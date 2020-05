Donald Trump escaladează din nou conflictul cu Twitter după ce platforma i-a ascuns un comentariu care „glorifica violenţa” şi în care preşedintele american îi ameninţa pe protestatari că va trimite armata să tragă în ei. Preşedintele SUA a repostat tweet-ul de pe contul oficial al Casei Albe.

Foto: Captură Twitter/The White House

Donald Trump a folosit contul oficial de Twitter al Casei Albe pentru a republica mesajul ascuns de platformă anterior. În postarea sa, Donald Trump i-a numit pe protestatarii din Minneapolis „huligani” şi i-a ameninţat că va trimite armata să îi împuşte dacă protestele continuă.

„Nu pot să stau şi să privesc cum asta se întâmplă unui mare oraş american. O lipsă total de leadership. Fie primarul radical de stângă Jacob Frey îşi face treaba şi readuce oraşul sub control, fie trimit eu Garda Naţională şi fac treabă. Aceşti huligani dezonorează memoria lui George Floyd, iar eu nu voi permite asta. Tocmai am vorbit cu guvernatorul Tim Walz şi i-am spus că armata este cu el până la capăt. Dacă are probleme, vom prelua noi controlul, iar atunci când vor începe jafurile vom începe şi noi să tragem”, a scris Donald Trump pe Twitter.