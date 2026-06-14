Live TV

Polonia va elimina plafoanele la prețul combustibililor în această vară, a declarat premierul Donald Tusk

Data publicării:
Benzinărie
Foto: MoiraM / Alamy / Profimedia

Polonia intenționează să pună capăt programului de subvenționare a combustibililor, introdus după ce SUA și Israelul au atacat Iranul, în această vară, pe măsură ce piețele mondiale ale petrolului se stabilizează și prețurile revin la normal, scrie TVPWorld.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat sâmbătă că programul de subvenționare „Prețuri mai mici la combustibili”, introdus în martie, se va încheia în această vară.

„Ipoteza noastră a fost să subvenționăm prețurile combustibililor până în vară pentru a le împiedica să crească vertiginos, și ne-am îndeplinit obiectivul”, a declarat Tusk reporterilor din Lomza, nord-estul Poloniei.

„Am avut cel mai ieftin combustibil din Europa pe durata crizei, dar vom  încheia proiectul acum, în vară”, a spus el.

Tusk a adăugat că există o șansă „bună” ca războiul dintre SUA și Iran să se încheie, ceea ce dă speranțe că „creșterea prețurilor la combustibil cauzată de război va fi oprită și acestea vor reveni la nivelurile normale”.

Guvernul a redus cota de TVA la combustibili de la 23% la 8%, a scăzut accizele la cel mai mic nivel permis de legislația UE și a introdus un plafon de preț la benzinării în luna martie.

Măsurile au avut ca scop ușurarea sarcinii financiare a consumatorilor cauzată de conflict.

Vineri, rata redusă a TVA-ului la combustibili și plafoanele de preț la benzinării au fost prelungite până la 30 iunie.

Potrivit unei surse a Agenției Poloneze de Presă (PAP) din cadrul Ministerului Finanțelor, acciza redusă la anumiți combustibili nu va fi prelungită dincolo de data actuală de expirare, 15 iunie.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
2
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
profimedia-1107742527
4
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Yoon Suk Yeol in sala de tribunal
5
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk-yeol, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru...
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani
Digi Sport
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Laborator biologic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Ucraina neagă că ar lucra la arme biologice, în urma acuzațiilor americane
Space satellite orbiting the earth. Elements of this image furnished by NASA.
Perturbări neobișnuite ale semnalului GPS în Europa și în zona Atlanticului de Nord. Un satelit rusesc, în colimator
Rachete
Iranul și-a refăcut arsenalul de rachete și drone în timpul armistițiului cu SUA. Multă muniție nouă de proveniență rusă
karol nawrocki si donald trump in biroul oval de la casa alba
Karol Nawrocki se va întâlni cu Trump pentru a treia oară într-un an. Avertismentul lui Donald Tusk: „Să nu se lase prins în cușcă”
drona sahed reuters
Rusia instalează baze de lansare a dronelor lângă Belarus pentru „un acces mai ușor către Ucraina”
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu...
INSTANT_TOMAC_PNL_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Când va depune Eugen Tomac programul de guvernare în Parlament. Azi...
mama tine de mana un bebelus
Programul de guvernare. Plafonul indemnizaţiei de creştere a...
trump vorbeste la birou
Donald Trump a anunțat când va fi semnat acordul cu Iranul: „Sperăm...
Ultimele știri
Coreea de Nord: „Denuclearizarea” este o chestiune încheiată definitiv
Câte ore pe zi pe rețelele sociale cresc riscul de depresie la adolescenți: Concluziile unui studiu desfășurat timp de un deceniu
ONU: Mai a fost luna cu cele mai multe victime civile înregistrate în Ucraina de la începutul războiului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Louis, adorabil la Trooping the Colour 2026. Ce a făcut pe balconul Palatului Buckingham
Cancan
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de...
Fanatik.ro
Sondaj INSCOP. Cine cred românii că va fi golgheterul CM 2026
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Larissa Riquelme, tânăra care a înnebunit lumea la Campionatului Mondial din 2010. Meseria...
Adevărul
Povestea incredibilă a primei Cupe Mondiale din 1930: o finală cu două mingi și un trofeu dispărut. Europenii...
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut un nou anunț. Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Pro FM
MGK dezvăluie calvarul prin care a trecut pentru tatuajul care îi acoperă aproape tot corpul: "Pielea mea...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Istoria fascinantă a fotbalului. De la lupte violente pe maidane, la un fenomen global
Newsweek
Premierul desemnat Tomac: pensiile vor crește cu sume între 120 lei și 600 lei. Există și o veste proastă
Digi FM
Ce băiat mare au Adrian Enache și Iuliana Marciuc! David a terminat anul doi de facultate în Olanda și vine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Gestul uriaș al lui Spielberg: a renunțat la „Harry Potter” pentru a îndeplini una dintre ultimele dorințe...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme