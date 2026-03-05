Live TV

Polonia pune capăt gradual ajutorului destinat refugiaţilor ucraineni

refugiati ucraineni
Refugiați ucraineni. Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

O nouă lege ce limitează ajutoarele sociale pentru refugiaţii ucraineni aflaţi în Polonia a intrat în vigoare joi, la peste patru ani de la începerea războiului dus de Rusia contra Ucrainei, transmite AFP.

Adoptat la finalul lunii ianuarie, textul a introdus noi restricţii privind serviciile sociale, asigurările medicale, şederea legală şi educaţia acordate refugiaţilor ucraineni după începerea invaziei ruse în 2022.

În virtutea noii legi, serviciile sociale nu mai sunt accesibile decât minorilor, persoanelor ce au loc de muncă, victimelor torturii sau violului şi grupurilor vulnerabile care trăiesc în centre de găzduire colective.

„După patru ani, situaţia este acum mai stabilă”, declara Adam Szlapka, purtător de cuvânt al guvernului polonez, atunci când a fost anunţată pentru prima dată.

Potrivit lui, „aceste reglementări extraordinare pot fi suprimate gradual şi se poate trece de la soluţii temporare la soluţii sistemice”.

Ajutorul alimentar şi cel pentru locuit nu se va mai aplica decât grupurilor considerate ca vulnerabile în mod special, notează AFP, citată de Agerpres.

Refugiaţii ucraineni continuă totuşi să beneficieze de un statut protejat în Polonia, cel puţin până în martie 2027.

Potrivit unui sondaj de opinie realizat în ianuarie de institutul polonez CBOS, doar 48% din polonezi sunt de acord cu ajutorul pentru refugiaţii ucraineni, în timp ce 46% se opune acestuia.

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a anunţat la începutul mandatului său anul trecut, că nu va semna nicio lege cu privire la „un ajutor special pentru cetăţenii ucraineni”.

Conform Ministerului de Interne polonez, între februarie 2022 şi decembrie 2024 aproximativ 1,6 milioane de ucraineni s-au refugiat în Polonia. În 2024, mâna de lucru ucraineană în Polonia a contribuit la 2,7% din produsul intern brut al acestei ţări, potrivit unui studiu Deloitte realizat pentru Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi.

