Polonia pregătește instituirea unei zone de interdicție aeriană de-a lungul granițelor cu Ucraina și Belarus, pentru a permite armatei să intercepteze mai ușor eventualele incursiuni rusești. Orice obiect care pătrunde în spațiul aerian restricționat ar putea fi considerat ostil și ar putea fi doborât. Noile reguli ar urma să intre în vigoare până la sfârșitul lunii decembrie sau la începutul lunii ianuarie, relatează Kyiv Post.

Măsura vine pe fondul tensiunilor tot mai mari de pe flancul estic al NATO, după ce trei rachete rusești s-au prăbușit vineri în estul Poloniei, iar o dronă rusească de supraveghere a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian polonez luni.

Potrivit viceministrului polonez al Apărării, Cezary Tomczyk, regulamentul care va stabili condițiile de funcționare a zonei ar urma să intre în vigoare până la sfârșitul lunii decembrie sau la începutul lunii ianuarie.

Autoritățile nu au stabilit încă lățimea exactă a zonei, care va fi instituită de-a lungul granițelor estice cu Ucraina și Belarus.

„Dacă va fi nevoie să închidem spațiul aerian pe o distanță de 30 de kilometri de la graniță, îl vom închide. Dacă va fi nevoie de 40 de kilometri, vom face și acest lucru – oamenii trebuie să se simtă în siguranță”, a declarat ministrul Infrastructurii, Dariusz Klimczak, pentru agenția de presă de stat PAP.

Cum vor fi afectate zborurile comerciale

Autoritățile nu au precizat încă în ce măsură noile restricții vor afecta zborurile comerciale și aeronavele de mici dimensiuni. Ministrul Infrastructurii a dat însă asigurări că traficul aerian de pasageri nu ar trebui să fie perturbat.

„Cred că nu va avea niciun impact asupra traficului de pasageri”, a declarat Klimczak, precizând că oficialii au discutat noile reglementări cu diferite grupuri de interese, inclusiv cu reprezentanții aerocluburilor.

Ministrul a subliniat însă că securitatea națională are prioritate în fața zborurilor de agrement.

„Atunci când sunt în joc securitatea națională și operațiunile militare în spațiul aerian, nu ne putem preocupa de cei care vor să zboare de plăcere deasupra unei anumite părți a regiunii”, a spus acesta.

Ce reguli aplică deja armata poloneză

Polonia impune deja restricții temporare pentru zborurile la altitudini joase și pe timpul nopții în anumite zone din regiunile sale estice.

În octombrie, Varșovia a modificat și regulile de angajare militară, trecând de la standardele NATO aplicate în timp de pace la o abordare adaptată condițiilor de război. Astfel, începând de luna trecută, piloții militari pot doborî ținte fără să le identifice vizual.

Aceștia se pot baza pe date radar, altitudine, viteză și informații furnizate de aliați pentru a confirma identitatea unei ținte, inclusiv atunci când condițiile meteorologice nu permit identificarea vizuală.

Noua zonă de interdicție aeriană ar completa aceste proceduri și ar permite armatei poloneze să doboare obiectele care pătrund în spațiul aerian de la granița estică, cu scopul de a reduce în același timp riscurile pentru populația civilă.

Zone de interdicție aeriană pe flancul estic al NATO

De la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, au avut loc zeci de incidente în care drone sau rachete au pătruns în spațiul aerian al statelor de pe flancul estic al NATO.

Polonia și statele baltice au instituit temporar zone de interdicție aeriană în anumite porțiuni de la granițele lor, după astfel de incidente. Măsurile de lungă durată sunt însă mult mai rare și sunt aplicate, de regulă, pentru protejarea spațiului aerian deasupra orașelor sau a infrastructurii de importanță strategică.

Ucraina a cerut în repetate rânduri statelor occidentale să instituie o zonă de interdicție aeriană deasupra teritoriului său, pentru a opri atacurile rusești. Solicitarea a fost respinsă deoarece aplicarea unei astfel de măsuri ar fi presupus implicarea directă a forțelor NATO în doborârea aeronavelor rusești.

Editor : C.S.