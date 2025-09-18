Live TV

Polonia și NATO au mobilizat 30.000 de soldați la exerciții militare după demonstrațiile de forță ale Rusiei și Belarusului

Data publicării:
Exerciții militare aliate în Polonia. Foto- Profimedia
Exerciții militare aliate în Polonia. Foto- Profimedia
Forțele armate poloneze organizează cele mai mari exerciții militare ale anului, „Iron Defender”, reunind aproximativ 30.000 de soldați din Polonia și NATO, alături de peste 600 de tancuri, avioane și sisteme de rachete. Acestea se desfășoară pe un teren de antrenament din Orzysz, la doar 100 de kilometri de strategicul Suwałki Gap – un coridor îngust care leagă nord-estul Poloniei și Lituania, situat între Belarus și exclava rusă Kaliningrad, scrie TVPWorld.

Această zonă a fost descrisă de mult timp drept „călcâiul lui Ahile” al NATO, dar exercițiile, care fac parte din manevrele mai ample „Iron Defender” ale Alianței, au scopul de a demonstra unitatea în contextul tensiunilor crescute cu Rusia.

Chiar peste graniță, Minsk și Moscova tocmai au terminat propriile exerciții militare, Zapad 2025, despre care autoritățile poloneze au spus că au fost concepute pentru a repeta un atac asupra Suwałki Gap.

Exercițiile urmează, de asemenea, unei încălcări fără precedent a spațiului aerian polonez de către drone rusești săptămâna trecută, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, avertizând că aceste încălcări sunt „cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial”.

Arme moderne expuse

Manevrele de miercuri de la Orzysz au inclus o combinație de echipamente moderne, printre care tancuri Abrams, obuziere autopropulsate K-9, lansatoare de rachete WR-40 Langusta, mortiere Rak, transportoare blindate Rosomak ZSSW-30 și sisteme antitanc Spike și de apărare aeriană Piorun.

Sprijinul aerian a fost asigurat de avioane de vânătoare F-35 și F-16 și elicoptere AH-64 Apache, adăugând o dimensiune de înaltă tehnologie scenariilor defensive.

Orzysz găzduiește, de asemenea, un grup de luptă permanent al NATO, care include trupe din SUA, Marea Britanie, România și Croația – o prezență stabilită după summitul NATO din 2016 de la Varșovia. Unități multinaționale similare au fost dislocate în Lituania, Letonia, Estonia și România, iar din 2022 și în Bulgaria, Ungaria și Slovacia.

Exercițiile mai ample „Iron Defender” se desfășoară pe uscat, în aer și pe mare, implicând toate ramurile forțelor armate, de la armată și marină până la forțele de apărare teritorială.

Trupele poloneze participă, de asemenea, la manevre în Lituania, Letonia și Gotland, Suedia, pentru a consolida interoperabilitatea NATO.

Marți, sistemele de rachete Patriot au fost lansate pentru prima dată în Polonia în timpul demonstrațiilor de la poligonul Ustka, situat lângă Marea Baltică, în nordul Poloniei. Exercițiile vor continua joi la poligonul de antrenament din Nowa Dęba, în sud-estul Poloniei.

 

