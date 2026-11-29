În cazul unei provocări armate din partea Rusiei împotriva uneia dintre țările baltice, Polonia este pregătită să-și trimită imediat trupele în luptă, reiese din informațiile obținute de Onet. Varșovia nu intenționează, într-o astfel de situație, să aștepte activarea oficială a Articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic. Diferențele dintre interlocutorii din cadrul guvernului, citați de Onet se referă doar la amploarea implicării Poloniei.

Anne Applebaum, soția ministrului de Externe Radosław Sikorski, a acordat un interviu podcastului american „The Bulwark”, în care a afirmat că în rândul politicienilor europeni au loc discuții cu privire la un eventual război cu Rusia.

Cuvintele sale au stârnit o mare agitație, în special în mediile pro-ruse, fie ele declarate sau ascunse. Criticii lui Applebaum susțin că ea ar fi incitat la război, iar cuvintele sale ar fi o dovadă că statele europene se îndreaptă spre o confruntare cu Rusia.

După cum reiese din discuțiile purtate de Onet cu doi miniștri-cheie, chestiunea unui eventual război cu Rusia face într-adevăr obiectul unor discuții intense atât în cadrul guvernului polonez, cât și în cadrul guvernelor altor state NATO. Important de menționat este că, desigur, nu este vorba nici de un atac asupra Rusiei, nici de provocarea acesteia la război.

Scenariul privind țările baltice

Esența discuțiilor constă în găsirea unui răspuns la întrebarea: cum să se acționeze în cazul unui atac rus de amploare limitată asupra uneia dintre țările baltice. Din informațiile serviciilor de informații reiese, într-adevăr, că Rusia nici nu planifică și nici nu are în prezent capacitatea de a lansa un atac pe scară largă asupra vreunei țări NATO.

Scenariul cu care ne-am putea confrunta este, însă, o provocare armată, adică, de exemplu, ocuparea unei localități mici într-una dintre cele trei țări baltice.

În această situație, Polonia are, teoretic, două opțiuni: se poate limita la sprijin umanitar sau se poate implica militar, trimițând trupe. Se pot trimite soldați fie după o decizie corespunzătoare a NATO, fie imediat, fără a ține cont de deciziile aliaților.

În acest al doilea scenariu, trimiterea trupelor poloneze ar constitui un mijloc de presiune asupra aliaților, pentru a activa Articolul 5 și a-i da Rusiei de înțeles în mod clar că, dacă nu își retrage imediat forțele, se va afla în stare de război cu întregul Pact Nord-Atlantic, lucru pentru care Moscova nu este pregătită și nu și-l poate permite.

Surse din guvern: Polonia s-ar implica militar pentru a ajuta țările baltice

Lipsa unei reacții la provocarea rusă, o reacție tardivă sau trimiterea trupelor, dar abia după ce țările baltice vor alunga singure forțele ruse de pe teritoriul lor, ar însemna, așa cum susțin sursele Onet din cadrul guvernului, sfârșitul efectiv al NATO.

Într-un astfel de scenariu, în cazul unei provocări similare îndreptate împotriva Poloniei, ar fi de facto izolată. Intervenția potențială poloneză are, așadar, ca scop nu doar acordarea de ajutor țării atacate, ci, în primul rând, împiedicarea Rusiei să destrame NATO.

Tocmai de aceea, după cum asigură unul dintre cei doi interlocutori din cadrul guvernului, în cazul unei provocări din partea Rusiei, Polonia va trimite imediat forțe armate în ajutorul statului baltic atacat. Măsurile se vor lua imediat, iar trupele vor fi trimise în luptă.

Cel de-al doilea interlocutor din cadrul guvernului este ceva mai prudent. Acesta subliniază că forțele de care Polonia dispune în prezent sunt atât de limitate, încât un eventual ajutor acordat statelor baltice ar trebui să se realizeze într-un mod care să nu îi slăbească propriile capacități de apărare. Polonia ar trimite, așadar, mai degrabă forțe speciale, și nu, de exemplu, unități blindate.

În ceea ce privește chestiunea fundamentală, și anume dacă, în cazul unei provocări armate îndreptate împotriva uneia dintre țările baltice, Polonia s-ar implica militar, nu există însă divergențe între interlocutorii Onet.

Faptul că doi membri ai guvernului transmit astfel de informații demonstrează că guvernul dorește ca Rusia să știe că ideea de a destrăma NATO este sortită eșecului. comentează Onet. Rusia se va decide să recurgă la o provocare armată numai dacă va fi convinsă că statul membru al pactului care va fi atacat nu va putea conta pe sprijinul aliaților.

Editor : M.C