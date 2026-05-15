Portavionul francez Charles-de-Gaulle este în Marea Arabiei și se apropie de Strâmtoarea Ormuz. Care este misiunea lui

Portavionul Charles-de-Gaulle. Foto: Profimedia

Portavionul francez „Charles de Gaulle”, pe care preşedintele Emmanuel Macron a decis să-l transfere din Suedia în estul Mediteranei la începutul războiului din Orientul Mijlociu, a traversat Canalul Suez şi a ajuns în Marea Arabiei, apropiindu-se astfel de Strâmtoarea Ormuz, informează vineri EFE şi AFP.

Ministrul delegat al armatei, Alice Rufo, a confirmat vineri, într-un interviu acordat postului de televiziune BFMTV, că nava a traversat Canalul Suez şi se află în Marea Arabiei, „dar nu în Strâmtoarea Ormuz”.

Portavionul Charles-de-Gaulle şi grupul său naval au sosit în „zonă” în Marea Arabiei, unde s-a prepoziţionat în cazul declanşării unei misiuni „neutre” pentru restabilirea navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz, a precizat aceasta, încercând să evite neînţelegerile cu privire la semnificaţia acestor mişcări.

„Încă de la început, poziţia Franţei a fost într-adevăr de a oferi posibilitatea recâştigării libertăţii traficului maritim în strâmtoare, dar într-un mod care nu este deloc ofensiv, ci complet defensiv şi în conformitate cu dreptul internaţional”, a adăugat Alice Rufo.

Nava amiral a flotei franceze a trecut prin Canalul Suez pe 6 mai, înainte de a face o escală de câteva zile în Djibouti, unde Franţa are o bază.

Prezenţa sa în regiunea Golfului „ne oferă mijloacele de a evalua situaţia şi de a avea un cuvânt de spus în ecuaţia diplomatică regională şi globală”, a explicat ministrul delegat.

Franţa şi Regatul Unit, în fruntea unei coaliţii maritime formate din aproximativ 40 de ţări nebeligerante, propun o misiune multinaţională pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, atunci când Iranul şi SUA vor conveni să-şi ridice blocada şi în consultare cu aceste două ţări.

Preşedintele, Donald Trump, a cerut în repetate rânduri aliaţilor săi occidentali să se implice militar pentru a forţa deschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată de Iran după începerea atacurilor Statelor Unite şi ale Israelului din 28 februarie.

Blocarea acestei rute maritime strategice împiedică exportul de hidrocarburi din Golf şi a dus la creşterea preţului acestora, având impact asupra economiei globale.

