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Polonia respinge categoric amplasarea de arme nucleare pe teritoriul său. Mesajul transmis de Guvernul de la Varșovia

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Foto: Guliver/GettyImages
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Ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Pawel Zalewski, a declarat joi că țara sa vrea să participe la descurajarea militară în cadrul NATO, însă nu doreşte să aibă arme nucleare pe teritoriul său, transmite Reuters.

„Nu, aş dori spun acest lucru foarte clar şi deschis. Polonia nu doreşte să aibă focoase nucleare pe teritoriul său”, le-a declarat reporterilor Zalewski la sediul NATO din Bruxelles, întrebat fiind dacă viitoarea prezenţă militară americană în Polonia ar putea include capabilităţi nucleare.

„Noi dorim să participăm la descurajarea militară în cadrul NATO, ceea ce nu înseamnă să avem focoase nucleare pe teritoriul nostru”, a afirmat el.

Zalewski a mai spus că Polonia este interesată de creşterea prezenţei militare permanente a SUA în cadrul Revizuirii Posturii Forţei de către Washington, şi a făcut referire la declaraţii ale preşedintelui american Donald Trump la începutul acestui an privind posibilitatea de a trimite trupe suplimentare în Polonia.

Washingtonul a anunţat în iunie o revizuire de şase luni a desfăşurării trupelor americane în Europa.

Potrivit unui document consultat de Reuters, aceasta va crea cel puţin patru seturi de opţiuni pentru secretarul apărării, Pete Hegseth, până la 6 noiembrie, cu mult înainte de termenul limită stabilit pentru decembrie.

„Tratăm decizia preşedintelui Trump ca pe un instrument de a îmbunătăţi securitatea europeană, aliniată cu conceptul NATO 3.0 al Pentagonului. Aceasta înseamnă că le revine europenilor apărarea prin mijloace convenţionale, dar Statelor Unite păstrează un rol extrem de important de sprijin pentru forţele armate europene”, a declarat oficialul polonez.

„Desigur, punctul de plecare este un mesaj transmis opiniei publice de către preşedintele Trump despre trimiterea a 5.000 de soldaţi americani în Polonia pe bază permanentă”, a adăugat el.

Editor : C.L.B.

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