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Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală

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Vladimir Putin incruntat
Vladimir Putin. Foto. Getty Images
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Sezonul turistic din Crimeea se prăbușește Tăierea cablului Panica este transmisă în direct la televiziunea rusă Un trofeu transformat în coșmar

Atacurile Ucrainei asupra liniilor de aprovizionare din Crimeea alimentează panica în Rusia, pe măsură ce penuria de combustibil blochează vizitatorii, transformând prețiosul trofeu al Moscovei într-un coșmar logistic, scrie Kyiv Post.

Campania ucraineană tot mai intensă cu drone și rachete împotriva rutelor de aprovizionare ale Rusiei către Crimeea ocupată a declanșat o panică crescândă în rândul civililor ruși și al autorităților de ocupație.

De-a lungul mai multor zile, forțele ucrainene au vizat metodic punctele cheie de legătură dintre peninsulă și sudul Ucrainei ocupate.

Oficialii instalați de Kremlin au recunoscut că mai multe poduri au suferit daune semnificative.

„Acesta este cu siguranță doar începutul”, a avertizat comandantul ucrainean Iuri Nastenko.

„Ce se va întâmpla? Vă sugerez pur și simplu tuturor să cumpărați niște popcorn. Așezați-vă, priviți și bucurați-vă.”

Sezonul turistic din Crimeea se prăbușește

Cel mai vizibil semn al presiunii este o criză energetică care se instalează treptat. În Sevastopol și în toată Crimeea ocupată, benzinăriile s-ar fi golit sau s-ar fi confruntat cu blocaje masive.

Autoritățile de ocupație au suspendat temporar distribuirea cupoanelor de combustibil, recunoscând că cisternele de livrare nu mai pot ajunge în orașele-cheie.

Realimentarea prioritară a fost rezervată strict serviciilor de urgență și militare, alimentând anxietatea turiștilor ruși blocați pe peninsulă.

Momentul ales reprezintă o lovitură dură pentru Moscova. Sezonul turistic de vară din Crimeea a fost folosit de mult timp de Kremlin pentru a promova o narațiune falsă a „normalizării”. Drumurile blocate, pompele goale și grevele repetate distrug acum această iluzie.

Tăierea cablului

Campania Ucrainei sufocă nucleul logisticii militare ruse. Unitățile ucrainene de drone mențin un control constant al focului asupra autostrăzii „Novorossiya” - principalul coridor terestru folosit pentru transportul de combustibil, muniție și echipamente prin sudul ocupat al Ucrainei.

Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, a dezvăluit că loviturile țintite au distrus traficul de marfă militar rus.

Volumul de marfă pe rutele cheie de aprovizionare a scăzut cu 71% într-o perioadă de două săptămâni, de la aproximativ 3.800 la doar 1.100 de vehicule pe zi.

Efectul cumulativ al punctelor de trecere avariate și al coridoarelor rutiere amenințate a transformat Crimeea dintr-o bază de sigură într-o capcană logistică vulnerabilă.

Panica este transmisă în direct la televiziunea rusă

Această panică nu mai este limitată la rețelele de socializare; acum este difuzată la televiziunea rusă, mai scrie Kyiv Post.

Propagandiștii de la Kremlin sunt brusc nevoiți să abordeze realități incomode. Moderatorul de talk-show-uri Vladimir Soloviov, unul din proncipalii propogandiști ai lui Putin, a avertizat în direct la televizor că Ucraina „taie activ” liniile logistice rusești și ar putea pregăti o operațiune de debarcare amfibie la scară largă în Crimeea, pentru a reproduce șocul politic provocat de ofensiva de la Kursk.

Între timp, Margarita Simonian, o altă propagandistă de top, s-a plâns în direct că dronele ucrainene pătrund adânc pe teritoriul Rusiei, obligându-i pe copiii săi să doarmă pe holuri.

Un trofeu transformat în coșmar

Confruntat cu aceste crize în escaladare, Putin nu a oferit decât retorică reciclată, observă Kyiv Post. În loc să abordeze colapsul logistic, el a emis recent un discurs public generic în care le-a spus cetățenilor ruși să ignore criticii și să aibă încredere în armată: „Întreaga țară vă privește... Lucrați, fraților”.

Kyiv Post atrage însă atenția că nu mai suntem în 2022: aceiași „frați” luptă acum într-un război în care Rusia nu mai poate garanta siguranța propriilor linii de aprovizionare.

Prin strangularea sistematică a rutelor de aprovizionare din Crimeea, Ucraina transformă trofeul strategic al lui Putin într-o povară din ce în ce mai mare, mai notează publicația citată.

Editor : B.P.

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