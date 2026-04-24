Popularitatea lui Putin continuă să scadă pentru a șaptea săptămână la rând. Ce îi nemulțumește pe ruși

Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
Indicatorii de popularitate ai preşedintelui rus Vladimir Putin continuă să scadă pentru a şaptea săptămână consecutiv, în principal din cauza saturaţiei ruşilor faţă de războiul din Ucraina şi restricţiilor de acces la internet, relevă un sondaj publicat vineri.

Potrivit sondajului efectuat de societatea de cercetări sociologice VTSIOM, citat de agenţia EFE, preluat de Agerpres, 24,1% dintre ruşi nu au încredere în liderul de la Kremlin, în timp ce 23,3% nu îi aprobă activitatea ca şef al statului.

Aceste procente nefavorabile sunt cele mai mari de la începutul războiului declanşat împotriva Ucrainei în februarie 2022, război care a fost susţinut de o majoritate covârşitoare a ruşilor, conform sondajelor oficiale. Dar, pe fondul lipsei de progrese ale armatei ruse pe frontul ucrainean, Putin este văzut tot mai mult, atât de ruşii moderaţi cât şi de cei adepţi ai liniei dure, drept un lider slab şi incapabil să apere interesele Rusiei.

Rata de aprobare a lui Putin a scăzut în ultima săptămână cu încă 1,1%, la 65,6%, în timp ce încrederea în el a scăzut cu un punct procentual, la 71%, procente nemaivăzute de la sfârşitul anului 2021 sau începutul anului 2022.

De asemenea, de la începutul lunii martie, tot mai puţini ruşi - aproximativ o treime - îl menţionează pe Putin printre politicienii lor preferaţi, faţă de aproximativ 50% în urmă cu doi ani.

Kremlinul se teme pentru viaţa lui Putin

Este a şaptea săptămână consecutivă în care popularitatea lui Putin a continuat să scadă, în contextul restricţiilor de acces la internet şi al impasului în războiul cu Ucraina, scădere care mai este influenţată de recesiunea economică şi de alte evenimente, precum inundaţiile din Caucaz şi sacrificarea a mii de vite din cauza unei epidemii în Siberia, în pofida opoziţiei fermierilor.

Deşi a admis că restricţionarea accesului la internet este nepopulară, Putin a justificat joi aceste restricţii în marile oraşe ca măsură de securitate în faţa atentatelor organizate de Ucraina şi care au ucis mai mulţi apropiaţi ai Kremlinului şi responsabili militari ruşi. „Desigur, dacă acestea au legătură cu activitatea operativă de prevenire a atentatelor teroriste şi ştim că, din păcate, unele ne mai scapă, garantarea siguranţei oamenilor va fi mereu o prioritate", a indicat Putin.

Conform presei oficiale şi a celei de opoziţie, toată lumea în Rusia este nemulţumită de restricţiile privind accesul la internet, care au inclus şi blocarea unor reţele de socializare precum Telegram.

Un alt factor care nu ajută popularitatea liderului de la Kremlin este că acesta şi-a redus considerabil apariţiile publice, după ce în decembrie anul trecut Rusia a acuzat Ucraina că ar fi încercat să lovească cu drone reşedinţa lui Putin de la Novgorod, acuzaţie negată de Kiev. Între timp, omologul său venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de un comando american şi ayatollahului iranian Ali Khamenei a fost ucis în prima zi campaniei de bombardamente americano-israeliene.

Potrivit presei de opoziţie, Kremlinul se teme astfel pentru viaţa lui Putin şi au fost suplimentare lansatoarele de rachete antiaeriene desfăşurate pentru a proteja reşedinţa sa de la Valdai, situată la aproximativ 400 de kilometri vest de Moscova.

