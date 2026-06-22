Live TV

Polonia solicită un rol în negocierile de pace privind Ucraina, în timp ce Germania promite o coordonare strânsă

Data publicării:
Radosław Sikorski
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Axa tradițională franco-germană nu mai poate conduce singură UE Demers diplomatic

Eforturile diplomatice ale Europei privind eventualele negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina vor fi coordonate îndeaproape cu Polonia, a declarat un purtător de cuvânt al Guvernului german, după ce ministrul polonez de Externe a susținut că Varșovia ar trebui să fie inclusă în orice negocieri, scrie TVPWorld.

Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al guvernului german, a afirmat că „nu este momentul potrivit pentru a discuta despre formate sau participare”, potrivit Agenției Poloneze de Presă (PAP), care a citat agenția de știri germană dpa.

El a adăugat, de asemenea, că nu sunt în curs de desfășurare negocieri în prezent și că Rusia nu și-a manifestat disponibilitatea de a intra în discuții.

„Germania nu deține un rol de lider în stabilirea participanților la eventualele negocieri”, a spus Kornelius, conform PAP.

Declarațiile sale au urmat unui interviu acordat de ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), în care Sikorski a afirmat că Polonia ar trebui să fie inclusă în orice discuții privind încetarea războiului din Ucraina.

Axa tradițională franco-germană nu mai poate conduce singură UE

El a susținut că axa tradițională franco-germană nu mai poate conduce singură UE, afirmând că aproximativ 150 de milioane de oameni din Scandinavia și Europa Centrală se confruntă cu o amenințare rusă mai iminentă decât Germania și că Polonia este un stat de primă linie al UE, care se învecinează cu Rusia și Ucraina.

Într-un interviu publicat sâmbătă, Sikorski a declarat: „Locuitorii din sud-estul Poloniei pot auzi, literalmente, bombardamentele rusești asupra vestului Ucrainei.”

„Nouăzeci la sută din armamentul furnizat Ucrainei tranzitează Polonia. Ne asumăm un risc. De aceea solicităm un loc la masa negocierilor pe această temă”, a declarat el, potrivit agenției PAP.

Demers diplomatic

Eforturile de pace dintre Ucraina și Rusia au stagnat în ultimele luni, pe măsură ce atenția administrației americane s-a îndreptat către conflictul din Iran.

Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o întâlnire cu ocazia summitului G7 de la Évian-les-Bains, Franța, cu președintele american Donald Trump, la care au participat reprezentanți ai Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei, Regatului Unit și Statelor Unite.

Summitul s-a concentrat în mare măsură asupra Ucrainei, cu eforturi reînnoite de a avansa diplomația și de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a o determina să intre în negocieri.

Anterior, Zelenski a declarat că s-a oferit să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la summit, dar a precizat că propunerea a fost respinsă de Moscova.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Berlinul va găzdui săptămâna viitoare o reuniune E5, un format care include Germania, Polonia, Franța, Regatul Unit și Italia, pentru a se concentra asupra evoluțiilor eforturilor de asigurare a păcii în Ucraina.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Alina Gorghiu
2
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
adrian vestea la cotroceni
3
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
un om tine un peste
4
Alertă în Grecia: un pește periculos ajunge aproape de mal și poate mușca turiști. Medic...
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Foto Getty Images
5
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Specialiștii explică...
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese, fac asta la TV"
Digi Sport
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese, fac asta la TV"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
incendiu
Avioanele din Rusia rămân fără combustibil din cauza atacurilor ucrainene cu drone asupra ranfinăriilor
caniculă Franța
Al doilea val de căldură extremă în Europa. Franța închide sute de școli, trenuri anulate în Belgia
zelenski nawrocki
Zelenski îl compară pe președintele Poloniei cu Viktor Orban: „Se va termina prost”
volodimir zelenski la birou
Zelenski îi cere lui Lukașenko pași concreți pentru dezescaladare, nu doar declarații de pace
Cloud storm sky with thunderbolt over the village in rural scene
O femeie a fost lovită de fulger în Polonia. Furtunile și inundațiile provoacă haos în mai multe zone din Europa Centrală
Recomandările redacţiei
adrian vestea la birou
Învestirea Guvernului Veștea intră în linie dreaptă. Parlamentul a...
photo-collage.png - 2025-10-17T224302.527
Premierul britanic Keir Starmer a demisionat.
Călin Georgescu
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de...
Subiecte română Evaluarea Națională. Foto Getty Images
Evaluarea Națională 2026: S-a încheiat prima probă scrisă. Ce...
Ultimele știri
Japonia majorează de cinci ori taxele pentru vize. Când intră în vigoare noile tarife
„Manevre de pregătire pentru luptă". Taiwan a început exerciții militare de amploare după ce China a trimis zeci de avioane în zonă
Un fost ministru al justiţiei din Coreea de Sud, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru rolul în criza legii marţiale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Urmează săptămâni grele pentru 4 zodii. Astrele scot la suprafață răni vechi și secrete ascunse
Cancan
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
Fanatik.ro
Lovitură cruntă pentru FCSB și Dinamo! Alungate din nou de pe Arena Națională din cauza unui festival culinar
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
S-a terminat! Jucătorul de legendă pleacă definitiv de la FCSB. Anunț oficial
Adevărul
Cele mai spectaculoase zece șosele din Carpați. Cum au fost construite și ce locuri de vis traversează
Playtech
Averea Alinei Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veștea. Câți bani are în conturi și investiții
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Întrebat despre Messi, Mbappe i-a lăsat pe toți "mască": "M-ați da afară!"
Pro FM
Dua Lipa, cea mai senzuală mireasă. Rochie mulată cu spatele gol și o atitudine de superstar
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Emma Heming spulberă cel mai mare mit despre boala lui Bruce Willis. „Nu și-a pierdut memoria”
Adevarul
Vacanțele de vară ale elevilor: de la „munca patriotică” pe șantierele din comunism la taberele de aventură...
Newsweek
Modificare la pensii: De la 1 iulie crește vârsta de pensionare. Milioane de români, afectați direct
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cuvinte dure ale unui regizor la adresa lui Val Kilmer: „A fost cel mai rău om pe care l-am cunoscut”
UTV
Kim Kardashian și-a schimbat radical look-ul. Vedeta a apărut cu un bob blond platinat inspirat de Marilyn...