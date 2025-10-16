Polonia susține că presupușii sabotorii ai Nord Stream nu ar trebui să fie urmăriți penal. Care sunt motivele

Autoritatea supremă de securitate din Polonia a declarat că este în „interesul vital” al Varșoviei ca presupușii sabotorii ai Nord Stream să nu fie urmăriți penal, adăugând că distrugerea conductelor din Marea Baltică a întrerupt o sursă importantă de finanțare pentru mașina de război a Rusiei, relatează TVPWorld. În Polonia, aruncarea în aer a conductelor Nord Stream este privită drept un act eroic. Prezumitivul cofăptaş Volodimir Z., arestat acolo, nu va fi probabil extrădat către Germania. Dar există şi alte motive, comentează Deutsche Welle.

Declarația Biroului Național de Securitate (BBN) de miercuri a venit ca răspuns la afirmația lui Tino Chrupalla, unul dintre co-liderii partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a declarat că presupușii autori trebuie judecați la Curtea Federală de Justiție a Germaniei.

„Am fi încântați dacă vecinii noștri europeni ar sprijini activitatea de anchetă a procurorului federal”, a declarat el miercuri, adăugând: „Guvernul federal trebuie să apere dreptul penal german și interesele cetățenilor împotriva Poloniei”.

Ca răspuns, BBN, care coordonează politica de securitate națională a Poloniei, a declarat că „este în interesul vital al statului polonez ca presupusul autor sau autori ai daunelor aduse conductei de gaz Nord Stream [1 și 2] să evite să fie trași la răspundere pentru acest act”.

Agenția a afirmat că rămâne „indiscutabil” faptul că războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care a început în 2014 și a degenerat într-o invazie pe scară largă în 2022, a fost „parțial finanțat” din profiturile obținute din vânzarea gazului rusesc care circulă prin cele două conducte Nord Stream.

Urmărirea penală a sabotorilor ar putea servi „nedreptății rusești”

Declarația lui Chrupalla de miercuri a urmat comentariilor lui Sławomir Cenckiewicz, șeful BBN și consilier cheie al președintelui polonez Karol Nawrocki, care a declarat într-un interviu pentru Financial Times că Berlinul nu ar trebui să continue urmărirea penală dacă dorește să-și alinieze politica față de Rusia cu cea a Poloniei și a altor aliați NATO.

„Dacă Germania urmărește penal pe cineva cu sediul în Polonia care a distrus sursa de venit a mașinii de război rusești, atunci vedem o contradicție clară de interese între Polonia și Germania, mai ales când vine vorba de modul în care percepem realitatea după invazia Rusiei în 2022”, a spus Cenckiewicz.

„Din punctul nostru de vedere, această anchetă nu are sens, nu numai din punctul de vedere al intereselor Poloniei, ci și al întregii alianțe NATO”, a adăugat el, afirmând că urmărirea penală a sabotorilor Nord Stream ar putea servi justiției germane, dar și „nedreptății rusești”.

Cenckiewicz a spus că, deși nu are cunoștință despre faptul că Polonia ar fi ajutat ucrainenii să atace conducta, „interesul statului polonez este de a proteja pe toți cei care ar fi putut participa la distrugerea Nord Stream 2, pe care o considerăm parte a mașinii de război a Rusiei”.

Incident învăluit în mister

Explozia misterioasă a lovit conductele în septembrie 2022, la câteva luni după începerea invadării pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, avariind grav conducta mai veche NS1, în timp ce conducta mai nouă NS2 a rămas în mare parte intactă.

Cele două conducte Nord Stream au fost construite pentru a transporta gazul natural rusesc direct în Germania, sub Marea Baltică.

Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii, iar Ucraina a negat orice implicare.

Extrădarea nu este în interesul Poloniei: Tusk

La începutul acestei luni, Volodimir Z., un scafandru ucrainean căutat de Germania pentru presupusa sa implicare în exploziile Nord Stream, a fost reținut în Polonia.

El va rămâne în custodia poloneză până pe 9 noiembrie. Vineri, Tribunalul Districtual din Varșovia va decide dacă Polonia îl va extrăda pe bărbat în Germania.

