Polonia va produce rachete de apărare aeriană proiectate de britanici și italieni. „Cel mai modern scut antirachetă din Europa”

Cezary Tomczyk
Cezary Tomczyk
Polonia va produce rachete avansate proiectate de britanici și italieni într-o nouă unitate de producție situată în apropierea Varșoviei, în contextul în care Varșovia urmărește să-și îmbunătățească capacitățile de apărare aeriană. Ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, a declarat luni că Ministerul Apărării a semnat un contract în valoare de aproape 130 de milioane de zloți (30,3 milioane de euro) pentru construirea fabricii în orașul Zielonka, situat la periferia Varșoviei, scrie TVPWorld.

Noul complex va permite producția internă a rachetei sol-aer CAMM-ER, potrivit lui Tomczyk, care a afirmat că acordul reprezintă „o etapă importantă din punctul de vedere al consolidării capacităților poloneze”.

Unitatea va fi amplasată pe terenul întreprinderii de stat Military Electronic Works, care dezvoltă sisteme de război electronic.

Complexul va include un centru de producție de rachete, zone de depozitare și depozite cu pereți de protecție, construcția fiind preconizată a fi finalizată până în 2028.

Proiectul face parte din programul polonez de apărare aeriană Narew – care vizează consolidarea capacității Poloniei de a intercepta aeronave și rachete – și va implica transferul de tehnologie către Polonia din partea diviziei britanice a firmei europene de apărare MBDA, pentru a o ajuta cu producția și testarea rachetei CAMM-ER.

„Cel mai modern scut antirachetă din Europa”

Tomczyk, citat de Agenția de Presă Poloneză de stat, a declarat: „În următorii ani, Polonia va deveni o țară cu cel mai modern scut antirachetă din Europa, cu capacitatea de a contracara sistemele fără pilot, rachetele manevrabile, elicopterele și avioanele.

„De mulți ani, pas cu pas… am construit aceste capacități”, a adăugat el.

Adam Leszkiewicz, șeful Grupului de Armament Polonez (PGZ) – cea mai mare firmă de apărare din țară – a declarat că rachetele CAMM-ER se numără printre cele mai moderne sisteme din lume.

Polonia și-a mărit cheltuielile pentru apărare în ultimii ani din cauza amenințării unei agresiuni rusești, în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022.

Chiar înainte de invazie, care a determinat creșterea cheltuielilor pentru apărare în rândul țărilor NATO, Polonia era una dintre țările cu cele mai mari cheltuieli din alianță ca procent din PIB și una dintre puținele țări care își îndeplineau obligațiile de cheltuieli în cadrul NATO.

