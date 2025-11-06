Live TV

Video „Populismul din Europa îngreunează aderarea la UE a noilor țări”, afirmă ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski

Data publicării:
München, Bayern, Deutschland, 15.02.2025: Hotel Bayerischer Hof: Münchner Sicherheitskonferenz 2025: Radoslaw Sikorski,
Radek Sikorski. Foto: Profimedia Images

Ministrul polonez de Externe a declarat pentru TVP World că regresul democratic sub actuala conducere a Ungariei și sub guvernul anterior al Poloniei a făcut ca Bruxelles-ul să fie reticent în privința admiterii de noi membri în blocul comunitar. Într-un interviu exclusiv acordat miercuri, Radosław Sikorski a abordat tema ascensiunii populismului în Europa, susținând că situația nu este în totalitate unilaterală și că 80 % din populația poloneză încă susține Uniunea Europeană.

„Tocmai am avut alegeri în Olanda, unde au câștigat centristii”, a subliniat el. „Populiștii nu câștigă peste tot.” 

El a recunoscut însă că sentimentul anti-UE este o problemă pe care blocul comunitar trebuie să o abordeze.

„Sunt îngrijorat de numărul de știri false sau minciuni flagrante despre Uniunea Europeană”, a spus Sikorski. „Și ar trebui să le combatem, pentru că am văzut, la fel ca voi, rădăcinile intelectuale ale Brexitului.” 

El a afirmat că Polonia a beneficiat enorm de pe urma aderării la UE, „atât din punct de vedere economic, cât și în ceea ce privește protejarea independenței sale”.

Dar el a avertizat că aceste beneficii vor fi mai greu accesibile pentru țările candidate, în parte din cauza moștenirii partidelor populiste, evidențiind în acest sens fosta administrație a Poloniei, acum principalul partid de opoziție din țară, Lege și Justiție (PiS). 

„Este vina actualei noastre opoziții”, a spus el. „Când erau la guvernare, au speriat restul Europei cu membri capabili să facă un pas înapoi în ceea ce privește normele democratice. Au îngreunat aderarea Moldovei și Ucrainei, ceea ce nu este un lucru bun.”

Comentariile ministrului de Externe au venit la o zi după ce Comisia Europeană a publicat un raport cheie în care a evaluat progresul a nouă țări candidate la aderarea la UE și a identificat mai multe țări care se confruntă cu obstacole serioase. 

Sikorski a afirmat că propunerile UE privind o perioadă de probă pentru țările care aderă la UE fac parte din moștenirea populistă și că „pentru viitorii membri, criteriile de aderare vor fi și mai stricte”. 

 

 

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