În cadrul unei conferințe de presă săptămâna trecută, Donald Tusk, prim-ministrul polonez, a declarat că decizia de a-l extrăda pe suspect revine în ultimă instanță sistemului judiciar, dar a adăugat: „Cu siguranță nu este în interesul Poloniei și nici în interesul bunului simț și al justiției să-l acuzăm sau să-l predăm pe acest cetățean unui alt stat”.

Tusk a criticat, de asemenea, inițiativa inițială de construire a conductelor, afirmând: „Problema Europei, problema Ucrainei, problema Lituaniei și a Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost distrus, ci că a fost construit”.

Volodimir Z., arestat pentru cercetări la Varşovia, aşteaptă de la sfârşitul lunii septembrie 2025 o decizie privind extrădarea sa către Germania. Ucraineanul în vârstă de 46 de ani a fost căutat în baza unui mandat internaţional de arestare şi a fost arestat pe 30 septembrie 2025 în Polonia.

Procuratura Federală din Karlsruhe îl suspectează că a participat la atacul asupra gazoductelor Nord Stream în septembrie 2022. Un tribunal districtual din Varşovia a prelungit săptămâna trecută mandatul de arestare pe numele său cu alte 40 de zile, acesta urmând să expire pe 9 noiembrie.

Cererea de extrădare venită din Germania îl pune pe premierul liberal conservator Donald Tusk într-o mare dilemă. Fiindcă Berlinul este în continuare pentru guvernul de centru-stânga un partener strategic, în ciuda unor tensiuni existente. În plus, Tusk ţine ca ţara sa să fie percepută ca un stat de drept funcţional după anii de ilegalităţi comise în timpul guvernului precedent naţionalist-conservator.

Pe de altă parte, în Polonia domneşte un consens acceptat de mai toate forţele politice - acela că distrugerea a trei din patru conducte ale Nord Stream, prin care Germania era aprovizionată cu gaze din Rusia prin Marea Baltică, a fost şi în interesul Poloniei, iar făptaşii merită mai degrabă elogii şi recunoştinţă decât să fie pedepsiţi.

Polonia și statele baltice s-au opus ferm construirii Nord Stream 2, avertizând că aceasta ar crește dependența Europei de gazul rusesc și ar ocoli Ucraina ca țară de tranzit.

Italia a refuzat decizia de extrădare a presupusului coordonator al operațiunii

Miercuri, cea mai înaltă instanță din Italia a decis că un alt cetățean ucrainean suspectat de coordonarea atacurilor din 2022 asupra conductelor nu va fi predat autorităților germane pentru moment.

Bărbatul, identificat ca Serhii Kuznețov în conformitate cu legile privind confidențialitatea, a fost arestat în august în apropierea orașului italian Rimini, în baza unui mandat european.

Curtea de Casaţie a anulat, în mod surprinzător, decizia prin care Curtea de Apel dispusese extrădarea în Germania a lui Serhii Kuzneţov, arestat pe 21 august în zona Rimini, în baza unui mandat de arestare european, sub acuzaţii de sabotare a conductelor Nord Stream 1 şi 2, de transport de gaze din Rusia spre Germania.



Cazul va fi retrimis acum la o altă instanţă, care va lua o nouă hotărâre.



La audiere, Biroul procurorului general a cerut ca unul din temeiurile apelului înaintat de apărare să fie acceptat, pentru prezumtivă caracterizare juridică incorectă a faptelor în mandatul de arestare european.



Ucraineanul se află în prezent într-o închisoare de înaltă securitate din nordul Italiei. Avocatul său a spus că ar putea depune o cerere de eliberare a lui.



Anchetatorii germani cred că Serhii Kuzneţov (49 de ani) a condus o echipă de şapte persoane, printre care patru scafandri.



Grupul ar fi închiriat un iaht, numit 'Andromeda', în Germania, cu care a navigat în largul Mării Baltice.

Sunt dovezile convingătoare?

