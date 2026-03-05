Polonia trimite avioane militare pentru evacuarea celor blocați în Orientul Mijlociu. Persoanele bolanve vor avea prioritate

Polonia a trimis două avioane militare pentru a evacua turiștii polonezi blocați în Orientul Mijlociu, întrucât călătoriile în regiune rămân puternic perturbate de intensificarea conflictului.

Mii de turiști și expați din numeroase țări încearcă să părăsească Orientul Mijlociu, în special statele din Golf, de când Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului sâmbătă dimineață.

Iranul a ripostat lansând drone și rachete asupra unor ținte din regiune, inclusiv asupra statelor din Golf.

„Aeronavele Forțelor Aeriene Poloneze au decolat din Polonia pentru a sprijini evacuarea cetățenilor polonezi din Orientul Mijlociu”, au anunțat joi Forțele Armate Poloneze.

Deși Forțele Armate nu au făcut niciun comentariu cu privire la destinația aeronavelor, site-ul Flight Radar a arătat joi dimineață că două aeronave din Polonia se îndreptau spre Muscat, în Oman.

Miercuri, Jakub Rutnicki, ministrul turismului din Polonia, a declarat că avioanele militare vor pleca joi dimineață special spre Oman, conform agenției de presă poloneze.

Traficul aerian comercial în mare parte din Orientul Mijlociu a fost suspendat în mare măsură în ultimele cinci zile din cauza intensificării conflictului.

Întreruperea traficului a blocat mii de turiști polonezi în întreaga regiune, inclusiv în marile centre din Golf, precum Dubai, care găzduiește cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasageri internaționali.

Nu este încă clar câți pasageri vor urca la bordul celor două zboruri militare. Cu toate acestea, ministrul apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri că aproximativ 100 de persoane care au nevoie de asistență medicală vor avea prioritate.

Măsura vine după ce președintele polonez Karol Nawrocki a aprobat miercuri, la cererea guvernului, desfășurarea contingentului militar polonez „Orientul Mijlociu” pentru a ajuta la evacuarea cetățenilor polonezi din regiune.

Până la 150 de soldați au fost autorizați să sprijine operațiunea.

