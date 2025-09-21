Portugalia recunoaște oficial Statul Palestina, după ce duminică Marea Britanie, Canada și Australia au făcut anunțuri similare. Anunțul Portugaliei a venit prin intermediul ministrului de Externe Paulo Rangel, anunță observador.pt.

În declarația sa, ministrul Afacerilor Externe a subliniat că recunoașterea Palestinei a fost rezultatul „convergenței” de opinii a președintelui Republicii și a „unei majorități foarte largi” a partidelor reprezentate în Adunarea Republicii pe această temă. „Portugalia susține soluția celor două state ca singura modalitate de a obține o pace justă și durabilă”, a afirmat acesta.

Paulo Rangel a mai spus că „Guvernul portughez reafirmă cu această ocazie dreptul la existență al Statului Israel și nevoile sale efective de securitate, precum și prietenia specială dintre popoarele portughez și israelian”, condamnând atacurile mișcării teroriste palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023 și subliniind necesitatea eliberării ostaticilor israelieni.

Editor : Marina Constantinoiu