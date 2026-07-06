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Polonia va face publică lista donațiilor de armament către Ucraina, în urma acuzațiilor privind un transfer „secret” de rachete Patriot

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Wladyslaw Kosiniak Kamysz With Donald Tusk - Warsaw
Władysław Kosiniak-Kamysz. Foto: Profimedia
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Din articol
„Condiții de război” Cursa pentru rachetele PAC-3 Tensiunile dintre Varșovia și Kiev

Polonia va face publică lista completă a donațiilor sale militare către Ucraina de la invazia Rusiei din 2022, a declarat ministrul Apărării, după ce parlamentari din opoziție au susținut că Varșovia ar fi transferat în secret rachete interceptoare Patriot către Kiev, relatează TVPWorld.

Władysław Kosiniak-Kamysz a declarat duminică că a ordonat publicarea documentelor referitoare la toate donațiile făcute Ucrainei între 2022 și 2026, după consultarea prim-ministrului Donald Tusk.

Anunțul a venit în urma acuzațiilor aduse de parlamentari din opoziția de dreapta, potrivit cărora Polonia ar fi furnizat în secret Kievului rachete interceptoare PAC-3 pentru sistemele de apărare aeriană Patriot. Guvernul nu a confirmat niciun astfel de transfer.

Krzysztof Bosak, unul dintre liderii partidului de extremă dreapta „Confederația”, a afirmat sâmbătă că guvernul ar fi predat în secret rachetele interceptoare Ucrainei în luna martie, fără a informa Parlamentul.

Rachetele PAC-3 se numără printre cele mai avansate și mai căutate rachete interceptoare utilizate de sistemele Patriot și sunt concepute pentru a contracara rachetele balistice și alte amenințări aeriene de ultimă generație.

Bosak a afirmat că rachetele au fost achiziționate din Statele Unite pentru a construi sistemul polonez de apărare aeriană pe mai multe niveluri și că acestea erau singurele arme din cadrul Forțelor Armate Poloneze capabile să intercepteze rachetele balistice rusești Iskander.

Mariusz Błaszczak, deputat din partea partidului de opoziție de dreapta Lege și Justiție (PiS), a declarat că orice transfer al unor astfel de rachete ar necesita explicații imediate și detaliate, argumentând că acestea constituie o componentă esențială a apărării aeriene a Poloniei.

„Condiții de război”

Kosiniak-Kamysz a declarat că toate donațiile militare către Ucraina începând din 2022 vor fi acum făcute publice, adăugând că transferurile au început sub guvernul anterior al PiS, când Błaszczak ocupa funcția de ministru al Apărării.

El a mai spus că a dat instrucțiuni Serviciului de Contrainformații Militare al Poloniei să investigheze cine a încercat să dezvăluie secrete de stat.

„Ne aflăm în condiții de război în apropierea frontierei noastre, iar orice acțiune împotriva interesului național al Poloniei pune în pericol securitatea cetățenilor polonezi”, a scris Kosiniak-Kamysz pe X.

Polonia a fost unul dintre cei mai puternici susținători militari și politici ai Ucrainei de când Rusia a lansat invazia pe scară largă în 2022, deși amploarea și momentul unor transferuri de arme au rămas secrete din motive de securitate.

Cursa pentru rachetele PAC-3

Fabricate de gigantul american al armamentului Lockheed Martin, rachetele PAC-3 se numără printre cele mai avansate sisteme de interceptare din lume, concepute pentru a distruge rachetele balistice și alte amenințări aeriene avansate

Polonia și-a construit un strat cheie al apărării sale aeriene în jurul acestui sistem, operând două baterii Patriot și comandând încă șase din Statele Unite, ca parte a unui program de modernizare de mai multe miliarde de dolari.

Cererea globală pentru interceptoarele PAC-3 era deja ridicată înainte ca SUA să intre în război cu Iranul la sfârșitul lunii februarie, un conflict care a pus o presiune suplimentară asupra stocurilor occidentale de rachete, întrucât forțele americane și aliații din Golf au utilizat pe scară largă aceste interceptoare împotriva atacurilor cu rachete și drone iraniene.

Kievul a făcut presiuni în repetate rânduri asupra aliaților săi pentru a obține mai multe rachete. Deficitul a îngreunat apărarea Ucrainei împotriva atacurilor rusești intensificate cu rachete balistice și hipersonice, care se numără printre cele mai dificil de interceptat arme.

Lockheed Martin a convenit la începutul acestui an să extindă producția anuală de rachete PAC-3 de la 650 la 2.000 până în 2033, în cadrul unui acord de 4,7 miliarde de dolari cu Pentagonul, o recunoaștere a cât de limitată a devenit oferta globală.

Tensiunile dintre Varșovia și Kiev

Afirmațiile privind un transfer secret de rachete Patriot apar într-un moment în care Kievul și Varșovia sunt angajate într-un conflict diplomatic. În luna mai, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit o unitate militară după Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), o forță naționalistă din cel de-al Doilea Război Mondial.

În Polonia, UPA este asociată cu masacrele din 1943 în care au pierit zeci de mii de civili polonezi, pe care Varșovia le recunoaște drept genocid. În Ucraina, mulți consideră UPA parte a luptei țării pentru independență și a rezistenței împotriva dominației sovietice.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat vineri că Varșovia va fi „prudentă” în ceea ce privește angajamentele financiare suplimentare față de Ucraina, afirmând că Polonia trebuie să acorde prioritate protejării frontierei de est a Uniunii Europene.

Editor : M.C

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