Polonia solicită un rol în negocierile de pace privind Ucraina, în timp ce Germania promite o coordonare strânsă

Eforturile diplomatice ale Europei privind eventualele negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina vor fi coordonate îndeaproape cu Polonia, a declarat un purtător de cuvânt al Guvernului german, după ce ministrul polonez de Externe a susținut că Varșovia ar trebui să fie inclusă în orice negocieri, scrie TVPWorld.

Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al guvernului german, a afirmat că „nu este momentul potrivit pentru a discuta despre formate sau participare”, potrivit Agenției Poloneze de Presă (PAP), care a citat agenția de știri germană dpa.

El a adăugat, de asemenea, că nu sunt în curs de desfășurare negocieri în prezent și că Rusia nu și-a manifestat disponibilitatea de a intra în discuții.

„Germania nu deține un rol de lider în stabilirea participanților la eventualele negocieri”, a spus Kornelius, conform PAP.

Declarațiile sale au urmat unui interviu acordat de ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), în care Sikorski a afirmat că Polonia ar trebui să fie inclusă în orice discuții privind încetarea războiului din Ucraina.

Axa tradițională franco-germană nu mai poate conduce singură UE

El a susținut că axa tradițională franco-germană nu mai poate conduce singură UE, afirmând că aproximativ 150 de milioane de oameni din Scandinavia și Europa Centrală se confruntă cu o amenințare rusă mai iminentă decât Germania și că Polonia este un stat de primă linie al UE, care se învecinează cu Rusia și Ucraina.

Într-un interviu publicat sâmbătă, Sikorski a declarat: „Locuitorii din sud-estul Poloniei pot auzi, literalmente, bombardamentele rusești asupra vestului Ucrainei.”

„Nouăzeci la sută din armamentul furnizat Ucrainei tranzitează Polonia. Ne asumăm un risc. De aceea solicităm un loc la masa negocierilor pe această temă”, a declarat el, potrivit agenției PAP.

Demers diplomatic

Eforturile de pace dintre Ucraina și Rusia au stagnat în ultimele luni, pe măsură ce atenția administrației americane s-a îndreptat către conflictul din Iran.

Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o întâlnire cu ocazia summitului G7 de la Évian-les-Bains, Franța, cu președintele american Donald Trump, la care au participat reprezentanți ai Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei, Regatului Unit și Statelor Unite.

Summitul s-a concentrat în mare măsură asupra Ucrainei, cu eforturi reînnoite de a avansa diplomația și de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a o determina să intre în negocieri.

Anterior, Zelenski a declarat că s-a oferit să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la summit, dar a precizat că propunerea a fost respinsă de Moscova.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Berlinul va găzdui săptămâna viitoare o reuniune E5, un format care include Germania, Polonia, Franța, Regatul Unit și Italia, pentru a se concentra asupra evoluțiilor eforturilor de asigurare a păcii în Ucraina.

Editor : M.C