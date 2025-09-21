Live TV

Portugalia recunoaște oficial Statul Palestina

Data publicării:
Secretary-General Meeting With Paulo Rangel Of Portugal
Paulo Rangel, ministrul portughez de Externe. Foto: Profimedia

Portugalia recunoaște oficial Statul Palestina, după ce duminică Marea Britanie, Canada și Australia au făcut anunțuri similare. Anunțul Portugaliei a venit prin intermediul ministrului de Externe Paulo Rangel, anunță observador.pt.

În declarația sa, ministrul Afacerilor Externe a subliniat că recunoașterea Palestinei a fost rezultatul „convergenței” de opinii a președintelui Republicii și a „unei majorități foarte largi” a partidelor reprezentate în Adunarea Republicii pe această temă. „Portugalia susține soluția celor două state ca singura modalitate de a obține o pace justă și durabilă”, a afirmat acesta.

Paulo Rangel a mai spus că „Guvernul portughez reafirmă cu această ocazie dreptul la existență al Statului Israel și nevoile sale efective de securitate, precum și prietenia specială dintre popoarele portughez și israelian”, condamnând atacurile mișcării teroriste palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023 și subliniind necesitatea eliberării ostaticilor israelieni.

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
2
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
peru cocaina
3
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Scenă din filmul Norma.
4
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
Avioane MiG-31
5
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Digi Sport
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Miruță.
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie...
Britain Has Successfully Test Fired The Dragonfire Laser
NATO și Israel testează noi arme laser. Cum arată sistemul Apollo și...
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță critică plafonarea: „Nu i-a ajutat în mod real pe oameni...
Funeraliile lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Funeraliile lui Charlie Kirk: Ceremonie grandioasă, cu participarea a...
Ultimele știri
Un nou instrument de inteligență artificială poate prezice riscul de a dezvolta peste 1.000 de boli, cu până la 20 de ani înainte
YouTube a eliminat contul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA
Ministrul Miruță, despre reforma administrativă: „Dacă pleacă 2, 3 oameni din primărie, nu cred că îngenunchează comuna”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Keir Starmer
Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut Statul Palestinian
Pro-Palestine demonstrators are gathering in protest both inside and outside the locked gates of the Columbia University campus in New York City
Regatul Unit și Portugalia vor recunoaște statul Palestina, în ciuda presiunilor din SUA
Displaced Palestinians flee Gaza City towards the southern areas of the Gaza Strip
Egiptul amenință cu o reacție militară în Peninsula Sinai, daca Israelul insistă cu strămutarea palestinienilor din Gaza
US President Donald Trump visits Israel
Administraţia Trump vrea să vândă Israelului arme și echipament militar în valoare de 6,4 miliarde de dolari 
Fâșia Gaza
Armata israeliană anunță că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă bine de tot
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât Ioana Năstase
Adevărul
Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot...
Playtech
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
Ce au scris turcii, după ce Ianis Hagi a fost cel mai bun în Istanbul Bașakșehir - Alanyaspor
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar...
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme