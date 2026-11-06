Live TV

Polonia promite Ucrainei 1,8 milioane de euro suplimentare pentru generatoare înainte de venirea iernii

Data actualizării: Data publicării:
Radoslaw Sikorski
Radoslaw Sikorski. FOTO: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Exerciții militare

Pe fondul atacurilor continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, Varșovia își intensifică eforturile pentru a-și ajuta vecinul să facă față lunilor reci. Polonia va aloca 8 milioane de zloți (1,8 milioane de euro) suplimentari pentru a contribui la achiziționarea de generatoare pentru Ucraina înainte de venirea iernii, a declarat vineri ministrul de Externe Radosław Sikorski, în contextul în care țările din regiune s-au angajat să consolideze sprijinul militar și financiar acordat Kievului, relatează TVPWorld.

Vorbind după o reuniune a Consiliului Statelor de la Marea Baltică la Varșovia, Sikorski a afirmat că întâlnirea a confirmat unitatea regională în fața agresiunii continue a Rusiei.

El a subliniat, de asemenea, că Ucraina trebuie să aibă un cuvânt de spus în orice negocieri privind viitorul său, avertizând că nicio soluție nu poate fi impusă acestei țări aflate în conflict fără consimțământul ei.

„Ucraina nu ar trebui să-și negocieze viitorul sub presiunea bombardamentelor îndreptate împotriva civililor”, a spus Sikorski.

„Nicio soluție nu poate fi impusă Ucrainei fără consimțământul acesteia și fără prezența sa la masa negocierilor”, a adăugat el, susținând că nici securitatea europeană nu trebuie discutată fără implicarea țărilor cele mai expuse la consecințele unui eventual acord cu Rusia.

Declarațiile sale au fost făcute cu câteva zile înaintea discuțiilor mediate de SUA dintre negociatorii ucraineni și ruși, care vor avea loc la Abu Dhabi în perioada 10–11 noiembrie.

Se preconizează că întâlnirea la nivel de lucru se va concentra pe încetarea războiului, măsurile de securitate post-conflict, dezescaladarea și măsurile umanitare. Aceasta va fi prima rundă de discuții mediate de SUA din februarie, când procesul a fost suspendat după ce SUA și Israelul au intrat în război cu Iranul.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, și șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, au participat, de asemenea, la întâlnirea de vineri de la Varșovia, unde pe ordinea de zi s-a aflat pregătirea pentru Abu Dhabi.

Consiliul Statelor Mării Baltice este un forum de cooperare între țările din jurul Mării Baltice. Ucraina are statut de observator. Rusia, membru fondator, a părăsit organizația în 2022 după ce a fost suspendată ca urmare a invaziei sale pe scară largă a Ucrainei.

Exerciții militare

Sikorski a declarat că Polonia este pregătită să contribuie la eforturile viitoare de asigurare a păcii.

El a menționat exercițiile militare de săptămâna viitoare, la care va participa așa-numita Coaliție de Voință, un grup de peste 30 de țări, în majoritate europene, condus de Marea Britanie și Franța, care planifică garanții de securitate pentru Ucraina.

Exercițiile, denumite „Koalicja” („Coaliția”), se vor desfășura în perioada 9–22 noiembrie la Nowa Dęba, în sud-estul Poloniei.

Vor participa mii de soldați din 11 țări, alături de soldați ucraineni. Statele Unite nu sunt implicate. Exercițiul reprezintă primul test pentru a vedea dacă o potențială forță multinațională formată din membrii coaliției s-ar putea desfășura în Ucraina odată ce încetarea focului va intra în vigoare.

Forța ar avea ca scop descurajarea Rusiei de a relua războiul, ar contribui la protejarea spațiului aerian și a rutelor maritime ale Ucrainei și ar ajuta la reconstrucția forțelor sale armate. Polonia a fost aleasă ca țară gazdă, în parte deoarece o mare parte din ajutorul occidental destinat Ucrainei trece prin teritoriul său.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marco rubio
1
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
Elon Musk
3
Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse...
Pensii decembrie 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Când se plătesc pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române înainte de sărbătorile...
Donald Trump.
5
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui...
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
Digi Sport
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregăteşte un atac asupra sectorului energetic şi a podurilor din Ucraina
Bancnote de 100 de euro.
O rețea de fraudatori din Ucraina a obţinut 4,3 milioane de euro de la victime din Germania. Cum acționau
packaged frozen vegetables in supermarket freezers
Agențiile federale americane emit un avertisment în urma seriei de atacuri cibernetice asupra sistemelor de refrigerare
kaja kallas profimedia
Ucraina trebuie să facă parte din arhitectura de securitate a Europei, afirmă şefa politicii externe a UE
Dmitri Medvedev.
„E mai bine să înțelegi și să te căiești decât să trăiești ca un Iuda”. Medvedev îl laudă, dar nu-l iartă pe Elon Musk
Recomandările redacţiei
dan si fiul la rugby inquam alex nicodim
Nicușor Dan și-a dus fiul la meciul de rugby România - Tonga, pe...
CERNAVODA - ILUSTRATIE - CENTRALA NUCLEARA - 4 AUG 2026
Reactorul 1 de la Cernavodă a fost reconectat vineri la Sistemul...
757563438_1009832825226754_756534468073264579_n
Nazare spune că nu vrea noi creșteri de taxe: „În 2025 am făcut-o cu...
ctin toma
Primarul PSD al Buzăului, fotografie alături de Ilie Bolojan și...
Ultimele știri
Giorgia Meloni face un apel pentru creșterea cheltuielilor militare, după valul de amenințări cu bombă în Europa
Ciprian Ciucu: „AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti. PSD nu mai are lider”. Ce spune de USR
Spania şi Olanda se confruntă pentru conducerea BCE, după plecarea Christinei Lagarde
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soția lui Matt Damon a suferit un anevrism cerebral. La doar o săptămână de la operație, l-a susținut la...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Mergi la Brighton – Universitatea Craiova? Ce trebuie să știi despre intrarea în Anglia și cât te costă
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Tavi Popescu s-a afișat cu un BMW de 175.000 de euro. Ce bolizi îți puteai cumpăra de pe eMAG de Black Friday...
Adevărul
Ucraina a lansat primul atac mecanizat cu roboți din istorie. 28 de drone terestre au fost trimise împotriva...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
"Cred că am pierdut o casă și ceva". Rică Răducanu, dezvăluiri despre marele viciu al vieții sale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E oficial! Răsturnare de situație la Portugalia, după retragerea lui Cristiano Ronaldo
Pro FM
Gina Pistol a dat din casă! Ce obicei al lui Smiley o scoate din sărite după aproape 10 ani împreună: „Nu ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie a renunțat la inhibiții! Actrița și-a schimbat complet look-ul și a apărut într-o rochie...
Adevarul
Două capre au devenit atracția unui cartier din Tokyo după ce au fost aduse să „tundă iarba”
Newsweek
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
Digi FM
Satul care a ajuns o ruină! Doar trei familii mai locuiesc aici, iar una dintre cele două biserici a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Invazie de furnici care pot lăsa locuințele fără curent. Milioane de insecte au pus stăpânire pe sudul...
Film Now
Cum arată azi actrița din „Matilda”. Mara Wilson, alături de „unchiul Danny” la 30 de ani de la lansarea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...