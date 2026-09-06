Popularitatea lui Donald Trump, la un minim istoric înaintea alegerilor intermediare din SUA

Cu mai puțin de două luni înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, doar 33% dintre alegătorii înregistrați din Statele Unite aprobă activitatea lui Donald Trump în calitate de președinte, potrivit unui sondaj național realizat de Focaldata, citat de News.ro.

Potrivit sursei citate, este cea mai scăzută valoare înregistrată din luna mai, când Financial Times a adresat pentru prima dată această întrebare, și cu trei puncte procentuale mai puțin față de luna precedentă.

Gradul de aprobare al lui Trump în rândul alegătorilor republicani a scăzut, de asemenea, cu peste două puncte procentuale, ajungând la 72%, un nou minim istoric în sondajele Financial Times.

Aproape două treimi dintre alegătorii înregistrați consideră că economia SUA se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 57% spun că situația lor financiară s-a înrăutățit în timpul președinției lui Trump. Procentul este cu patru puncte mai mare decât luna trecută, când 53% dintre alegători spuneau că au constatat o deteriorare a condițiilor lor de viață.

În rândul alegătorilor republicani, 53% afirmă că aprobă politicile economice și de ocupare a forței de muncă ale lui Trump, cu aproape opt puncte procentuale mai puțin față de luna precedentă.

Majoritatea alegătorilor nu aprobă tariful pentru mărfurile canadiene

În același timp, 56% dintre alegători, inclusiv 60% dintre independenți și aproape o treime dintre republicani, spun că nu aprobă decizia recentă a lui Trump de a impune o taxă vamală de 50% asupra mărfurilor canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Această măsură a determinat Canada să impună tarife de retorsiune de până la 50% asupra importurilor din SUA, ceea ce a dus la o escaladare a războiului comercial și a amplificat temerile privind creșterea prețurilor de consum.

Rezultatele sondajului reprezintă o veste neplăcută pentru Casa Albă, în condițiile în care republicanii încearcă să își păstreze controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului SUA la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. Alegerile intermediare sunt considerate un fel de referendum asupra conducerii președintelui în exercițiu.

Trump, considerat un obstacol pentru candidații republicani

Sondajul realizat de Financial Times arată că 46% dintre alegători, inclusiv mai mult de jumătate dintre independenți, consideră că prezența lui Trump îngreunează victoria candidaților republicani la Congres în noiembrie. De asemenea, 47% dintre alegătorii independenți spun că o campanie electorală condusă de Trump i-ar face mai puțin dispuși să voteze pentru un candidat susținut de președintele SUA.

Sondajul, comandat de Financial Times și realizat de Focaldata în perioada 28 august - 1 septembrie, reflectă opiniile a 1.914 alegători înregistrați și are o marjă de eroare de plus sau minus 2,6%.

Editor : A.R.