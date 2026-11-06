Polonia promite Ucrainei 1,8 milioane de euro suplimentare pentru generatoare înainte de venirea iernii

Pe fondul atacurilor continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, Varșovia își intensifică eforturile pentru a-și ajuta vecinul să facă față lunilor reci. Polonia va aloca 8 milioane de zloți (1,8 milioane de euro) suplimentari pentru a contribui la achiziționarea de generatoare pentru Ucraina înainte de venirea iernii, a declarat vineri ministrul de Externe Radosław Sikorski, în contextul în care țările din regiune s-au angajat să consolideze sprijinul militar și financiar acordat Kievului, relatează TVPWorld.

Vorbind după o reuniune a Consiliului Statelor de la Marea Baltică la Varșovia, Sikorski a afirmat că întâlnirea a confirmat unitatea regională în fața agresiunii continue a Rusiei.

El a subliniat, de asemenea, că Ucraina trebuie să aibă un cuvânt de spus în orice negocieri privind viitorul său, avertizând că nicio soluție nu poate fi impusă acestei țări aflate în conflict fără consimțământul ei.

„Ucraina nu ar trebui să-și negocieze viitorul sub presiunea bombardamentelor îndreptate împotriva civililor”, a spus Sikorski.

„Nicio soluție nu poate fi impusă Ucrainei fără consimțământul acesteia și fără prezența sa la masa negocierilor”, a adăugat el, susținând că nici securitatea europeană nu trebuie discutată fără implicarea țărilor cele mai expuse la consecințele unui eventual acord cu Rusia.

Declarațiile sale au fost făcute cu câteva zile înaintea discuțiilor mediate de SUA dintre negociatorii ucraineni și ruși, care vor avea loc la Abu Dhabi în perioada 10–11 noiembrie.

Se preconizează că întâlnirea la nivel de lucru se va concentra pe încetarea războiului, măsurile de securitate post-conflict, dezescaladarea și măsurile umanitare. Aceasta va fi prima rundă de discuții mediate de SUA din februarie, când procesul a fost suspendat după ce SUA și Israelul au intrat în război cu Iranul.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, și șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, au participat, de asemenea, la întâlnirea de vineri de la Varșovia, unde pe ordinea de zi s-a aflat pregătirea pentru Abu Dhabi.

Consiliul Statelor Mării Baltice este un forum de cooperare între țările din jurul Mării Baltice. Ucraina are statut de observator. Rusia, membru fondator, a părăsit organizația în 2022 după ce a fost suspendată ca urmare a invaziei sale pe scară largă a Ucrainei.

Exerciții militare

Sikorski a declarat că Polonia este pregătită să contribuie la eforturile viitoare de asigurare a păcii.

El a menționat exercițiile militare de săptămâna viitoare, la care va participa așa-numita Coaliție de Voință, un grup de peste 30 de țări, în majoritate europene, condus de Marea Britanie și Franța, care planifică garanții de securitate pentru Ucraina.

Exercițiile, denumite „Koalicja” („Coaliția”), se vor desfășura în perioada 9–22 noiembrie la Nowa Dęba, în sud-estul Poloniei.

Vor participa mii de soldați din 11 țări, alături de soldați ucraineni. Statele Unite nu sunt implicate. Exercițiul reprezintă primul test pentru a vedea dacă o potențială forță multinațională formată din membrii coaliției s-ar putea desfășura în Ucraina odată ce încetarea focului va intra în vigoare.

Forța ar avea ca scop descurajarea Rusiei de a relua războiul, ar contribui la protejarea spațiului aerian și a rutelor maritime ale Ucrainei și ar ajuta la reconstrucția forțelor sale armate. Polonia a fost aleasă ca țară gazdă, în parte deoarece o mare parte din ajutorul occidental destinat Ucrainei trece prin teritoriul său.

Editor : M.C