Live TV

Polonia și NATO au ridicat în aer avioane de vânătoare în urma unui atac rusesc în vestul Ucrainei

Data actualizării: Data publicării:
avioane f-16 polonia
Foto: gov.pl
Din articol
Incidente în mai multe țări NATO

Polonia și NATO au ridicat în aer avioane de vânătoare duminică dimineața, în timpul unui atac al Rusiei atacuri asupra vestului Ucrainei, au anunțat forțele armate poloneze.

Spațiul aerian din apropierea orașelor Lublin și Rzeszow din sud-estul Poloniei a fost închis până cel puțin la ora 04:00 GMT, din cauza „activității militare neplanificate legate de asigurarea securității statului”, a declarat site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24, potrivit BBC.

„În legătură cu activitatea aviației Federației Ruse care efectuează atacuri pe teritoriul Ucrainei, avioanele poloneze și aliate au început să opereze în spațiul nostru aerian”, a declarat armata poloneză într-o postare pe X.

Armata poloneză a descris acțiunile ca fiind preventive și menite să asigure securitatea spațiului aerian și protecția cetățenilor.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că orașul a fost supus unui „atac masiv”, o clădire de cinci etaje fiind parțial distrusă din cauza resturilor unei drone. Cel puțin trei persoane au fost transportate la spital, a adăugat primarul.

Tensiunile au escaladat după repetatele încălcări ale spațiului aerian al țărilor NATO de către Rusia în această lună.

Incidente în mai multe țări NATO

Moscova a negat responsabilitatea după ce Danemarca a declarat că drone au survolat aeroporturile sale. Danemarca însăși a afirmat că incidentele par a fi opera unui „actor profesionist”, dar că nu există dovezi ale implicării Rusiei.

Între timp, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu avioane de luptă, în timp ce o misiune de apărare aeriană a NATO a fost recent desfășurată deasupra Poloniei, ca parte a răspunsului aliaților la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian polonez.

Aeronavele poloneze și ale NATO au doborât trei drone rusești în spațiul aerian al Poloniei pe 10 septembrie.

Președintele SUA, Donald Trump, a mers până la a afirma că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești în spațiul lor aerian, în timp ce NATO a avertizat că va folosi „toate mijloacele militare și non-militare necesare” pentru a se apăra în urma recentelor incursiuni militare.

Trump și-a schimbat și poziția față de războiul dintre Rusia și Ucraina, afirmând pentru prima dată săptămâna trecută că Ucraina ar putea recâștiga toate teritoriile sale de la Moscova.

Într-un discurs susținut sâmbătă în fața Adunării Generale a ONU, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat că țara sa nu are intenția de a ataca statele membre ale UE sau NATO, dar a avertizat că va răspunde „decisiv” la orice „agresiune” îndreptată împotriva Moscovei.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
ninsoare pe camp
2
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
4
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
5
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
A fost la CM 1994 cu naționala României, iar acum e de nerecunoscut: ”A fost la pușcărie, frate!”. Cu ce se ocupă
Digi Sport
A fost la CM 1994 cu naționala României, iar acum e de nerecunoscut: ”A fost la pușcărie, frate!”. Cu ce se ocupă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
parlamentul republicii moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Oamenii votează pentru viitorul...
Pete Hegseth
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare...
Russian President Putin Meets With Belgorod Region Governor Gladkov
Volodimir Zelenski: „Putin se pregătește să atace o altă țară...
profimedia-1038068552
Dilema NATO: când este momentul oportun pentru doborârea unei drone...
Ultimele știri
Întâlnirea dintre prinţul Harry și regele Charles, subiectul unui nou scandal. Cu ce cadou s-a dus prințul acasă
Școli în paragină, în Rusia: fără căldură, cu acoperișuri ce stau să cadă și găleți în loc de toalete. Toți banii merg către război
Taiwanul trece la producția de serie a rachetei de croazieră Barracuda-500. E ieftină și „se poate asambla cu o șurubelniță”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nato
Alertă pe flancul nordic: NATO trimite o fregată antiaeriană și capabilități ISR în Marea Baltică după incidentele cu drone
traian basescu
Mesajul lui Traian Băsescu înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova
Amiralul Giuseppe Cavo Dragone
Amiralul Giuseppe Cavo Dragone: „NATO se declară pregătită pentru o posibilă retragere a SUA de pe flancul estic”
lavrov
Avertismentul Rusiei: „Orice agresiune va fi întâmpinată cu un răspuns ferm”. Mesajul lui Serghei Lavrov pentru NATO
Titouan Leduc1
Francezul Titouan Leduc arestat în timp ce escalada cu mâinile goale cel mai înalt zgârie-nori din UE. „Fie ajungi în vârf, fie cazi”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
Fanatik.ro
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Atletul care a fost înrolat fără voia sa în armata rusă: ”Această semnătură mi-a ruinat viaţa”
Adevărul
Speranțele basarabenilor de la frontiera cu România. Ce-și doresc după alegerile parlamentare localnicii...
Playtech
Dacă părinții decid să lase moștenire averea unui singur copil, poate interveni rezerva succesorală. Ce este...
Digi FM
Ioana Popescu, ultima postare publică, cu câteva zile înainte de a muri. Motivul pentru care jurnalista l-a...
Digi Sport
Ce descătușare! Dennis Man a intrat pe teren și peste două minute a fost eroul PSV-ului
Pro FM
Ariadna Romero și Julio Iglesias Jr., mai îndrăgostiți ca niciodată. Declarația făcută de model pe rețelele...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei...
Newsweek
Ce este pensia suplimentară și cine o poate lua? Ce bani îți aduce în plus la pensie?
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...