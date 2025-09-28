Polonia și NATO au ridicat în aer avioane de vânătoare în urma unui atac rusesc în vestul Ucrainei

Polonia și NATO au ridicat în aer avioane de vânătoare duminică dimineața, în timpul unui atac al Rusiei atacuri asupra vestului Ucrainei, au anunțat forțele armate poloneze.

Spațiul aerian din apropierea orașelor Lublin și Rzeszow din sud-estul Poloniei a fost închis până cel puțin la ora 04:00 GMT, din cauza „activității militare neplanificate legate de asigurarea securității statului”, a declarat site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24, potrivit BBC.

„În legătură cu activitatea aviației Federației Ruse care efectuează atacuri pe teritoriul Ucrainei, avioanele poloneze și aliate au început să opereze în spațiul nostru aerian”, a declarat armata poloneză într-o postare pe X.

Armata poloneză a descris acțiunile ca fiind preventive și menite să asigure securitatea spațiului aerian și protecția cetățenilor.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că orașul a fost supus unui „atac masiv”, o clădire de cinci etaje fiind parțial distrusă din cauza resturilor unei drone. Cel puțin trei persoane au fost transportate la spital, a adăugat primarul.

Tensiunile au escaladat după repetatele încălcări ale spațiului aerian al țărilor NATO de către Rusia în această lună.

Incidente în mai multe țări NATO

Moscova a negat responsabilitatea după ce Danemarca a declarat că drone au survolat aeroporturile sale. Danemarca însăși a afirmat că incidentele par a fi opera unui „actor profesionist”, dar că nu există dovezi ale implicării Rusiei.

Între timp, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu avioane de luptă, în timp ce o misiune de apărare aeriană a NATO a fost recent desfășurată deasupra Poloniei, ca parte a răspunsului aliaților la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian polonez.

Aeronavele poloneze și ale NATO au doborât trei drone rusești în spațiul aerian al Poloniei pe 10 septembrie.

Președintele SUA, Donald Trump, a mers până la a afirma că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești în spațiul lor aerian, în timp ce NATO a avertizat că va folosi „toate mijloacele militare și non-militare necesare” pentru a se apăra în urma recentelor incursiuni militare.

Trump și-a schimbat și poziția față de războiul dintre Rusia și Ucraina, afirmând pentru prima dată săptămâna trecută că Ucraina ar putea recâștiga toate teritoriile sale de la Moscova.

Într-un discurs susținut sâmbătă în fața Adunării Generale a ONU, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat că țara sa nu are intenția de a ataca statele membre ale UE sau NATO, dar a avertizat că va răspunde „decisiv” la orice „agresiune” îndreptată împotriva Moscovei.

