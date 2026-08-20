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Portugalia a adoptat legea care interzice purtarea vălului integral. Contravenienții riscă amenzi între 150 și 3.000 de euro

Data publicării:
Demonstration in rejection of the burqa ban in Lisbon, Portugal - 25 Oct 2025
Participante la o demonstrație împotriva legii care interzice vălul care acoperă fața, în Portugalia. Foto: Profimedia
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Preşedintele portughez Antonio José Seguro a promulgat o lege, votată la iniţiativa extremei drepte, care interzice ascunderea feţei în public şi care, în practică, vizează femeile musulmane ce poartă văl integral. „Faţa trebuie considerată un element central al identităţii şi al comunicării umane”, a explicat preşedintele Seguro într-un comunicat citat de Euronews. Cntravenienții riscă amenzi cuprinse între 150 și 3.000 de euro, existând excepții din motive medicale, profesionale, artistice sau legate de condițiile meteorologice, precum și în lăcașurile de cult, misiunile diplomatice și la bordul aeronavelor.

Legea interzice acoperirea feței în spațiile publice, o măsură considerată de mulți ca fiind îndreptată împotriva femeilor musulmane care poartă văluri care acoperă întreaga față.

Legislația, denumită „legea burqa” de către mass-media locale, a fost aprobată de Parlament în iulie, cu sprijinul coaliției de dreapta aflate la guvernare și al partidelor de extremă dreapta. Partidele de stânga au votat împotriva acesteia.

Legea interzice îmbrăcămintea concepută pentru a ascunde fața sau a împiedica identificarea în spațiile publice. De asemenea, interzice obligarea cuiva să-și acopere fața din motive legate de gen, religie, vârstă sau origine.

Seguro, fost lider al Partidului Socialist, a recunoscut totuşi că subiectul este unul „de mare sensibilitate socială şi culturală”.

Versiunea finală a textului, descris de media locale ca „legea burqa”, a fost adoptată de Parlament în iulie, cu voturile coaliţiei guvernamentale de dreapta şi extremă dreapta, în vreme ce partidele de stânga au votat împotrivă.

Legea interzice purtarea vestimentaţiei destinate să ascundă faţa sau să împiedice identificarea acesteia în spaţiile publice, precum şi orice constrângere ce impune unei persoane să îşi acopere chipul din motive legate de gen, religie, vârstă sau origine.

Persoanele contraveniente riscă amenzi cuprinse între 150 şi 3.000 de euro.

Legea prevede, însă, derogări pentru motive de sănătate, profesionale, artistice sau de mediu, precum şi în lăcaşurile de cult, reprezentanţele diplomatice şi avioane.

Editor : M.C

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