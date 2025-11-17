Postul BBC, hotărât să conteste procesul lui Trump pentru defăimare: „Nu există temei”

Postul public de televiziune din Marea Britanie BBC este hotărât să conteste orice acțiune legală intentată de președintele SUA Donald Trump, deoarece nu există niciun temei pentru pentru un proces de calomnie în legătură cu editarea unuia dintre discursurile sale, declarat luni președintele instituției Samir Shah, informează Reuters.

Trump a spus vineri că este probabil să dea în judecată radiodifuzorul britanic în această săptămână pentru până la 5 miliarde de dolari, după ce BBC a montat împreună fragmente separate dintr-un discurs ținut pe 6 ianuarie 2021, când susținătorii săi au luat cu asalt Capitolul. Montajul a creat impresia că ar fi chemat la violență.

Președintele BBC Samir Shah a trimis o scrisoare lui Trump pentru a-și cere scuze pentru editare, a transmis joi televiziunea, dar a subliniat că instituția nu consideră că există un temei pentru o acuzație de defăimare.

Președintele televiziunii: Poziția BBC nu s-a schimbat

Trump a declarat vineri reporterilor că va da în judecată BBC pentru sume între 1 și 5 miliarde de dolari. Shah a spus angajaților BBC într-un e-mail luni că există speculații privind posibilitatea unei acțiuni legale, inclusiv costuri sau înțelegeri.

„Suntem, desigur, foarte conștienți de privilegiul finanțării noastre și de necesitatea de a proteja plătitorii taxei de licență, publicul britanic”, a scris Shah.

„Vreau să fiu foarte clar – poziția noastră nu s-a schimbat. Nu există temei pentru un caz de defăimare și suntem determinați să luptăm în această privință.”

Documentarul, realizat de o terță parte, a fost difuzat în Marea Britanie înainte de alegerile din SUA din noiembrie 2024. Acesta îl arăta pe Trump spunând susținătorilor că „vom merge la Capitol” și că „vom lupta cu toată furia”, un comentariu făcut într-o altă parte a discursului său. De fapt, Trump spusese că susținătorii vor „încuraja senatorii și congresmenii noștri curajoși”.

Montajul a devenit public după ce ziarul Daily Telegraph a publicat un raport intern BBC scurs pe surse.

Raportul, scris de un consilier independent, conținea critici mai ample la adresa producției de știri BBC, inclusiv acuzații de părtinire anti-Israel la BBC Arabic și lipsa de echilibru în poveștile despre problemele trans, și a dus la demisia directorului general Tim Davie și a șefei departamentului de știri Deborah Turness.

Nu a fost difuzat în SUA

Avocații lui Trump au spus că montajul i-a provocat președintelui „daune reputaționale și financiare copleșitoare”, conform unei scrisori văzute de Reuters. Aceștia au adăugat că vor da în judecată în Florida, nu în Marea Britanie, unde termenul de un an pentru intentarea unui proces de defăimare a expirat.

Trump se va confrunta cu un standard juridic mai strict în SUA, având în vedere protecția libertății de exprimare prevăzută în Constituție, au spus avocații.

BBC este probabil să susțină că programul nu a fost difuzat și nu a fost disponibil pe serviciul său de streaming în SUA, astfel că alegătorii din Florida nu l-ar fi putut vedea.

BBC, finanțată printr-o taxă obligatorie plătită de gospodăriile care urmăresc televiziunea, este de asemenea așteptată să conteste afirmația privind daunele de reputație, pe motiv că Trump a câștigat alegerile ulterior, și să susțină că montajul nu a fost realizat cu rea intenție.

Editor : Ana Petrescu