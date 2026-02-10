Polonia solicită mandat european de arestare pentru fostul ministru fugar al Justiției, aflat în exil în Ungaria

Procurorii din Polonia au depus o cerere de mandat european de arestare împotriva unui fost ministru al Justiției polonez care se confruntă cu multiple acuzații în țara sa natală și se află în exil în Ungaria de câteva luni. Zbigniew Ziobro – care a fost una dintre cele mai influente figuri din administrația anterioară condusă de partidul de dreapta Lege și Justiție (PiS) – este suspectat de comiterea a 26 de infracțiuni legate de deturnarea de fonduri publice și abuz de putere, scrie TVPWorld.

Procurorii polonezi au emis săptămâna trecută un mandat de arestare intern, iar un tribunal din Varșovia a dispus arestarea preventivă a fostului oficial, care a confirmat luna trecută că i s-a acordat azil politic de către Budapesta, după ce locuia în Ungaria din octombrie.

Pasul al doilea

Marți, Parchetul Național al Poloniei a declarat că a depus o cerere la un tribunal districtual din Varșovia pentru emiterea unui mandat european de arestare împotriva lui Ziobro, care ar fi valabil în întreaga UE – din care Ungaria face desigur parte.

Parchetul a afirmat că Ziobro „se ascunde cel mai probabil într-o țară din Uniunea Europeană pentru a evita răspunderea penală”, adăugând că „adresa sa actuală este necunoscută”.

În cererea sa de emitere a mandatului, acesta a declarat: „Dacă există suspiciunea că persoana căutată se află pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, tribunalul districtual competent poate emite un mandat european de arestare.

„În acest caz, există o astfel de suspiciune și, prin urmare, cerința de bază pentru emiterea unui [mandat european de arestare] este îndeplinită”, a adăugat acesta.

Presupusă utilizare abuzivă a fondurilor

Anchetatorii din Polonia îl acuză pe Ziobro de înființarea și conducerea unei „grupări criminale organizate” care ar fi utilizat în mod abuziv aproximativ 150 de milioane de zloți (35,4 milioane de euro) din Fondul pentru justiție, un program de stat creat pentru a ajuta victimele infracțiunilor.

Procurorii susțin că fondurile au fost direcționate către proiecte legate de aliații săi politici și utilizate pentru achiziționarea controversatului software de spionaj israelian Pegasus, folosit ulterior pentru a monitoriza, se presupune, rivalii politici ai PiS.

Ziobro neagă acuzațiile care-i sunt aduse, și, la fel ca alte personalități de rang înalt din PiS, susține că ancheta are motivații politice.

Coaliția guvernamentală din Polonia susține însă că procedura este necesară pentru a restabili statul de drept și a trage la răspundere foștii oficiali pentru încălcarea valorilor democratice în timpul administrației precedente.

Ungaria, piedica din cela acuzării oficiale

În noiembrie, Parlamentul polonez a votat pentru ridicarea imunității parlamentare a lui Ziobro, deschizând calea procurorilor pentru a-l acuza oficial și a solicita arestarea sa.

Acest lucru s-a dovedit însă dificil, având în vedere azilul politic acordat lui Ziobro de Ungaria.

Guvernul eurosceptic al prim-ministrului naționalist al Ungariei, Viktor Orbán, este unul dintre cei mai puternici aliați ai PiS în Europa și un adversar politic al actualului guvern polonez pro-UE condus de Donald Tusk, un centrist.

Guvernul lui Orbán a fost acuzat de mult timp că încurajează clientelismul și corupția endemică. Budapesta se află într-un conflict cu Bruxellesul din cauza blocării fondurilor UE ca urmare a presupusei erodări a democrației în Ungaria.

Politizarea justiției

În Polonia, sub guvernul condus de PiS care a guvernat țara între 2015 și 2023, Ziobro a condus o reformă a sistemului judiciar care, potrivit criticilor, a politizat justiția țării.

Schimbările au dus la o dispută de lungă durată cu Bruxellesul privind statul de drept, ceea ce a dus la blocarea accesului Poloniei la fonduri UE în valoare de miliarde de euro.

Guvernul Tusk, care a preluat puterea după alegerile din 2023, a făcut o prioritate din anularea reformelor judiciare din era PiS.

Editor : M.C