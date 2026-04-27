Polonia va construi o flotă de drone cu ajutorul expertizei ucrainene

Polonia intenționează să construiască o flotă de drone cu sprijinul tehnic și expertiza Ucrainei, a declarat prim-ministrul Donald Tusk în cadrul unei conferințe dedicate redresării și reconstrucției Ucrainei, potrivit TVPWorld.

Vorbind în cadrul unei expoziții la care au participat expozanți din domeniul dronelor din peste zece țări, Tusk a afirmat că Ucraina a devenit un lider în tehnologia dronelor și un partener important pentru statele care doresc să-și îmbunătățească apărarea aeriană.

El a spus că flota de drone planificată de Polonia se va baza pe know-how-ul și capacitățile ucrainene, deși nu a oferit detalii cu privire la costul, calendarul sau amploarea programului.

Anunțul vine în contextul în care Varșovia continuă să aprofundeze cooperarea în domeniul apărării cu Kievul, a cărui experiență de pe câmpul de luptă a făcut din războiul cu drone un element central al planificării militare moderne și a stimulat planurile de producție și instruire comună în domeniul dronelor.

