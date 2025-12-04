Polonia se înarmează masiv. Ce spun polonezii despre apărarea patriei: rezultatul celui mai recent sondaj

Numărul polonezilor dispuși să-și apere țara este în scădere, arată un sondaj de opinie. Doar patru din zece polonezi sunt acum pregătiți să ia armele, potrivit unui nou sondaj.

Sondajul IBRiS realizat pentru postul de radio Radio Zet a arătat că 43,2% dintre polonezi sunt dispuși să-și apere țara dacă aceasta ar fi amenințată de război, în scădere față de 49,1% în urmă cu două luni, scrie TVP World.

Proporția respondenților indeciși s-a dublat față de luna septembrie, de la 6,1% la 13,6%, ceea ce indică o incertitudine crescândă.

Bărbații rămân mult mai dispuși decât femeile să declare că ar lupta – 56% dintre bărbați se declară pregătiți, comparativ cu doar 22% dintre femei –, dar chiar și în rândul femeilor, unde reticența a crescut și 61% declară acum că nu ar apăra Polonia, scăderea încrederii este izbitoare.

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani rămân cei mai puțin dispuși să ia armele, o majoritate covârșitoare declarând că nu ar apăra țara. Cu toate acestea, proporția celor care spun că ar lupta „cu siguranță” a crescut de la zero în septembrie la 19%.

