Polonia susține că este un aliat loial al Statelor Unite, dar avertizează: „Nu putem fi fraieri”

Data publicării:
Radosław Sikorski
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski. Foto: Profimedia
Apărarea flancului estic al NATO: cel puțin 1,2 trilioane de euro

Statele Unite rămâne cel mai important partener al Poloniei în cooperarea militară, iar Varşovia a fost şi va rămâne un aliat loial Washingtonului, dar nu poate fi un „fraier", a afirmat joi ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, într-un discurs în faţa parlamentului.

„Privim schimbările din SUA cu înţelegere, dar şi cu îngrijorare. Am fost şi vom continua să fim un 'aliat loial' al Americii. Dar nu putem fi fraieri", a spus ministrul polonez, relatează agenţiile Reuters şi EFE, preluate de Agerpres. 

În timp ce toate zonele spectrului politic polonez consideră SUA cel mai important garant al securităţii Poloniei, guvernul premierului liberal pro-european Donald Tusk l-a criticat pe preşedintele american Donald Trump, simpatizat în schimb de opoziţia conservatoare poloneză din care provine şi preşedintele Karol Nawrocki.

Acesta din urmă a dorit să participe săptămâna trecută la Washington la reuniunea constitutivă a Consiliului pentru Pace creat de Trump, dar Tusk s-a opus. În cele din urmă, Nawrocki a trimis la acea reuniune un reprezentant al administraţiei prezidenţiale.

„Suntem terminaţi, ne vor strânge de gât”

În acelaşi discurs, Sikorski a cerut Europei să îşi asume mai multe responsabilităţi pentru securitatea sa şi a insistat pe unitatea europeană în faţa „ameninţării existenţiale" reprezentate de „Rusia imperialistă" a preşedintelui Vladimir Putin.

În viziunea sa, sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia „nu este opţional", argumentând că o înfrângere a Ucrainei ar pune Polonia într-o situaţie critică şi l-a citat pe un intelectual polonez, Jerzy Giedroyc, care a susţinut că „dacă Rusia absoarbe Ucraina, suntem terminaţi, ne vor strânge de gât".

Mai mult, Sikorski vede în războiul din Ucraina „o oportunitate istorică de a scoate colţii imperialismului rus" şi a îndemnat societatea poloneză şi europeană să conştientizeze pericolul real şi „să-şi imagineze ce s-ar întâmpla dacă tancurile lui Putin s-ar opri în Medyka”, la graniţa dintre Ucraina şi Polonia.

Apărarea flancului estic al NATO: cel puțin 1,2 trilioane de euro

Apărarea flancului estic al NATO împotriva unei posibile agresiuni ruseşti ar costa cel puţin 1,2 trilioane de euro, de 24 de ori mai mult decât bugetul apărării Poloniei, a continuat ministrul polonez, folosind această idee ca argument că ajutorul financiar şi militar actual oferit Ucrainei ar fi mult mai mic decât costul probabil al oricărui potenţial război direct între Rusia şi NATO.

Pe de altă parte, Sikorski a reamintit sprijinul istoric oferit de SUA în al Doilea Război Mondial, dar a atras atenţia că interesele marilor puteri nu coincid întotdeauna cu interesele Poloniei, amintind de întâlnirea de la Ialta din 1945, unde aceste mari puteri şi-au împărţit sferele de influenţă.

Radoslaw Sikorski a mai fost ministru de externe şi între anii 2007-2014, în precedentele guverne conduse de actualul premier Donald Tusk. În 2014 el a fost implicat într-un scandal politic provocat de publicarea în presă a unor extrase compromiţătoare din discuţiile purtate de mai mulţi responsabili politici şi de oameni de afaceri în restaurante, unde aceştia au fost înregistraţi pe ascuns de către chelneri la solicitarea unui om de afaceri. Într-una dintre aceste discuţii private Sikorski a calificat atunci alianţa Poloniei cu SUA drept un „bullshit” care „nu face nici două parale”.

