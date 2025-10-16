Live TV

Polonia susține că presupușii sabotorii ai Nord Stream nu ar trebui să fie urmăriți penal. Care sunt motivele

Data publicării:
Nord Stream 1 27 septembrie
Fotografie publicată pe 27 septembrie 2022 și făcută dintr-o aeronavă a Gărzii de Coastă Suedeze (Kustbevakningen) care arată degajarea de gaz provenită dintr-o scurgere de pe conducta de gaz Nord Stream 1, în zona economică suedeză din Marea Baltică, lângă insula daneză Bornholm. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Urmărirea penală a sabotorilor ar putea servi „nedreptății rusești” Incident învăluit în mister Extrădarea nu este în interesul Poloniei: Tusk Italia a refuzat decizia de extrădare a presupusului coordonator al operațiunii Sunt dovezile convingătoare? Polonia a fost de la început adversara Nord Stream Judecat în Polonia?

Autoritatea supremă de securitate din Polonia a declarat că este în „interesul vital” al Varșoviei ca presupușii sabotorii ai Nord Stream să nu fie urmăriți penal, adăugând că distrugerea conductelor din Marea Baltică a întrerupt o sursă importantă de finanțare pentru mașina de război a Rusiei, relatează TVPWorld. În Polonia, aruncarea în aer a conductelor Nord Stream este privită drept un act eroic. Prezumitivul cofăptaş Volodimir Z., arestat acolo, nu va fi probabil extrădat către Germania. Dar există şi alte motive, comentează Deutsche Welle.

Declarația Biroului Național de Securitate (BBN) de miercuri a venit ca răspuns la afirmația lui Tino Chrupalla, unul dintre co-liderii partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a declarat că presupușii autori trebuie judecați la Curtea Federală de Justiție a Germaniei.

„Am fi încântați dacă vecinii noștri europeni ar sprijini activitatea de anchetă a procurorului federal”, a declarat el miercuri, adăugând: „Guvernul federal trebuie să apere dreptul penal german și interesele cetățenilor împotriva Poloniei”.

Ca răspuns, BBN, care coordonează politica de securitate națională a Poloniei, a declarat că „este în interesul vital al statului polonez ca presupusul autor sau autori ai daunelor aduse conductei de gaz Nord Stream [1 și 2] să evite să fie trași la răspundere pentru acest act”.

Agenția a afirmat că rămâne „indiscutabil” faptul că războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care a început în 2014 și a degenerat într-o invazie pe scară largă în 2022, a fost „parțial finanțat” din profiturile obținute din vânzarea gazului rusesc care circulă prin cele două conducte Nord Stream.

Urmărirea penală a sabotorilor ar putea servi „nedreptății rusești”

Declarația lui Chrupalla de miercuri a urmat comentariilor lui Sławomir Cenckiewicz, șeful BBN și consilier cheie al președintelui polonez Karol Nawrocki, care a declarat într-un interviu pentru Financial Times că Berlinul nu ar trebui să continue urmărirea penală dacă dorește să-și alinieze politica față de Rusia cu cea a Poloniei și a altor aliați NATO.

„Dacă Germania urmărește penal pe cineva cu sediul în Polonia care a distrus sursa de venit a mașinii de război rusești, atunci vedem o contradicție clară de interese între Polonia și Germania, mai ales când vine vorba de modul în care percepem realitatea după invazia Rusiei în 2022”, a spus Cenckiewicz.

„Din punctul nostru de vedere, această anchetă nu are sens, nu numai din punctul de vedere al intereselor Poloniei, ci și al întregii alianțe NATO”, a adăugat el, afirmând că urmărirea penală a sabotorilor Nord Stream ar putea servi justiției germane, dar și „nedreptății rusești”.

Cenckiewicz a spus că, deși nu are cunoștință despre faptul că Polonia ar fi ajutat ucrainenii să atace conducta, „interesul statului polonez este de a proteja pe toți cei care ar fi putut participa la distrugerea Nord Stream 2, pe care o considerăm parte a mașinii de război a Rusiei”.

Incident învăluit în mister

Explozia misterioasă a lovit conductele în septembrie 2022, la câteva luni după începerea invadării pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, avariind grav conducta mai veche NS1, în timp ce conducta mai nouă NS2 a rămas în mare parte intactă.

Cele două conducte Nord Stream au fost construite pentru a transporta gazul natural rusesc direct în Germania, sub Marea Baltică.

Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii, iar Ucraina a negat orice implicare.

Extrădarea nu este în interesul Poloniei: Tusk

La începutul acestei luni, Volodimir Z., un scafandru ucrainean căutat de Germania pentru presupusa sa implicare în exploziile Nord Stream, a fost reținut în Polonia.

El va rămâne în custodia poloneză până pe 9 noiembrie. Vineri, Tribunalul Districtual din Varșovia va decide dacă Polonia îl va extrăda pe bărbat în Germania.

