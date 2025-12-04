Live TV

Polonia se înarmează masiv. Ce spun polonezii despre apărarea patriei: rezultatul celui mai recent sondaj

Data publicării:
Soldat polonez
Foto: Profimedia

Numărul polonezilor dispuși să-și apere țara este în scădere, arată un sondaj de opinie. Doar patru din zece polonezi sunt acum pregătiți să ia armele, potrivit unui nou sondaj.

Sondajul IBRiS realizat pentru postul de radio Radio Zet a arătat că 43,2% dintre polonezi sunt dispuși să-și apere țara dacă aceasta ar fi amenințată de război, în scădere față de 49,1% în urmă cu două luni, scrie TVP World.

Proporția respondenților indeciși s-a dublat față de luna septembrie, de la 6,1% la 13,6%, ceea ce indică o incertitudine crescândă.

Bărbații rămân mult mai dispuși decât femeile să declare că ar lupta – 56% dintre bărbați se declară pregătiți, comparativ cu doar 22% dintre femei –, dar chiar și în rândul femeilor, unde reticența a crescut și 61% declară acum că nu ar apăra Polonia, scăderea încrederii este izbitoare.

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani rămân cei mai puțin dispuși să ia armele, o majoritate covârșitoare declarând că nu ar apăra țara. Cu toate acestea, proporția celor care spun că ar lupta „cu siguranță” a crescut de la zero în septembrie la 19%.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
artan
1
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Bolivia la paz
2
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
3
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
donald tusk friedrich merz berlin
4
Donald Tusk cere Germaniei să se grăbească în a veni cu ajutorul pentru victimele din...
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
5
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
FOTO Adrian Mutu a pierdut 3.000.000€! A luat o decizie surprinzătoare: 1.500.000€
Digi Sport
FOTO Adrian Mutu a pierdut 3.000.000€! A luat o decizie surprinzătoare: 1.500.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilustratie Rusia vs Europa
Cât de probabil e un război Rusia vs. Europa și ce părere au europenii despre Donald Trump (sondaj)
European Union leaders' summit in Brussels
Val uriaș de tineri ucraineni care cer protecție în Polonia după ce Zelenski a relaxat restricțiile de călătorie în străinătate
Kiev
Ucrainenii sunt gata să iasă în stradă dacă Kievul cedează teritorii, arată un sondaj. Procentul celor care vor pedepsirea lui Putin
Viktor Orban cu figura dezamagita
Viktor Orban, abandonat de președintele Poloniei. Karol Nawrocki a anulat o întâlnire cu premierul ungar din cauza vizitei la Moscova
profimedia-0972900428
Unitățile germane care controlează sistemele Patriot din Polonia, activate vineri din cauza MiG-urilor Rusiei
Recomandările redacţiei
Iuri Ușakov, Jared Kushner, Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
Consilierul lui Putin a dezvăluit ce a influențat negocierile de la...
tanczos barna
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie...
Protest against military conscription in Jerusalem - 02 Jun 2024
Noua criză din Israel: recrutarea evreilor ultraortodocși pentru...
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
Concluziile anchetei în scandalul Signalgate: Pete Hegseth a riscat...
Ultimele știri
Medicul care îi furniza ketamină actorului Matthew Perry a fost condamnat la 30 de luni de închisoare
Pensia de urmaș în 2025: Cine are dreptul și cum se calculează. În ce situații se acordă suma maximă prevăzută de lege
De ce nu are Roscosmos un plan de rezervă pentru trimiterea de oameni în spațiu, după defectarea platformei de lansare de la Baikonur
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie 2025 aduce eliberare și renaștere. Ce lasă fiecare zodie în urmă înainte de intrarea în 2026
Cancan
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză...
Fanatik.ro
Conducerea Complexului Energetic Oltenia, împărțită între PNL și PSD. Numirile politice, păstrate și după un...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Reacția Liei Olguța Vasilescu după ce mama lui Elon Musk a lăudat Târgul de Crăciun de la Craiova. Turiștii...
Adevărul
Comoara ascunsă sub copac: brățări de aur vechi de 3.300 de ani, descoperite într-o pădure din Gorj
Playtech
De ce îți doarme pisica pe piept sau în poală: cele 6 motive explicate de specialiști
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Reacție-fulger a ungurilor, după victoria cu România de la Campionatul Mondial
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Cine l-a ajutat pe Jeremy Allen White să depășească provocările din timpul filmărilor pentru „Springsteen”...
Adevarul
Salariul minim, în funcție de vechime și studii. Cum ar putea crește veniturile angajaților români. BNS a...
Newsweek
Cu cât îți va crește pensia până în 2029 dacă azi ai pensie de 2.000, 3.000 și 4.000 lei? Prognoza BNR
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Eric Dane, despre viața cu scleroză: “Nu am niciun motiv să fiu într-o stare bună. Nu cred că cineva m-ar...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...