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Polonia vrea să devină a treia putere militară din NATO: planul ambițios pentru 500.000 de soldați până în 2039

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militari din Forța de Reacție Rapidă a NATO
Militari polonezi din Forța de Reacție Rapidă (VJTF) a NATO. Foto: Getty Images
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Din articol
Programe de instruire și educație militară

Armata Poloniei numără acum peste 220.000 de militari în serviciu activ, pe măsură ce Varșovia se grăbește să-și consolideze forțele armate pe fondul amenințărilor crescânde la adresa securității în Europa. Ambițiile Guvernului de la Varșovia sunt însă mai mari, scrie TVPWorld.

Conform celor mai recente date ale Ministerului Apărării din Polonia, acest număr include aproximativ 156.000 de soldați profesioniști și 40.000 de membri ai Forțelor de Apărare Teritorială, restul fiind alcătuit din alte forme de serviciu militar activ.

Guvernul și conducerea armatei își propun să ajungă la o armată de 500.000 de soldați până în 2039, alcătuită din aproximativ 250.000 de soldați operaționali, 50.000 de membri ai Forțelor de Apărare Teritorială și 200.000 de rezerviști.

Această extindere, care a dus la o creștere a numărului de militari în serviciu activ cu aproximativ 5.000 de la începutul anului, are loc pe fondul intensificării eforturilor Poloniei în materie de recrutare și instruire militară.

Programe de instruire și educație militară

Printre inițiative se numără programele de educație militară, cursuri de instruire de o zi pentru civili și programul „Vara cu Armata”. Voluntarii pot urma, de asemenea, o lună de instruire militară de bază, urmată de o pregătire de specialitate pentru cei care doresc să urmeze o carieră militară profesională.

Guvernul extinde, de asemenea, pregătirea civilă. Programul național „Întotdeauna pregătiți”, lansat la sfârșitul anului 2025 și extins în 2026, oferă instruire voluntară în domenii precum primul ajutor, supraviețuirea, răspunsul la situații de urgență și securitatea cibernetică.

Consolidarea militară a Poloniei s-a accelerat de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022. Varșovia răspunde, de asemenea, îngrijorărilor legate de sabotaj și alte amenințări hibride atribuite Moscovei.

Polonia a cheltuit aproximativ 4,7% din PIB pentru apărare în 2025, cea mai mare pondere dintre membrii NATO, și își propune să crească cheltuielile la 5% în 2026.

Cu peste 220.000 de militari în activitate, Polonia are a treia cea mai mare armată din NATO, după Statele Unite și Turcia.

Editor : M.C

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