Tomasz Siemoniak, coordonatorul serviciilor secrete, un apropiat de-ai premierului Tusk, consideră că procurorii au acum sarcina "să convingă instanţa de judecată că extrădarea către Germania nu este o idee bună". Este chestionabil dacă dovezile că această persoană concretă are vreo legătură cu aruncarea în aer a gazoductelor, a subliniat Siemoniak.

Prin clara sa luare de poziţie în favoarea lui Volodimir Z., Tusk a încercat să contracareze şi criticile taberei conservatoare de dreapta. Politicianul proeuropean şi progerman este acuzat de adversarii lui de dreapta că este "agent german". Cu ocazia unui protest împotriva migranţilor ilegali, desfăşurat sâmbătă la Varşovia, liderul opoziţiei, Jaroslaw Kaczynski, l-a acuzat pe Tusk că intenţionează să înfiinţeze în Polonia "un protectorat german". Iar activistul radical de dreapta Robert Bakiewicz l-a calificat pe premier drept "slugă a Germaniei", adăugând că "o Germanie imperială" este la fel de periculoasă ca şi Rusia, scrie Deutsche Welle.

Critici au fost exprimate şi din Ungaria, dar din motive cu totul diferite. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-a declarat "şocat" de poziţia lui Tusk. "Nu dorim o Europă în care şefi de guvern îi apără pe terorişti", a scris el pe X.

Polonia a fost de la început adversara Nord Stream

Proiectul Nord Stream, iniţiat politic în 2005 de cancelarul german Gerhard Schroeder şi de preşedintele Rusiei Vladimir Putin, a fost de la început un ghimpe în ochii Poloniei. Iniţial, Varşovia era mai ales nemulţumită că pierde taxele de tranzit al gazelor, fiindcă până atunci gazele ruseşti ajungeau în vestul Europei via Polonia. Dar o dată cu agravarea tensiunilor legate de Ucraina au ajuns în prim plan argumentele de ordin geopolitic.

Deja în 2006 Radoslaw Sikorski, pe atunci ministru al Apărării, a protestat împotriva Nord Stream, comparând gazoductele din Marea Baltică cu pactul Hitler-Stalin din 1939. De atunci criticile poloneze la adresa proiectului germano-rus au fost o temă mereu prezentă în discuţiile germano-polone, indiferent de guvernul aflat la putere la Varşovia.

De ce a fost arestat Volodimir Z. tocmai acum?, s-au întrebat mass media poloneze. Fiindcă mandatul de arestare a fost emis deja cu un an în urmă, şi suspectul a fost avertizat şi a putut să fugă în Ucraina, de unde nu se ştie de ce s-a întors în Polonia. Deja de atunci Tusk le recomandase politicienilor germani care au proiectat şi realizat seturile de câte două gazoducte Nord Stream 1 şi 2, "să-şi ceară scuze şi să tacă".

Judecat în Polonia?

Portalul online OKO.press speculează că guvernul polonez a vrut, prin arestare, să arate că vrea în continuare să coopereze cu Germania. Varşovia este interesată ca mandatele sale de arestare să fie puse în execuţie în ţara vecină de la vest.

Mass media poloneze arată că există cale de ieşire din dilema apărută în jurul lui Volodimir Z., fiindcă şi în Polonia se anchetează aruncarea în aer a gazoductelor. În cercetările din Polonia, Volodimir Z. are statut de martor. Cu câteva zile în urmă i s-a şi luat depoziţia. "Dacă el va fi pus sub acuzare în Polonia atunci va trebui să răspundă în faţa unei instanţe poloneze", arată OKO.press. Ucraineanul trăieşte de trei ani în Polonia şi are la Varşovia o firmă de construcţii.

Institutul conservator de studii strategice Klub Jagiellonski vede în cererea germană de extrădare o şansă pentru Tusk. "Prin respingerea ei Tusk poate împuşca doi iepuri dintr-un foc: el poate demonstra forţa sa de a se impune în faţa Berlinului şi îşi poate întări poziţia de negociere în raport cu Ucraina", se arată într-o analiză a Klub Jagiellonski. În acest fel Tusk ar contrazice acuzaţiile opoziţiei naţionaliste de dreapta, că politica sa este prea concesivă faţă de Germania.

Editor : Marina Constantinoiu