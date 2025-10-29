Live TV

Popularitatea lui Donald Trump este în scădere, din cauza felului în care gestionează costul vieții

U.S. President Trump makes an announcement about lowering U.S. drug prices, in Washington
Donald Trump Foto: Reuters
Mai puțin preocupați de shutdown

Cota de popularitate a președintelui american Donald Trump a scăzut în ultimele zile, atingând unul dintre cele mai reduse niveluri ale mandatului său, în condițiile în care un număr tot mai mare de americani dezaprobă modul în care acesta gestionează costul vieții, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos.

Realizat pe parcursul a trei zile și încheiat duminică, sondajul arată că 40% dintre americani aprobă acțiunile liderului republican, comparativ cu 42% în sondajul Reuters/Ipsos realizat între 15 și 20 octombrie.

De la jumătatea lunii mai, popularitatea lui Trump se situează constant la unu sau două puncte procentuale față de nivelul său actual în fiecare sondaj Reuters/Ipsos. Astfel, ponderea persoanelor care dezaprobă activitatea sa a crescut de la 52%, cât era într-un sondaj din 16-18 mai, la 57% în ultimul sondaj.

Donald Trump a câștigat alegerile din noiembrie trecut promițând să atace inflația galopantă, care l-a afectat politic pe predecesorul său în funcție Joe Biden. Dar americanii îi atribuie lui Trump procente de aprobare din ce în ce mai scăzute în privința gestionării costurilor care le afectează gospodăriile: 63% dintre cei intervievați dezaprobă modul în care liderul de la Casa Albă gestionează costul vieții, față de 58% la începutul acestei luni.

De la sosirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie, ritmul inflației a crescut ușor, în timp ce piața muncii a slăbit, determinând banca centrală să scadă ratele dobânzilor.

Mai puțin preocupați de shutdown

Rezultatele sondajului arată că mulți americani nu sunt decât moderat îngrijorați de închiderea parțială a guvernului, al doilea cel mai lung shutdown din istoria SUA, care a trimis sute de mii de funcționari federali în șomaj tehnic. Aproximativ 29% dintre cei chestionați au spus fie că nu le pasă, fie că sunt mulțumiți, în timp ce 20% s-au declarat indignați. Un procent de 50% și-a exprimat frustrarea, însă majoritatea persoanelor intervievate au spus că shutdownul a avut un impact redus sau deloc asupra vieții lor de zi cu zi.

În timp ce republicanii lui Trump dețin majoritatea în ambele Camere ale Congresului, democrații blochează în Senat proiectele de lege privind cheltuielile, afirmând că-și vor menține poziția până când republicanii vor fi de acord să prelungească subvențiile pentru asigurările de sănătate, care vor expira la sfârșitul anului.

În principiu, poziția Partidului Democrat pare să se bucure de un sprijin larg: 73% dintre americanii chestionați doresc menținerea subvențiilor pentru asigurările de sănătate, în pofida argumentelor conform cărora acestea ar crește deficitul bugetar federal, un procent practic neschimbat față de un sondaj realizat mai devreme în această lună.

Actualul sondaj a fost realizat online pe un segment reprezentativ de 1.018 de adulți americani din întreaga țară, cu o marjă de eroare de trei puncte procentuale pe ansamblul celor intervievați și șase puncte procentuale pentru opiniile republicanilor și democraților.

 

