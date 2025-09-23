Polonia redeschide graniţa cu Belarus, închisă din motive de securitate

Premierul polonez Donald Tusk a anunţat marţi că ţara sa îşi va redeschide săptămâna aceasta graniţa cu Belarus, după ce fusese închisă la începutul lunii septembrie ca răspuns la exerciţiile militare comune dintre Rusia şi Belarus, relatează AFP.

Exerciţiile militare Zapad-2025, desfăşurate în perioada 12-16 septembrie, au stârnit îngrijorare în Polonia şi în statele baltice, toate ţări membre ale NATO şi Uniunii Europene.

Belarus, fostă republică sovietică, este un aliat cheie al Rusiei, care a folosit teritoriul belarus pentru a lansa ofensiva împotriva Ucrainei în februarie 2022, notează AFP, citată de Agerpres.

„Sfârşitul acestor exerciţii reduce, nu aş spune chiar elimina, însă reduce diversele riscuri legate de atitudinea agresivă a vecinilor noştri estici”, le-a declarat premierul polonez jurnaliştilor.

„Aşadar, în noaptea de miercuri spre joi, la miezul nopţii, punctele de trecere a frontierei vor fi redeschise”, a spus el, subliniind că „dacă este necesar, dacă tensiunile sau comportamentul agresiv din partea anumitor vecini escaladează, nu vom ezita să luam decizia de a le închide din nou”.

„Însă, deocamdată, se pare că aceste motive directe au dispărut”, a adăugat el.

O importantă rută comercială chineză către UE trece pe la graniţa dintre Belarus şi Polonia, iar închiderea acesteia a condus, printre altele, la oprirea traficului feroviar chinez.

În timpul unei vizite la Varşovia, pe 15 septembrie, ministrul chinez de externe, Wang Yi, a fost „informat” de către omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, despre motivele închiderii frontierei, a anunţat atunci un purtător de cuvânt al Ministerului polonez de Externe.

