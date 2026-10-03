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Portugalia anchetează legalitatea utilizării de către SUA a bazei aeriene Lajes în războiul din Iran

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Avioane militare americane la baza Lajes din Azore, pe fondul tensiunilor cu Iranul. Foto: Profimedia Images
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Procurorii portughezi au deschis sâmbătă o anchetă privind legalitatea autorizației acordate de guvernul de la Lisabona pentru utilizarea de către Statele Unite a bazei aeriene Lajes, din arhipelagul Azore, în contextul conflictului cu Iranul. Investigația a fost declanșată în urma unei plângeri depuse de partidul de opoziție Blocul de Stânga, notează Reuters.

Potrivit unui acord bilateral, Statele Unite pot utiliza baza Lajes fără o autorizație prealabilă în timp de pace, însă aprobarea autorităților portugheze este necesară în cazul unor ostilități.

Portugalia a autorizat mai multe zboruri americane de tranzit prin baza Lajes, spre deosebire de Spania, decizie care a stârnit critici din partea partidelor de stânga și a alimentat dezbaterea privind implicarea Lisabonei în operațiunile asociate conflictului cu Iranul.

Parchetul General portughez a precizat, într-un comunicat, că ancheta a fost deschisă în urma unei plângeri depuse de membri ai Blocului de Stânga, fără să ofere alte detalii. Ministerul de Externe al Portugaliei nu a comentat informațiile.

Blocul de Stânga le-a cerut procurorilor, în aprilie, să investigheze modul în care Statele Unite utilizează baza Lajes, susținând că acesta reprezintă o „încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

Ministrul portughez de Externe, Paulo Rangel, a declarat însă că Portugalia nu a fost implicată în conflict și că utilizarea bazei Lajes s-a făcut cu respectarea dreptului internațional. Potrivit acestuia, autorizația a fost acordată după ce Washingtonul a oferit garanții că operațiunile vor avea caracter defensiv, vor fi necesare și proporționale și se vor limita la obiective militare.

Situată în arhipelagul Azore, în Oceanul Atlantic, baza aeriană Lajes reprezintă un punct strategic de tranzit pentru forțele americane, în baza unui tratat bilateral de apărare semnat în 1951. Baza găzduiește forțe aeriene ale SUA și oferă sprijin operațiunilor americane, NATO și ale aliaților.

Editor : Ana Petrescu

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