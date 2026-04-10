Polonia speră la mai multe trupe americane, în ciuda amenințării lui Trump cu retragerea din NATO

Militari americani. Foto cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
„Planul de vis al lui Putin” Mult zgomot pentru nimic?

Polonia speră la o prezență militară americană mai puternică „indiferent de situația din Orientul Mijlociu”, a declarat ministrul Apărării, după ce s-a scris că Donald Trump ar lua în considerare realocarea trupelor din Europa pentru a pedepsi aliații NATO „necooperanți”, scrie TVPWorld.

Administrația Trump ia în considerare redistribuirea trupelor și a resurselor americane în Europa ca „pedeapsă” pentru membrii NATO pe care îi consideră necooperanți în războiul cu Iranul, a scris joi Wall Street Journal (WSJ), citând oficiali ai administrației.

Trump amenințase anterior că se va retrage complet din alianță.

Comentând raportul WSJ, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a spus că abordează problema cu prudență, dar a menționat că intensificarea desfășurărilor americane pe flancul estic al NATO a fost subiectul discuțiilor de multe luni și nu depinde de războiul din Iran.

„Sperăm la o prezență sporită a forțelor americane în Polonia, indiferent de situația din Orientul Mijlociu”, a spus el. „Această situație este legată de discuțiile pe care le purtăm de mult timp cu Statele Unite. În primul rând, menținerea prezenței. În al doilea rând, eforturile de a spori această prezență pe flancul estic al NATO.

„Fără a lega această situație de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, cred că procesul nu a fost în niciun fel perturbat”, a continuat el.

„Orientul Mijlociu nu ne împiedică să punem în aplicare un plan care se află în lucru de câteva luni – eforturile de a crește prezența americană în Polonia.”

Referitor la riscul ca Trump să se retragă din NATO, Kosiniak-Kamysz a spus: „Nu există NATO fără SUA, dar nu există forță sau putere militară a SUA fără NATO.”

El a adăugat că „s-a tras foarte tare de sfoară, dar nu până la punctul de rupere.”

„Planul de vis al lui Putin”

În alte părți ale Europei, liderii au comentat relațiile transatlantice tensionate și o ruptură în cadrul NATO pe care prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a descris-o drept „planul de vis al lui Putin”.

Președintele ceh Petr Pavel, general NATO în rezervă și fost președinte al Comitetului Militar al NATO, a declarat că Trump a afectat credibilitatea alianței mai mult în câteva săptămâni decât a făcut-o Putin în ani de zile.

Descriind criticile președintelui SUA la adresa membrilor NATO pentru că nu i-au venit în ajutor să redeschidă rutele de aprovizionare cu petrol din Golf ca fiind „ca să spunem ușor, nedrepte”, Pavel a subliniat principiul fundamental al blocului militar privind apărarea colectivă.

„În momentul în care începem să punem la îndoială alianța ca entitate unică și unită, gata să acționeze împreună și foarte decisiv, atunci, desigur, rolul ei se pierde”, a spus el.

„Trebuie spus că Donald Trump a făcut mai mult pentru a reduce credibilitatea alianței în ultimele câteva săptămâni decât a reușit Vladimir Putin în mulți ani”, a continuat el. „Aceasta nu este, desigur, o veste bună.”

Mult zgomot pentru nimic?

Prim-ministrul Finlandei a comentat, de asemenea, ultima dispută dintre Washington și Europa, subliniind că retorica bombastică nu este o noutate pentru Trump.

„Discursurile lui Trump sunt cu adevărat dure, iar amenințările sale sunt la fel de dure”, a spus Petteri Orpo. „În ultimul an, am văzut asta de multe ori. Dar, din perspectiva Finlandei, rezultatele finale au fost mult mai blânde.”

El a adăugat că declarațiile lui Trump privind „dezamăgirea” față de aliații săi din NATO erau „previzibile”, dar a subliniat că SUA au un „interes enorm” în Europa, nu doar în ceea ce privește politica de securitate, ci și comerțul.

 

