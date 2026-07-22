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Posibile resturi ale unei rachete rusești descoperite în largul coastei norvegiene, lângă granița cu Rusia

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Racheta rusească
Foto: Morten Gåsvand/NRK
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Resturi ale a ceea ce pare a fi o rachetă rusă au fost descoperite în Marea Barents, în largul coastei Norvegiei, în extremitatea nordică a țării.

Conform informațiilor difuzate de publicația NRK, resturile au putut fi localizate în apropierea localității Kiberg. Potrivit lui Morten Gåsvand, un fotograf local, obiectul avea o lungime de aproape 1,5 metri.

Descoperirea a fost raportată la linia de urgență a Forțelor Armate Norvegiene, iar personalul pazei de coastă a sosit la scurt timp după aceea. Până atunci, resturile suspectate a fi ale rachetei fuseseră purtate într-o direcție necunoscută de curenți și valuri, dar persoanele prezente la fața locului au reușit să realizeze o serie de fotografii.

Brynjar Stordal, purtător de cuvânt al cartierului general operațional al Forțelor Armate Norvegiene din Bodø, a declarat că, având în vedere activitatea militară a Rusiei în regiune, o astfel de descoperire nu era neașteptată, întrucât în apropiere se desfășurau ocazional exerciții navale cu foc real, iar resturile puteau fi purtate de curenți către coasta norvegiană.

El a menționat, de asemenea, că astfel de obiecte pot rămâne periculoase și a afirmat că cei doi au procedat exact cum trebuia, anunțând autoritățile competente.

La începutul anului 2026, Serviciul de Securitate al Poliției Norvegiene a prevăzut că Rusia își va intensifica activitățile de spionaj în Norvegia, concentrându-se în parte asupra arhipelagului arctic Svalbard.


Anterior, unele informații neoficiale sugerau că o rachetă rusă ar fi declanșat o alertă în Turcia înaintea unui summit NATO.

Editor : Sebastian Eduard

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