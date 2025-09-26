Polonia verifică registrele de vaccinare ale unui număr de 100.000 de copii. Părinții riscă amenzi mari

Polonia a trecut la verificări serioase în legătură cu vaccinarea copiilor. Părinții ai căror copii nu au fost vaccinați obligatoriu riscă amenzi de până la 10.000 de zloți (2.300 de euro), care pot fi repetate până la maximum 50.000 de zloți (11.700 de euro) per copil. Sancțiunile vin în contextul în care Inspectoratul Sanitar General (GIS) se pregătește să verifice statutul de vaccinare a cel puțin 100.000 de copii care nu figurează ca fiind vaccinați obligatoriu împotriva a 12 boli infecțioase, printre care tuberculoza, hepatita B, poliomielita și rujeola, informează TVPWorld.

Fiecare copil din Polonia trebuie să dețină un carnet de vaccinare, care este supus inspecției.

Autoritățile au declarat că verificările extinse urmează unui program de verificare lansat în primăvara anului 2025.

Noua fază, care va începe în următoarele săptămâni, va examina motivele pentru care unii copii rămân în afara sistemului.

Inspectorul șef sanitar Paweł Grzesiowski a declarat pentru canalul de știri RMF24 că, în timp ce unii copii au împlinit vârsta de cinci ani fără să fi primit niciun vaccin, alții pot avea înregistrări lipsă din cauza relocării sau a lacunelor administrative. „Nu-i putem trata pe toți cei care nu răspund la apelul de vaccinare ca fiind familii anti-vaccinare”, a adăugat acesta,

GIS a declarat că inspecțiile vor dura câteva luni, deoarece oficialii vor examina cantități mari de date.

