Live TV

Polonia trimite avioane militare pentru evacuarea celor blocați în Orientul Mijlociu. Persoanele bolanve vor avea prioritate

Data publicării:
polonia
Sursa foto: X

Polonia a trimis două avioane militare pentru a evacua turiștii polonezi blocați în Orientul Mijlociu, întrucât călătoriile în regiune rămân puternic perturbate de intensificarea conflictului.

Mii de turiști și expați din numeroase țări încearcă să părăsească Orientul Mijlociu, în special statele din Golf, de când Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului sâmbătă dimineață.

Iranul a ripostat lansând drone și rachete asupra unor ținte din regiune, inclusiv asupra statelor din Golf.

„Aeronavele Forțelor Aeriene Poloneze au decolat din Polonia pentru a sprijini evacuarea cetățenilor polonezi din Orientul Mijlociu”, au anunțat joi Forțele Armate Poloneze.

Deși Forțele Armate nu au făcut niciun comentariu cu privire la destinația aeronavelor, site-ul Flight Radar a arătat joi dimineață că două aeronave din Polonia se îndreptau spre Muscat, în Oman.

Miercuri, Jakub Rutnicki, ministrul turismului din Polonia, a declarat că avioanele militare vor pleca joi dimineață special spre Oman, conform agenției de presă poloneze.

Traficul aerian comercial în mare parte din Orientul Mijlociu a fost suspendat în mare măsură în ultimele cinci zile din cauza intensificării conflictului.

Întreruperea traficului a blocat mii de turiști polonezi în întreaga regiune, inclusiv în marile centre din Golf, precum Dubai, care găzduiește cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasageri internaționali.

Nu este încă clar câți pasageri vor urca la bordul celor două zboruri militare. Cu toate acestea, ministrul apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri că aproximativ 100 de persoane care au nevoie de asistență medicală vor avea prioritate.

Măsura vine după ce președintele polonez Karol Nawrocki a aprobat miercuri, la cererea guvernului, desfășurarea contingentului militar polonez „Orientul Mijlociu” pentru a ajuta la evacuarea cetățenilor polonezi din regiune.

Până la 150 de soldați au fost autorizați să sprijine operațiunea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
sanchez
3
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
4
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
5
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Călători în aeroport. Foto: INQUAM Photos George Călin
Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
alexandru muraru
De la Iran la Marea Neagră: un test strategic pentru România
pentagon
Pentagonul vrea să achiziționeze drone ucrainene de interceptare, pentru a contracara atacurile Iranului
Președintele Nicușor Dan.
Președintele, în vizită la Varşovia. Nicușor Dan și Karol Nawrocki vor face declarații de presă comune
Imagine cu caracter ilustrativ. Aeroportul Henri Coandă, decolare. Foto Profimedia
CNAB: 23 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha, anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
azer
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Ofensiva ar putea dura 8...
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Benzina și motorina continuă să se scumpească: două majorări...
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă”...
Ultimele știri
Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri Lankăi. Cum lovește Mk-48
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
Elevii olimpici s-ar putea înscrie la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Gică Hagi și Ilie Dumitrescu au făcut planul pentru echipa națională. Ce contract va semna „Regele” pentru...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Dezastru pentru Mircea Lucescu: Alex Chipciu ratează barajul Turcia – România! Exclusiv
Adevărul
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană...
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Cine este frumoasa Sarah Pidgeon, actrița care a cucerit o lume întreagă în rolul Carolyn Bessette din „Love...
Adevarul
Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri
Newsweek
VIDEO SUA au lansat o rachetă Minuteman III din triada nucleară. Trump a testat „butonul roșu”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Pericol ascuns în grădini și parcuri. Planta de primăvară care poate intoxica pisicile și câinii
Film Now
Christina Applegate și-a dat seama chiar în ziua nunții că primul soț nu e potrivit pentru ea: "Eram la...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii