Ce răspuns au dat experți ISW la întrebarea: „Când vor cuceri soldații lui Putin întreaga regiune Donețk?”

Specialiști ai Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) au explicat într-un interviu pentru RBC Ukraine ce poate obține Rusia în mod realist pe frontul din Ucraina până la finalul anului. Aceștia au vorbit despre noile tactici folosite de soldații ruși pe câmpul de luptă și precizează că în acest ritm aceștia nu ar putea cuceri întreaga regiune Donețk înainte de 2027 sau 2028.

La Moscova, oficialii promovează în mod sistematic ideea că o străpungere a apărării Ucrainei și capturarea întregului Donbas sunt iminente - fie ca o cacealma deliberată, fie ca rezultat al unei viziuni distorsionate asupra situației reale de pe câmpul de luptă. În acest context, și în paralel cu negocierile, Rusia exagerează din ce în ce mai mult propriile câștiguri pe front, notează sursa citată.

Ce sunt capabile să facă forțele ruse până la sfârșitul acestui an au explicat cercetătorii de la Institutul pentru Studiul Războiului, Jessica Sobieski și Jennie Olmsted.

„Rusia ar putea să-și încheie campania de 22 de luni pentru cucerirea Pokrovskului și închiderea orașului Mîrnohrad înainte de sfârșitul anului. De asemenea, Rusia va folosi probabil zilele rămase din 2025 pentru a valorifica avansurilor actuale din regiunile Donețk și Zaporojie, în vederea pregătirii bătăliilor decisive împotriva Kosteantînivka și Huleaipole în 2026.

Forțele ruse au alocat resurse umane, resurse materiale și timp semnificative pentru a cuceri enclava Pokrovsk-Mîrnohrad, iar aceste eforturi împiedică Rusia să redistribuie personalul pentru a sprijini atacuri în alte direcții, cum ar fi Huleaipole și Kosteantînivka”, susțin experții.

Avans lent al rușilor pe front

Potrivit specialiștilor ISW, forțele ruse folosesc noi tactici ofensive, prin care încearcă să ocolească punctele forte ucrainene și să desfășoare misiuni de infiltrare pentru a ajunge încet în spatele liniilor defensive ucrainene și a începe asalturi pentru a cuceri pozițiile lor.

„Soldații ruși folosesc din ce în ce mai mult această tactică pentru a cuceri așezări, în locul asalturilor frontale mai tradiționale, pe care au eșuat în mod repetat să le execute în mod eficient”, explică aceștia.

În ce privește cât timp va putea armata ucraineană să apere partea din Donețk care nu e ocupată, specialiștii au spus următoarele:

„Este puțin probabil ca forțele ruse să cucerească întreg teritoriul Donetskului și centura fortărețelor mai devreme de 2027 sau 2028, presupunând că partenerii internaționali ai Ucrainei vor continua să sprijine această țară”, susțin experții.

„Deși ritmul în care rușii au avansat în Ucraina s-a intensificat pe tot teatrul de operațiuni începând cu august 2025, cu o viteză medie de 9,3 kilometri pătrați pe zi (între 15 august și 20 noiembrie), aceste avansuri sunt încă limitate la un ritm lent. Presupunând că forțele ruse pot menține în mod constant acest ritm mai rapid de avansare, că apărarea ucraineană rămâne puternică și că sprijinul occidental pentru Ucraina rămâne constant, forțele ruse ar putea cuceri restul de 22% din regiunea Donețk controlată de Ucraina până în august 2027”, clarifică ei.

Potrivit experților ISW, termenul real în care forțele ruse ar putea cuceri întreaga regiune Donețk este probabil și mai lung.

„Acest ritm accelerat al Rusiei din toamna anului 2025 s-a bazat, cel puțin parțial, pe condiții meteorologice sezoniere care nu sunt permanente. Câmpul de luptă dominat de drone împiedică, de asemenea, forțele ruse să desfășoare operațiuni militare la scara necesară pentru avansuri rapide(...)

Campania rusă de cucerire militară a restului regiunii Donețk ar reprezenta provocări semnificative pentru armata rusă și ar duce la bătălii dificile și costisitoare pe care Rusia s-ar putea să nu le poată susține. Forțele ruse au înregistrat, de asemenea, rate disproporționat de mari de victime în eforturile lor de mai multe luni de a cuceri Pokrovsk și se vor confrunta cu dificultăți semnificative în această privință”, au explicat experții ISW.

