Polonia va construi o flotă de drone cu ajutorul expertizei ucrainene

Data publicării:
Donald Tusk during the National Convention Of The Civic Coalition, Warsaw, Poland - 25 Oct 2025
Premierul polonez Donald Tusk.

Polonia intenționează să construiască o flotă de drone cu sprijinul tehnic și expertiza Ucrainei, a declarat prim-ministrul Donald Tusk în cadrul unei conferințe dedicate redresării și reconstrucției Ucrainei, potrivit TVPWorld.

Vorbind în cadrul unei expoziții la care au participat expozanți din domeniul dronelor din peste zece țări, Tusk a afirmat că Ucraina a devenit un lider în tehnologia dronelor și un partener important pentru statele care doresc să-și îmbunătățească apărarea aeriană.

El a spus că flota de drone planificată de Polonia se va baza pe know-how-ul și capacitățile ucrainene, deși nu a oferit detalii cu privire la costul, calendarul sau amploarea programului.

Anunțul vine în contextul în care Varșovia continuă să aprofundeze cooperarea în domeniul apărării cu Kievul, a cărui experiență de pe câmpul de luptă a făcut din războiul cu drone un element central al planificării militare moderne și a stimulat planurile de producție și instruire comună în domeniul dronelor.

Editor : M.C

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
Militari NATO
5
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Digi Sport
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Te-ar putea interesa și:
Agenți FSB.
FSB susține că a dejucat un atac ordonat de Ucraina asupra unei companii petroliere din Rusia. Doi suspecți au fost uciși
Bombardament Ucraina
Nou atac mortal al Rusiei în Ucraina. Cel puțin patru oameni au fost uciși și alte zeci de persoane au fost rănite
pod
Podul rutier dintre România şi Ucraina, peste râul Tisa, va fi deschis în iulie. Investiţia se ridică la 50 milioane de euro
Patriot
Cheltuielile din sectorul militar au crescut cu aproape 3% anul trecut în lume. În schimb, în SUA au scăzut cu 7,5%
kim jong un profimedia-1094677501
Coreea de Nord va continua să susţină Rusia, anunţă Kim Jong-un. „Pregătiri pentru perioada de după războiul din Ucraina”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu
Grindeanu le-a transmis membrilor PSD că nu vor intra la guvernare cu...
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Nicu Ștefănuță, despre alianța PSD-AUR: Va duce la o situație ca în...
sorin grindeanu parlament
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
Constantin Toma crede că liderii PSD de la București pot decide să...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu cere demisia oamenilor PSD din Guvern: „Să avem lucrurile cât se poate de clare”
Încă un oligarh rus a murit în circumstanțe suspecte. Este al douăzecilea de la declanșarea războiului din Ucraina
Record de vizitatori la Muzeul Național de Istorie. Oamenii au mers să vadă coiful și brățările dacice recuperate din Olanda
Citește mai multe