În cadrul unei conferințe de presă săptămâna trecută, Donald Tusk, prim-ministrul polonez, a declarat că decizia de a-l extrăda pe suspect revine în ultimă instanță sistemului judiciar, dar a adăugat: „Cu siguranță nu este în interesul Poloniei și nici în interesul bunului simț și al justiției să-l acuzăm sau să-l predăm pe acest cetățean unui alt stat”.

Tusk a criticat, de asemenea, inițiativa inițială de construire a conductelor, afirmând: „Problema Europei, problema Ucrainei, problema Lituaniei și a Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost distrus, ci că a fost construit”.

Volodimir Z., arestat pentru cercetări la Varşovia, aşteaptă de la sfârşitul lunii septembrie 2025 o decizie privind extrădarea sa către Germania. Ucraineanul în vârstă de 46 de ani a fost căutat în baza unui mandat internaţional de arestare şi a fost arestat pe 30 septembrie 2025 în Polonia.

Procuratura Federală din Karlsruhe îl suspectează că a participat la atacul asupra gazoductelor Nord Stream în septembrie 2022. Un tribunal districtual din Varşovia a prelungit săptămâna trecută mandatul de arestare pe numele său cu alte 40 de zile, acesta urmând să expire pe 9 noiembrie.

Cererea de extrădare venită din Germania îl pune pe premierul liberal conservator Donald Tusk într-o mare dilemă. Fiindcă Berlinul este în continuare pentru guvernul de centru-stânga un partener strategic, în ciuda unor tensiuni existente. În plus, Tusk ţine ca ţara sa să fie percepută ca un stat de drept funcţional după anii de ilegalităţi comise în timpul guvernului precedent naţionalist-conservator.

Pe de altă parte, în Polonia domneşte un consens acceptat de mai toate forţele politice - acela că distrugerea a trei din patru conducte ale Nord Stream, prin care Germania era aprovizionată cu gaze din Rusia prin Marea Baltică, a fost şi în interesul Poloniei, iar făptaşii merită mai degrabă elogii şi recunoştinţă decât să fie pedepsiţi.

Polonia și statele baltice s-au opus ferm construirii Nord Stream 2, avertizând că aceasta ar crește dependența Europei de gazul rusesc și ar ocoli Ucraina ca țară de tranzit.

Italia a refuzat decizia de extrădare a presupusului coordonator al operațiunii

Miercuri, cea mai înaltă instanță din Italia a decis că un alt cetățean ucrainean suspectat de coordonarea atacurilor din 2022 asupra conductelor nu va fi predat autorităților germane pentru moment.

Bărbatul, identificat ca Serhii Kuznețov în conformitate cu legile privind confidențialitatea, a fost arestat în august în apropierea orașului italian Rimini, în baza unui mandat european.

Curtea de Casaţie a anulat, în mod surprinzător, decizia prin care Curtea de Apel dispusese extrădarea în Germania a lui Serhii Kuzneţov, arestat pe 21 august în zona Rimini, în baza unui mandat de arestare european, sub acuzaţii de sabotare a conductelor Nord Stream 1 şi 2, de transport de gaze din Rusia spre Germania.

Cazul va fi retrimis acum la o altă instanţă, care va lua o nouă hotărâre.

La audiere, Biroul procurorului general a cerut ca unul din temeiurile apelului înaintat de apărare să fie acceptat, pentru prezumtivă caracterizare juridică incorectă a faptelor în mandatul de arestare european.

Ucraineanul se află în prezent într-o închisoare de înaltă securitate din nordul Italiei. Avocatul său a spus că ar putea depune o cerere de eliberare a lui.

Anchetatorii germani cred că Serhii Kuzneţov (49 de ani) a condus o echipă de şapte persoane, printre care patru scafandri.

Grupul ar fi închiriat un iaht, numit 'Andromeda', în Germania, cu care a navigat în largul Mării Baltice.

Sunt dovezile convingătoare?

Tomasz Siemoniak, coordonatorul serviciilor secrete, un apropiat de-ai premierului Tusk, consideră că procurorii au acum sarcina "să convingă instanţa de judecată că extrădarea către Germania nu este o idee bună". Este chestionabil dacă dovezile că această persoană concretă are vreo legătură cu aruncarea în aer a gazoductelor, a subliniat Siemoniak.

Prin clara sa luare de poziţie în favoarea lui Volodimir Z., Tusk a încercat să contracareze şi criticile taberei conservatoare de dreapta. Politicianul proeuropean şi progerman este acuzat de adversarii lui de dreapta că este "agent german". Cu ocazia unui protest împotriva migranţilor ilegali, desfăşurat sâmbătă la Varşovia, liderul opoziţiei, Jaroslaw Kaczynski, l-a acuzat pe Tusk că intenţionează să înfiinţeze în Polonia "un protectorat german". Iar activistul radical de dreapta Robert Bakiewicz l-a calificat pe premier drept "slugă a Germaniei", adăugând că "o Germanie imperială" este la fel de periculoasă ca şi Rusia, scrie Deutsche Welle.

