Polonia vrea să realizeze un „scut subteran” pentru protejarea populaţiei în caz de război

În subsolul unei şcoli din cartierul Nowa Huta al oraşului polonez Cracovia se află un adăpost de pe vremea Războiului Rece construit în anii '50 şi care nu a fost niciodată modernizat, la fel ca majoritatea celor peste 10.000 de adăposturi antiaeriene din Polonia, pe care guvernul de la Varşovia doreşte acum să le extindă şi să le renoveze pentru a crea un aşa-numit „scut subteran”, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

În curtea, pe holurile şi pe scările acelei şcoli au rămas indicatoarele care direcţionează spre adăpostul ce are o suprafaţă de aproximativ 140 de metri pătraţi şi care este prevăzut şi astăzi cu aceeaşi uşă blindată, cu sistemul de ventilaţie şi chiar cu aceeaşi maşină manuală de purificare a apei instalată în urmă cu aproximativ 70 de ani. În cartierul Nowa Huta sunt peste 250 de adăposturi construite sub blocuri de apartamente şi clădiri publice.

În timp ce dronele şi rachetele ruseşti atacă Ucraina vecină şi unele au intrat accidental în spaţiul aerian al Poloniei, această ţară a lansat un plan de urgenţă pentru modernizarea şi extinderea reţelei sale de adăposturi pentru populaţie.

O psiholoagă din Cracovia, Kamila Boguszewska, mărturiseşte că în ultimul an a observat o anxietate majoră în rândul pacienţilor săi de teama unui eventual război.

Conform datelor pompierilor, în Polonia există în prezent 85.739 de adăposturi, dar marea majoritate sunt „adăposturi temporare”, adică subsoluri şi garaje private, numărul „adăposturilor de înaltă protecţie” fiind de numai 1.903, iar alte 8.719 de adăposturi sunt considerate că oferă un anumit grad de protecţie.

Pe ansamblu, reţeaua poloneză de adăposturi antiaeriene este insuficientă, învechită, slab echipată şi oferă numai aproximativ 1,43 milioane de locuri, din care numai 300.000 de locuri în adăposturi antiatomice, pentru o populaţie de circa 38 de milioane de locuitori.

Anul acesta a intrat în vigoare în Polonia „legea adăposturilor”, ce impune amenajarea acestora şi a unor ieşiri de urgenţă aferente în toate clădirile nou construite. Planul guvernului include adaptarea staţiilor de metrou, a parcărilor subterane şi a clădirilor publice, cu obiectivul pe termen mediu de a fi create circa 32.000 de adăposturi la nivel naţional. Extinderea sistemului este finanţată printr-un program de 8 miliarde de euro.

Ministerul de Interne cere ca adăposturile să fie prevăzute cu cel puţin trei litri de apă de persoană pe zi, cu alimente neperisabile, lanterne, instalaţii pentru telefonia fixă şi mobilă, extinctoare şi zone de odihnă pentru jumătate dintre ocupanţi.

Pentru a pregăti populaţia înainte să vină momentul folosirii acestor adăposturi, autorităţile poloneze au distribuit un manual celor circa 17 milioane de gospodării ale ţării, cu instrucţiuni de urmat în caz de atacuri aeriene sau chimice, inclusiv sfaturi despre constituirea unor rezerve de alimente pentru o perioadă de trei zile şi a unui kit de urgenţă.

De asemenea, Ministerul de Interne polonez a lansat o aplicaţie de telefon mobil şi website-ul web "Unde să te ascunzi" pentru localizarea adăposturilor din apropiere.

Editor : Alina Popescu