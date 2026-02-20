Live TV

Polonia poate folosi mine antipersonal la frontiera cu Belarusul. Tusk: „Un proiect crucial pentru securitatea noastră”

Retragerea Poloniei din Convenţia de la Ottawa îi va permite să plaseze mine antipersonal de-a lungul frontierei sale de est în termen de 48 de ore dacă apare o ameninţare, a declarat joi prim-ministrul Donald Tusk, cu o zi înainte ca ieşirea din tratat să intre în vigoare.

Întrucât majoritatea vecinilor europeni ai Rusiei, cu excepţia Norvegiei, se îndreaptă spre părăsirea tratatului care interzice producerea şi utilizarea minelor antipersonal, Polonia intenţionează să le desfăşoare ca parte a proiectului său „Scutul Estic”, pentru a-şi securiza graniţele cu Belarus şi enclava rusă Kaliningrad, relatează Reuters, citată de Agerpres.

„Suntem în curs de finalizare a acestui proiect de mine, care este crucial pentru securitatea noastră, pentru securitatea teritoriului şi a frontierelor noastre”, a declarat Tusk într-o conferinţă de presă.

În decembrie, ministrul adjunct al Apărării, Pawel Zalewski, a declarat pentru Reuters că Varşovia va relua producţia de mine antipersonal - pentru prima dată de la Războiul Rece - pentru a le desfăşura la frontiera sa de est şi a le exporta potenţial în Ucraina.

Polonia a început procesul de renunţare la Convenţia de la Ottawa în august şi va ieşi oficial din tratat după o perioadă de retragere de şase luni care se încheie vineri.

