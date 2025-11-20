Polonia va cumpăra arme americane de 100 de milioane de euro pentru Ucraina

Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la iniţiativa europeană PURL (Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina), prin care statele europene cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene, a anunţat joi ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski, citat de agenţia EFE, potrivit Agerpres.

„Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina” este rezultatul unui acord încheiat în iulie de preşedintele SUA, Donald Trump, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte. Mecanismul presupune achiziţionarea de echipamente militare americane de către aliaţii europeni ai Ucrainei şi de Canada, echipamente care apoi sunt transferate gratuit Kievului prin intermediul NATO.

În baza acestui mecanism, Ucraina prioritizează în tranşe de aproximativ 500 de milioane de dolari armele şi muniţiile de care are nevoie, precum rachete antiaeriene pentru bateriile Patriot, rachete pentru lansatoare HIMARS sau obuze de calibrul 155 mm, iar aliaţii NATO negociază apoi între ei cine va dona sau va plăti pentru echipamentele de pe listă.

Preşedintele Trump a găsit prin acest mecanism o cale care să-i convină pentru a continua susţinerea militară a Ucrainei în războiul cu Rusia, în condiţiile în care efortul financiar pentru ajutorul militar oferit Ucrainei va fi suportat de alţi aliaţi din NATO.

Mai multe dintre ţările NATO susţinătoare ale Ucrainei au anunţat deja contribuţii financiare pentru iniţiativa PURL ce însumează peste două miliarde de dolari, printre acestea numărându-se Germania, Canada, Olanda (Ţările de Jos), Suedia, Danemarca, Norvegia şi statele baltice. Iniţial, Polonia a ales să nu ia parte la această iniţiativă, dar între timp s-a răzgândit, iar ministrul polonez de externe nu a explicat motivele din spatele acestei schimbări de politică.

Editor : C.L.B.