Live TV

Video Polonia va instala un sistem electronic de securitate care va acoperi peste 100 km de frontieră cu Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
New checkpoint on the border between Ukraine and Poland
Punct de frontieră între Polonia și Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Frontul de Est

Polonia va dota peste 100 de kilometri din frontiera sa cu Ucraina cu un sistem electronic de securitate, a anunțat șeful Gărzii de Frontieră poloneze, citat de TVPWorld.

Echipamentul, care va fi finanțat de Uniunea Europeană, va include tehnologie de supraveghere și de detectare a mișcării și va completa barierele fizice existente, a declarat miercuri în fața unei comisii parlamentare comandantul adjunct al Gărzii de Frontieră poloneze, generalul de brigadă Violeta Gorzkowska.

Măsura vine pe fondul îngrijorării crescânde a Varșoviei cu privire la escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina și are loc în urma intensificării incidentelor de securitate în zonele de frontieră.

Prim-ministrul Donald Tusk a anunțat luni că securitatea va fi întărită la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, ca răspuns la atacurile cu drone din apropiere, pe partea ucraineană.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Decizia a fost luată în urma atacului din 13 septembrie: drone rusești au lovit la doar câțiva kilometri de Polonia, iar una dintre ele a lovit locomotiva unui tren pe ruta Kiev–Varșovia, la aproximativ 2 km de graniță.

În prezent, soldații din Regimentele de Geniu nr. 18 și nr. 4 consolidează punctele de trecere a frontierei și construiesc posturi de observație și de pază.

Gărzilor de frontieră li s-a ordonat să distribuie căști de protecție și veste antiglonț, să desemneze adăposturi și să evalueze opțiunile pentru o evacuare rapidă.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că punctele de trecere a frontierei vor funcționa în regim special în următoarele luni.

Ministrul de Externe Radosław Sikorski a abordat joi problema amenințării rusești percepute, declarând pentru TVP World: „Multă vreme, Europa a refuzat să recunoască această realitate, dar noi, polonezii, deja căliți de experiența noastră istorică, știm că trebuie să ne pregătim.”

Frontul de Est

Gorzkowska a declarat în cadrul unei ședințe a Comisiei pentru Administrație și Afaceri Interne că noul sistem electronic va acoperi un total de 112 km de frontieră.

Planurile implică două proiecte distincte, a precizat Gorzowska. Unul prevede consolidarea electronică a 69 de kilometri sub egida Unității de Pază de Frontieră Nadbużański, care este responsabilă de zonele delimitate, printre altele, de râul Bug.

Celălalt proiect vizează un tronson de 43 de kilometri din zona monitorizată de divizia Bieszczady a serviciului, situată în lanțul muntos din sud-est.

Pe lângă îmbunătățirile de securitate planificate la frontiera cu Ucraina, autoritățile poloneze intenționează, de asemenea, să consolideze protecția frontierelor țării cu Belarus și Rusia. Deși Polonia nu se învecinează direct cu Federația Rusă, ea are o frontieră de 232 km cu exclava rusă Kaliningrad.

Planurile pentru aceste zone de frontieră includ turnuri de observație suplimentare echipate cu tehnologie de supraveghere și de detectare a dronelor, a declarat Gorzowska.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
2
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
Comisia Europeană
3
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
bani numarati bancnote lei gettyimages
4
Milioane de pensii ar fi fost calculate eronat, potrivit unui raport al Curții de...
JD Vance
5
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru...
Laura Giurcanu își vinde mașina și pleacă din România: ”Mă mut în altă țară”. Un mesaj a schimbat totul
Digi Sport
Laura Giurcanu își vinde mașina și pleacă din România: ”Mă mut în altă țară”. Un mesaj a schimbat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hakan Fidan face declaratii
Turcia intervine pentru siguranța Mării Negre: acord propus Rusiei și Ucrainei pentru oprirea atacurilor asupra navelor
soldati polonia armata polonia
Polonia planifică să convoace peste 300.000 de rezervişti şi recruţi până în 2027
ambasada ucrainei
Prima reacție a Ambasadei Ucrainei la București, după ce o școală românească din Ucraina a fost închisă
Dmitri Peskov.
Avertismentul lansat de Kremlin după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei
Marine Le Pen
„Războiul ar putea dura 100 de ani”. Predicția sumbră a șefei extremiștilor francezi, Marine Le Pen
Recomandările redacţiei
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultările la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru...
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, despre formarea unei majorități: „Probabil unele...
Radu Miruță.
Care este soluția USR pentru deblocarea situației politice. Radu...
ponta
Ponta se propune premier, după întâlnirea cu N. Dan: Când veneam aici...
Ultimele știri
Nazare, după consultările de la Cotroceni: Peste 2 miliarde de lei, aduse mai devreme pentru sănătate. „Evităm un blocaj al finanțării”
România, din nou pe primul loc în UE la inflație. Ce arată noile date Eurostat
Încă 5 persoane au fost reţinute după protestul de marţi din Piaţa Victoriei, anunță Jandarmeria Capitalei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția dură a lui Catherine Zeta-Jones după ce copiii ei au fost numiți „nepo babies”: „Nu au cerut să se...
Cancan
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Fanatik.ro
„Ne-a spus că are alte opțiuni”: românul care a jucat contra lui Messi refuză să joace pentru România
editiadedimineata.ro
De ce nu funcționează interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți: cazul Australiei
Fanatik.ro
Denis Drăguș îl vrea pe Stanciu la FCSB: „Clar aș vrea să fie aici lângă mine, dar mă bucur pentru el”
Adevărul
Condiția reluată de PNL pentru a vota un nou Guvern. Cele două propuneri prezentate de Bolojan la...
Playtech
Schimbarea care va apărea pe cupoanele de pensie. Ce ar urma să se întâmple cu facilitățile de transport ale...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A băgat banii la ”Caritas” și a rămas ”cu buza umflată”! Soția sa e una dintre cele mai bogate femei din lume
Pro FM
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles după divorțul de CRBL. Și-a comparat actualul iubit cu fostul soț: „Unii se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Holland, performanță uriașă cu noul „Spider-Man”. A doborât un record pe care nici „Avengers: Endgame” nu...
Adevarul
Notă de plată usturătoare la o cafenea din Veneția: cât a plătit o turistă pentru muzica ascultată în timpul...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare la pensie crește de la 1 octombrie. Cine va munci mai mult înainte de pensionare?
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
Rasa de câini care poate trăi peste 12 ani. Este considerată companionul perfect pentru viața de apartament
Film Now
A renunțat complet la blond și e mult mai slabă. Cum a apărut actrița Abby Elliott din „The Bear”: „Pare o...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”