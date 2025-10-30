Portugalia aprobă modificări la Legea naționalității, ceea ce îngreunează obținerea unui pașaport portughez

Parlamentul Portugaliei a aprobat modificări la Legea Naționalității, îngreunând obținerea unui pașaport portughez, relatează 20minutos.es, precizând că legea elimină acordarea automată a cetățeniei copiilor migranților născuți în țară.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 157 de voturi pentru, grație unui acord între cei doi parteneri de coaliție, PSD-ul conservator și CDS-PP-ul creștin-democrat, și Chega, de extremă dreapta, precum și sprijinului din partea Inițiativei Liberale și a regionalistului JPP. Întreaga stânga a votat împotrivă, însumând 64 de voturi.

Imediat după aceea, Adunarea unicamerală a Republicii a aprobat un alt proiect de modificare a Codului Penal pentru a permite revocarea naționalității în cazul infracțiunilor grave, cu același număr de voturi „pentru”. Ambele proiecte de lege vor ajunge acum la biroul președintelui Marcelo Rebelo de Sousa, care va decide dacă le va promulga, le va respinge sau le va trimite Curții Constituționale pentru revizuire.

Proiectul noii Legi a Naționalității prevede ca imigranții care doresc să dețină un pașaport portughez trebuie să locuiască legal în Portugalia timp de cel puțin șapte ani dacă persoana interesată este din alte țări cu portugheza ca limbă oficială sau din Uniunea Europeană, în timp ce perioada crește la zece ani dacă imigranții sunt din state terțe, față de cinci ani cât este în prezent pentru toată lumea.

De asemenea, se pune capăt acordării automate a cetățeniei în cazul copiilor migranților născuți pe teritoriul portughez. Aceștia trebuie să declare în mod expres că doresc să fie portughezi, iar cel puțin unul dintre părinți trebuie să fi locuit legal în țară timp de cinci ani. Proiectul elimină și regimul special de acordare a cetățeniei evreilor sefarzi.

Odată cu aprobarea acestei inițiative în Cameră, este a doua oară când guvernul de centru-dreapta și extrema dreaptă insistă asupra unor politici de imigrație mai stricte în țară, după modificările introduse deja în Legea străinilor, care, printre altele, îngreunează reîntregirea familiei.

Cu această ocazie, după negocieri de ultim moment, Executivul a fost de acord să includă în proiectul de lege două dintre cele trei inițiative propuse de Chega: pierderea cetățeniei pentru oricine a obținut un pașaport portughez „în mod fraudulos” și obligația de a avea propriile mijloace de subzistență și de a nu depinde de beneficii. Chega solicitase ca cetățenia să fie revocată automat în cazul infracțiunilor grave, dar guvernul a optat în cele din urmă pentru introducerea acestei opțiuni, sub rezerva unei hotărâri judecătorești.

„Portugalia intră astăzi în grupul ţărilor europene unde va fi mai dificil de obţinut cetăţenia”, a reacţionat André Ventura, preşedintele partidului Chega (populist), explicând că s-a ajuns la un acord după luni de negocieri graţie „concesiilor făcute de o parte şi de cealaltă”.



„Majoritatea care susţine guvernul a decis să cedeze în legătură cu una dintre propunerile noastre, referitoare la obţinerea frauduloasă a cetăţeniei, şi a decis să nu cedeze în legătură cu alta, referitoare la pierderea cetăţeniei în caz de infracţiuni violente”, a precizat el.



Executivul condus de Luis Montenegro obţinuse deja susţinerea din partea extremei drepte pentru înăsprirea politicii Portugaliei în domeniul migraţiei.

Editor : Marina Constantinoiu