Critici au fost exprimate şi din Ungaria, dar din motive cu totul diferite. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-a declarat "şocat" de poziţia lui Tusk. "Nu dorim o Europă în care şefi de guvern îi apără pe terorişti", a scris el pe X.

Polonia a fost de la început adversara Nord Stream

Proiectul Nord Stream, iniţiat politic în 2005 de cancelarul german Gerhard Schroeder şi de preşedintele Rusiei Vladimir Putin, a fost de la început un ghimpe în ochii Poloniei. Iniţial, Varşovia era mai ales nemulţumită că pierde taxele de tranzit al gazelor, fiindcă până atunci gazele ruseşti ajungeau în vestul Europei via Polonia. Dar o dată cu agravarea tensiunilor legate de Ucraina au ajuns în prim plan argumentele de ordin geopolitic.

Deja în 2006 Radoslaw Sikorski, pe atunci ministru al Apărării, a protestat împotriva Nord Stream, comparând gazoductele din Marea Baltică cu pactul Hitler-Stalin din 1939. De atunci criticile poloneze la adresa proiectului germano-rus au fost o temă mereu prezentă în discuţiile germano-polone, indiferent de guvernul aflat la putere la Varşovia.

De ce a fost arestat Volodimir Z. tocmai acum?, s-au întrebat mass media poloneze. Fiindcă mandatul de arestare a fost emis deja cu un an în urmă, şi suspectul a fost avertizat şi a putut să fugă în Ucraina, de unde nu se ştie de ce s-a întors în Polonia. Deja de atunci Tusk le recomandase politicienilor germani care au proiectat şi realizat seturile de câte două gazoducte Nord Stream 1 şi 2, "să-şi ceară scuze şi să tacă".

Judecat în Polonia?

Portalul online OKO.press speculează că guvernul polonez a vrut, prin arestare, să arate că vrea în continuare să coopereze cu Germania. Varşovia este interesată ca mandatele sale de arestare să fie puse în execuţie în ţara vecină de la vest.

Mass media poloneze arată că există cale de ieşire din dilema apărută în jurul lui Volodimir Z., fiindcă şi în Polonia se anchetează aruncarea în aer a gazoductelor. În cercetările din Polonia, Volodimir Z. are statut de martor. Cu câteva zile în urmă i s-a şi luat depoziţia. "Dacă el va fi pus sub acuzare în Polonia atunci va trebui să răspundă în faţa unei instanţe poloneze", arată OKO.press. Ucraineanul trăieşte de trei ani în Polonia şi are la Varşovia o firmă de construcţii.

Institutul conservator de studii strategice Klub Jagiellonski vede în cererea germană de extrădare o şansă pentru Tusk. "Prin respingerea ei Tusk poate împuşca doi iepuri dintr-un foc: el poate demonstra forţa sa de a se impune în faţa Berlinului şi îşi poate întări poziţia de negociere în raport cu Ucraina", se arată într-o analiză a Klub Jagiellonski. În acest fel Tusk ar contrazice acuzaţiile opoziţiei naţionaliste de dreapta, că politica sa este prea concesivă faţă de Germania.

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
bani-lei-1536x866
3
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!
Digi Sport
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu...
carmen dan
Surse: Sora fostei ministre de Interne Carmen Dan, săltată de...
BUCURESTI - PRIMA ZI DE SCOALA - 2016
O învățătoare a avut în septembrie un salariu mai mic cu 700 de lei...
Florești, județul Cluj.
Ce comune din România ar putea să devină municipii. Zeci de orașe...
Ultimele știri
Modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate pentru săptămâna viitoare. Dogioiu: „Nu a fost absolut niciun scandal”
Un deputat cere AEP să blocheze rambursarea cheltuielilor electorale ale AUR
Încă un sector din Transalpina se închide din cauza ninsorilor și a viscolului. Anunțul CNAIR
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ihor Koval
Un aliat al lui Zelenski s-a autoproclamat primar interimar al Odesei
Spy,Man.,Peeping.,Spying.,Surveillance.,Secret,Information.,Hidden,Camera.,Man
Un fost agent de securitate de la Ambasada SUA din Oslo, condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului. Câți bani a primit
friedrich merz face declaratii
Cum vrea Berlinul să lupte cu războiul hibrid declanșat de către Moscova. Anunțul cancelarului Friedrich Merz
Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
Serbia confirmă că în tabăra secretă de antrenament pentru agitatorii moldoveni și români au fost prezenți ruși
May 08, 2023. Russia, Bryansk. Line up soldiers in military clothes.
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Noi detalii despre cum sunt recrutați și antrenați de Moscova
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Fanatik.ro
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Oraşele din România care s-au golit. Aproape 80 de localităţi vor dispărea
Digi FM
Cabiria, fiica de 26 de ani a actriței Maia Morgenstern, despre primele săptămâni ca mamă: „E cel mai frumos...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Nu i-ai mai văzut așa. Andrea Bocelli și Veronica Berti pe skijet, în Miami. Fanii au reacționat imediat: „Un...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Cum a ajuns la 5.000 lei pensie cu 31 ani contribuiți
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”