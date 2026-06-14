Polonia va elimina plafoanele la prețul combustibililor în această vară, a declarat premierul Donald Tusk

Polonia intenționează să pună capăt programului de subvenționare a combustibililor, introdus după ce SUA și Israelul au atacat Iranul, în această vară, pe măsură ce piețele mondiale ale petrolului se stabilizează și prețurile revin la normal, scrie TVPWorld.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat sâmbătă că programul de subvenționare „Prețuri mai mici la combustibili”, introdus în martie, se va încheia în această vară.

„Ipoteza noastră a fost să subvenționăm prețurile combustibililor până în vară pentru a le împiedica să crească vertiginos, și ne-am îndeplinit obiectivul”, a declarat Tusk reporterilor din Lomza, nord-estul Poloniei.

„Am avut cel mai ieftin combustibil din Europa pe durata crizei, dar vom încheia proiectul acum, în vară”, a spus el.

Tusk a adăugat că există o șansă „bună” ca războiul dintre SUA și Iran să se încheie, ceea ce dă speranțe că „creșterea prețurilor la combustibil cauzată de război va fi oprită și acestea vor reveni la nivelurile normale”.

Guvernul a redus cota de TVA la combustibili de la 23% la 8%, a scăzut accizele la cel mai mic nivel permis de legislația UE și a introdus un plafon de preț la benzinării în luna martie.

Măsurile au avut ca scop ușurarea sarcinii financiare a consumatorilor cauzată de conflict.

Vineri, rata redusă a TVA-ului la combustibili și plafoanele de preț la benzinării au fost prelungite până la 30 iunie.

Potrivit unei surse a Agenției Poloneze de Presă (PAP) din cadrul Ministerului Finanțelor, acciza redusă la anumiți combustibili nu va fi prelungită dincolo de data actuală de expirare, 15 iunie.

Editor : M.C