare
ZTc1ZTdiMDZhZjg1NzhhNjgwOGZiYmM0NzNiNjBjZg==.thumb
Trump ia în calcul o operaţiune de mare risc pentru extragerea a 450 kg de uraniu din Iran (WSJ)
Recomandările redacţiei
simion aur inquam george calin
AUR anunță că va depune moțiune de cenzură. Demersul, programat în...
calin georgescu oameni
„Dumnezeu ne ține pe toți”. Călin Georgescu nu a mai încasat salariu...
alimentare la pompa
Ședință de coaliție privind măsuri pentru limitarea prețului...
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Diana Buzoianu, vizată de a doua moțiune simplă în mai puțin de un...
Ultimele știri
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Un tânăr din Arad a agresat un poliţist care a intervenit la accidentul pe care el îl provocase. A încercat să-i fure arma și cătuşele
Cum văd elevii români viitorul lor profesional și ce îi sperie cel mai tare în alegerea carierei (Salvaţi Copiii)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Omul care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu a fost dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova!
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Show total cu Aryna Sabalenka. În ce imagini a apărut jucătoarea de tenis și ce fotbalist legendar era...
Adevărul
Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. În ce state pot...
Playtech
Cu cât vând oierii mieii de Paşte în 2026: diferenţa de preţ faţă de supermarket
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
Pro FM
Fiul de trei luni al lui Enrique Iglesias fură deja inimile tuturor. Surorile lui sunt topite după el...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să...
Newsweek
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”