Doar unul din patru americani consideră că războiul preşedintelui Donald Trump cu Iranul a meritat costurile implicate, iar majoritatea se tem că un armistiţiu cu Teheranul are şanse reduse să dureze, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, citat de News.ro.

Sondajul, care a durat cinci zile şi s-a încheiat luni, a arătat, de asemenea, că războiul afectează puternic popularitatea lui Trump, ratingul său de aprobare scăzând la 34%, revenind la cel mai scăzut nivel din al doilea mandat al republicanului, atins ultima dată într-un sondaj din aprilie.

Doar 23% dintre americani — inclusiv doar jumătate dintre republicani — consideră că SUA se află acum într-o poziţie mai puternică faţă de Iran comparativ cu cea de dinainte de război, a arătat sondajul.

Aproximativ 35% dintre respondenţi consideră că se află într-o poziţie mai slabă, iar estul au declarat că nu sunt siguri sau că poziţia SUA este aproximativ aceeaşi ca înainte.

Trump şi preşedintele iranian Masoud Pezeshkian au semnat, pe 17 iunie, un acord preliminar care ar urma să redeschidă rutele de transport al petrolului şi gazelor naturale blocate de conflict, reducând totodată presiunea economică exercitată de SUA asupra Iranului.

Acordul a dus la o scădere rapidă a preţurilor globale la ţiţei, deşi pentru majoritatea americanilor preţul benzinei rămâne considerabil mai ridicat decât era înainte de atacurile americano-israeliene din 28 februarie, care au declanşat războiul. Iranul a răspuns la atacul iniţial cu lovituri care au blocat o cincime din comerţul mondial cu petrol şi au avariat instalaţiile energetice ale aliaţilor regionali ai SUA.

Nu merită costurile

Doar 24% dintre americani consideră că războiul cu Iranul a meritat costurile, a arătat sondajul Reuters/Ipsos. Jumătate dintre respondenţi au afirmat că conflictul nu a meritat, iar restul nu erau siguri.

Aproximativ 63% dintre americani consideră improbabil ca acordul semnat de Trump să conducă la o pace durabilă între cele două ţări. Aproximativ jumătate dintre republicani şi opt din zece democraţi au afirmat că este puţin probabil ca acordul să aducă pacea. Doar 18% dintre americani — inclusiv 10% dintre democraţi şi 34% dintre republicani — consideră că o pace durabilă este probabilă.

Trump a câştigat alegerile prezidenţiale din 2024 după ce a promis că va reduce inflaţia şi va ţine America departe de războaie costisitoare în străinătate. Imaginea sa politică s-a bazat mult timp pe trecutul său de dezvoltator imobiliar specializat în încheierea de afaceri şi de vedetă de televiziune de reality show.

Rata de aprobare a lui Trump în ceea ce priveşte costul vieţii, de 22%, s-a situat aproape de cel mai scăzut nivel din timpul Preşedinţiei sale şi sub rata de aprobare a predecesorului său democrat de la Casa Albă, Joe Biden, la sfârşitul mandatului acestuia.

Alegerile intermediare se apropie

Trump şi-a început actualul mandat cu un rating de aprobare de 47%, dar popularitatea sa a avut de suferit pe fondul ratelor ridicate ale inflaţiei, precum şi al controverselor legate de eforturile sale agresive de a-i deporta pe cei aflaţi ilegal în ţară, care au inclus confruntări mortale cu activiştii pro-imigraţie.

Scăderea popularităţii sale ar putea afecta aliaţii săi republicani atunci când aceştia îşi vor apăra majoritatea în Congres la alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

Sondajul Reuters/Ipsos a arătat că doar 17% dintre alegătorii independenţi înregistraţi au declarat că ar vota pentru candidatul republican din circumscripţia lor dacă alegerile ar avea loc astăzi, comparativ cu 34% care au spus că l-ar alege pe candidatul democrat.

Cel mai recent sondaj Reuters/Ipsos a arătat că doar 37% dintre americani aprobă modul în care Trump a gestionat problema imigraţiei, cel mai scăzut nivel din mandatul său şi în scădere faţă de 40% în sondajul anterior Reuters/Ipsos.

Cel mai recent sondaj a cuprins răspunsurile a 1.262 de adulţi din SUA la nivel naţional, iar rezultatele sale au o marjă de eroare de 3 puncte procentuale în ambele direcţii.

Editor : C.L.B.